Franco Colapinto detalló los problemas que tuvo para controlar su Alpine y aclaró tras clasificar 11°: “Hay bastante para mejorar”

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Franco Colapinto mostró una evolución sostenida durante la clasificación sprint del Gran Premio de Singapur, pero quedó eliminado en la segunda tanda (SQ2) por una diferencia mínima. El piloto argentino de Alpine largará 11° la carrera corta del sábado, tras quedar a apenas 0,094 segundos de su compañero Pierre Gasly (10°). Luego de la clasificación, el piloto argentino habló con ESPN.

“Terminé muy cerca (de la Q3). Me estuvo costando un poco al principio de la vuelta, no me siento cómodo con los frenos y las gomas al principio de la vuelta para arrancar y tener el grip que quiero y que siento que debería tener con la goma nueva. Hay que trabajar un poco en eso y el auto. La vuelta fue buena”, fue lo primero que analizó el pilarense de 23 años.

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Más tarde, ahondó en cuestiones técnicas: “Me estuvo costando un poco todo el día que el auto se sintió bastante desconectado de entrada a mitad de curva y con bastante ida de trompa a mitad de curva. Hay que trabajar para mañana, hay bastante para mejorar. En los lugares en los que hay que tomar riesgos, fui bien, solo que en curvas un poco boludas me está costando un poco más con las frenadas fuertes y los frenos arrancando la vuelta medio fríos con todo el tráfico y con este sistema de la batería que no podés frenar fuerte porque no tenés potencia, entonces la primera vez que frenás fuerte es al principio de la vuelta y no noto confianza para parar el auto bien”.

Franco Colapinto, preparado para afrontar la carrera en Marina Bay (REUTERS/Caroline Chia)

“Hay un par de cosas para trabajar hoy a la noche y mejorar para mañana, pero no estamos lejos. Intentaremos hacer un pasito y estoy seguro de que vamos a estar un poco mejor mañana”, concluyó Franco, que en su último intento registró 1:33.249 y llegó a ubicarse momentáneamente entre los diez que avanzaban a la SQ3. Sin embargo, Gasly mejoró sobre el final con un tiempo de 1:33.155, se metió décimo y dejó al argentino fuera de la definición por la pole de la Sprint.

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El resultado representó una mejora para Colapinto respecto de la única práctica del día, ya que logró bajar sus tiempos vuelta tras vuelta en el exigente circuito callejero de Marina Bay. Gasly no pudo sostener ese rendimiento en la SQ3 y finalmente se clasificó décimo, apenas un puesto por delante de su compañero.

La Sprint se disputará este sábado a 21 vueltas, desde las 6 de la mañana de Argentina. Más tarde, a partir de las 9.30, Colapinto tendrá una nueva oportunidad en la clasificación para la carrera principal del domingo, prevista a 62 giros. La pole para la Sprint fue de Max Verstappen, aunque quedó bajo investigación por una posible infracción con bandera amarilla. El neerlandés de Red Bull Racing marcó 1:31.156 para aventajar a George Russell (1:31.276) y Charles Leclerc (1:31.399), que completaron el podio en la grilla de partida.

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En lo que va de la temporada, Colapinto disputó cinco carreras Sprint y no logró sumar puntos: su mejor resultado fue el 9° puesto en Canadá, a un paso de la zona de puntuación (del 1° al 8°). En el mano a mano con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quedó por delante una vez y fue superado en las otras cuatro. El argentino no lleva una buena campaña en las vueltas rápidas por posiciones de salida que habitualmente lo condicionaron.

El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 tendrá por primera vez formato Sprint, lo que sumará complejidad a un circuito urbano ya de por sí exigente. Los equipos apenas contaron con una hora de entrenamiento antes de la clasificación y tuvieron que ajustar los autos con información limitada, en un fin de semana que alterna sesiones vespertinas y nocturnas.

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La diferencia de temperatura entre ambos momentos del día —de entre 3 y 5 grados, junto con una humedad cercana al 90%— dificulta encontrar una puesta a punto eficaz para neumáticos y monoplazas. En la previa, Charles Leclerc, Max Verstappen, Pierre Gasly y Nico Hülkenberg coincidieron en que será clave hallar rápidamente el equilibrio del auto, mientras que Sergio Pérez remarcó que la incertidumbre puede darle más peso a la habilidad de los pilotos. Además de la falta de rodaje, Singapur impone una fuerte exigencia física por el calor, la humedad y la naturaleza bacheada y angosta de Marina Bay. El pronóstico de lluvias para el domingo y cambios en la configuración de potencia de la FIA añaden más incertidumbre al fin de semana.

Los resultados de Franco Colapinto en las Sprint del año:

GP de China: 14°

GP de Miami: 10°

GP de Canadá: 9°

GP de Gran Bretaña: 12°

GP de Países Bajos: 12°