Jugó en cinco países de Europa, sorprendió a los Lakers y debutó en la NBA a los 30 años con San Antonio Spurs

Jon Elmore debutó en un partido de pretemporada de la NBA a los 30 años con los San Antonio Spurs

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En la vida, las oportunidades llegan, sólo hay que saber esperar el momento. Esta frase aplica al caso del basquetbolista Jon Elmore, quien jugó su primer partido de pretemporada en la NBA a los 30 años, en la derrota de San Antonio Spurs ante los Atlanta Hawks por 123-116. El base de 1,91 metros y oriundo de la Universidad de Marshall no anotó puntos em seis minutos en cancha, pero sumó un bloqueo en lo que fue su primera aparición dentro de la estructura oficial de la liga estadounidense. Su próximo paso será quedar dentro del plantel para la temporada regular.

“¡Qué momento! ¡A los 30 años de edad, Jon Elmore se registró en su primer partido de pretemporada de la NBA después de pasar los últimos cuatro años en la G League!”, publicaron los Spurs con un mensaje de felicitación para el veterano base.

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Elmore llegó a los Spurs con un contrato tras una destacada actuación en la Summer League 2026 con los Los Ángeles Lakers —un torneo previo a la pretemporada donde los equipos arman planteles especiales con novatos y agentes libres y cuyos partidos no cuentan en el registro oficial de la liga—. En 19 minutos, registró 5 asistencias, 4 rebotes, 3 robos, 2 bloqueos y una valoración de +16, según consignó Sporting News. Esa actuación fue suficiente para que San Antonio, campeón de la Conferencia Oeste, le abriera las puertas del plantel, y le ofreció un primer vínculo formal con una franquicia NBA en su carrera.

Jon Elmore hizo su estreno en un partido de pretemporada de la NBA a los 30 años con la camiseta de San Antonio Spurs

Antes de su oportunidad con los Spurs, Elmore recorrió ligas profesionales de Italia, Grecia, Hungría, Lituania y Turquía, además de temporadas en la G League (liga de desarrollo de la NBA) con los Sioux Falls Skyforce, Cleveland Charge, Stockton Kings y los Calgary Surge —el filial canadiense—. Con Stockton fue campeón en 2025 y volvió a la final en 2026.

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Pese a haber sido uno de los jugadores más destacados de la Universidad Marshall, Elmore no fue seleccionado en el Draft 2019 de la NBA. Durante los años siguientes acumuló contratos Exhibit 10 —acuerdos de pretemporada de bajo riesgo para los equipos— con franquicias como el Miami Heat y los Sacramento Kings, contratos que en la mayoría de los casos terminaron en una rápida baja y un regreso a la G League.

El jugador desarrolló su trayectoria en ligas de Europa y en la G League antes de recibir su primer contrato de pretemporada.

La invitación de San Antonio representa el primer contrato de training camp formal en la NBA para Elmore. El base se incorporó a un equipo que llega con expectativas de título tras su paso por las Finales 2026, donde cayó ante los New York Knicks. Además, se dio un particular momento durante el partido de práctica del 4 de octubre en el Frost Bank Center, con la estrella del equipo, Victor Wembanyama, quien llegó incluso a diseñar una jugada en la pizarra para Elmore, con el objetivo de que él mismo terminara lanzando al aro. Finalmente, no pudo convertirlo, según describió The New York Times.

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La próxima oportunidad para el bueno de Elmore será el 11 de octubre, cuando los Spurs visiten a los Phoenix Suns en el segundo partido de pretemporada. El inicio de la temporada regular está programado para el 20 de octubre ante los Oklahoma City Thunder.

La actuación de Elmore con Los Ángeles Lakers en la Summer League 2026 motivó su incorporación a San Antonio Spurs.