El desafío inédito que enfrentarán los pilotos en el GP de Singapur de Fórmula 1: “Va a ser duro”

Franco Colapinto correrá por tercera vez en Singapur (@francolapinto)

Guardar

El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 este año se disputa bajo un esquema inédito que combina por primera vez el formato Sprint con las particularidades del desafiante Circuito Callejero de Marina Bay, un cambio que obliga a pilotos y equipos a trabajar con información limitada sobre las condiciones reales de pista. La decimoséptima edición de la carrera urbana presenta una estructura de horarios que rompe con la lógica habitual de los fines de semana con la carrera sabatina.

La única sesión de entrenamientos libres y la clasificación Sprint se disputarán por la tarde, mientras que la clasificación para la carrera principal y el Gran Premio se celebrarán, como de costumbre, por la noche. Esa diferencia horaria implica que los datos recogidos en la Práctica Libre 1 tendrán escasa utilidad para preparar la clasificación Sprint, salvo para esa sesión puntual de la tarde.

PUBLICIDAD

El análisis de las últimas cuatro ediciones del Gran Premio de Singapur muestra que la temperatura de pista registrada los viernes por la noche fue sistemáticamente entre 3°C y 5°C más baja que la registrada en la sesión vespertina del mismo día. Se suma el 90% de humedad. Esa brecha térmica deja a los equipos sin referencias confiables para ajustar el coche de cara a la clasificación Sprint, que se disputa en condiciones diurnas pero debe anticipar el comportamiento nocturno de la pista para el resto del fin de semana.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, describió el desafío como uno de los más exigentes del calendario. “Va a ser un fin de semana muy complicado por ese motivo”, afirmó el monegasco, quien subrayó que la dificultad no recae solo en los pilotos. “Tener una carrera Sprint en un circuito urbano va a ser bastante duro para todos, no solo para nosotros los pilotos, sino también para todo el equipo, para configurar bien el coche, para asegurarnos de que estamos en la ventana de funcionamiento adecuada para los neumáticos”, explicó el monegasco, que de todos modos reconoció su afecto particular por el trazado: “Es una pista que me gusta mucho, de hecho, una de mis favoritas de la temporada”.

PUBLICIDAD

El desgaste físico en Singapur es alto por el 90 % de humedad (REUTERS/Edgar Su)

Sergio Pérez, de Cadillac, coincidió en que el componente de incertidumbre agrega un atractivo especial a la competencia. “Añade un poco más de incertidumbre al fin de semana, un poco más de tensión”, señaló el mexicano, quien destacó que en un circuito donde ganar confianza resulta particularmente difícil, la habilidad individual puede volverse determinante. “El piloto puede marcar un poco la diferencia en este tipo de fines de semana”, apuntó.

Con solo una hora de entrenamientos libres antes de entrar en la dinámica Sprint, los pilotos coincidieron en que la clave pasará por aprovechar al máximo los primeros minutos en pista. Max Verstappen, de Red Bull, resumió la prioridad: “Lo más importante es simplemente encontrar de inmediato un buen equilibrio con el coche en la FP1. Eso probablemente ayudará mucho para el resto de tu fin de semana”.

PUBLICIDAD

Su compañero de equipo, Isack Hadjar, de Red Bull, planteó que el formato alterará el abordaje habitual del riesgo en un circuito urbano. “Me gusta en los circuitos urbanos el hecho de que vas acercándote al límite a lo largo de todas las sesiones de entrenamientos libres, así que va a ser un poco diferente, el enfoque del riesgo también va a ser un poco diferente”, explicó el francés.

Pierre Gasly, de Alpine, admitió que los equipos deberán apoyarse en datos históricos para compensar la falta de referencias directas. “Sabemos que Singapur como pista ya es muy exigente, simplemente por la naturaleza de un circuito urbano, los baches. El fin de semana Sprint lo va a hacer aún más complicado en ese aspecto”, sostuvo. “Se trata principalmente de intentar trabajar con compensaciones del pasado y lo que hemos visto en el pasado, y aplicarlo a estos coches”, agregó.

PUBLICIDAD

Desde 2008 que en Singapur se corre de noche y la carrera Sprint será de día (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Nico Hülkenberg, de Audi, compartió ese diagnóstico. “Definitivamente va a ser más difícil, más desafiante encontrar el punto óptimo, y obviamente la práctica de una hora no es mucho”, dijo el alemán, quien remarcó que la experiencia acumulada en ediciones anteriores no elimina del todo la incertidumbre.

En el plano más distendido, Franco Colapinto (Alpine) bromeó sobre la capacidad de adaptación de Fernando Alonso durante la conferencia de prensa del jueves, al sugerir que el español de Aston Martin prosperaría incluso sin entrenamientos previos. Luego el argentino -más serio- analizó lo que viene este fin de semana: “Creo que Singapur es otra oportunidad para intentar sumar puntos. Es importante que estemos por delante de los Racing Bulls. Necesitamos sumar más puntos que ellos, así que estamos trabajando duro para que eso suceda”.

PUBLICIDAD

Con un tono más cauteloso se expresó Oscar Piastri, de McLaren, quien reconoció dificultades para adaptarse al MCL40 en esta temporada. “Con el coche de este año nunca nos ha resultado tan fácil a ninguno de los dos, pero especialmente a mí, así que definitivamente va a poner las cosas a prueba”, admitió el australiano, quien además proyectó el fin de semana como un antecedente útil de cara a la incorporación del formato sprint en el Gran Premio de Mónaco a partir de 2027.

Singapur representa un evento durísimo para los pilotos. En su momento, Hamilton reveló que “puedo bajar hasta 4 kilos por carrera, en una hora y 45 minutos. Es como ir sobre rieles” y calificó de “terrible” a la competencia en singapurense. El séptuple campeón mundial aportó más datos de lo exigente que es la F1 actual: “Si estoy con un kilo de sobrepeso puedo perder hasta dos segundos en una carrera. Entonces mi peso es muy importante”. Aunque “también porque es algo increíblemente físico. La fuerza G que recibimos. Cuando vas a 240 o 290 km/h y giras, todo gira, y tu cuerpo quiere ir en dirección contraria. Tienes que tener una buena estabilidad. No puedes tener un gran volumen. Si fuera muy musculoso de esta parte (hombros) mi peso sería muy alto. Entonces, debo hacer muchas sentadillas en mi trasero”.

PUBLICIDAD

Según el sitio Servicio Meteorológico Mundial (World Weather), hay pronóstico de lluvias para el domingo. Cabe recordar que la FIA anunció que se repetirá la configuración de potencia usada en Malasia, luego del error en el software. Otro condimento para uno de los fines de semana más exigentes de la temporada.