“Deja de usar bótox, pareces una manzana”: la burla en vivo de Cristiano a un periodista que lo criticó por su conflicto en Portugal

El delantero portugués apuntó contra el aspecto físico de Simon Jordan luego de que este cuestionara su cercanía con Piers Morgan, en medio del conflicto con la selección de Portugal

Guardar

Cristiano Ronaldo respondió con una burla sobre el aspecto físico al comentarista Simon Jordan luego de que este cuestionara su vínculo con el periodista Piers Morgan, amigo personal del futbolista. El intercambio se produjo en plena polémica por la salida del delantero de la concentración de Portugal durante la última fecha FIFA.

El cruce se originó en el programa británico talkSPORT, donde Jordan, expropietario del Crystal Palace y hoy panelista, acusó a Morgan de mantener una relación de excesiva complacencia con el astro del Al-Nassr. “Todos sabemos que Ronaldo es un buen futbolista. Pero tienes que sacar la cabeza de su trasero y ser objetivo de una vez”, le dijo Jordan a su colega.

PUBLICIDAD

La discusión entre los comunicadores se trasladó al día siguiente al programa Football Uncensored, que conduce Morgan junto al exfutbolista Jason Cundy. Allí, el periodista reveló que le había mostrado a Ronaldo un fragmento del enfrentamiento con Jordan y leyó al aire la respuesta que recibió del delantero. “Ese rubio... dile que deje de usar bótox. Parece una manzana”, fue el mensaje que el futbolista le dedicó a Jordan, de acuerdo con la transcripción que difundió el Daily Mail.

La lectura del mensaje provocó risas entre los presentadores. Morgan continuó con el tono de broma y agregó, siempre en referencia a Jordan: “Noticia de última hora en directo de Cristiano Ronaldo. Eres una manzana. Una manzana rubia de rostro sospechosamente liso”. Jordan, que no participó de esa emisión, respondió horas más tarde con ironía: “¿Bótox? Ojalá pudiera usar bótox. Me parece bastante halagador”.

PUBLICIDAD

La tensión entre Morgan y Jordan se desprendió del respaldo público que el primero le dio a Ronaldo tras su salida de la concentración de la selección lusa. El delantero abandonó la práctica después de un desacuerdo con el técnico Jorge Jesus y, posteriormente, publicó un comunicado de casi dos mil palabras para explicar su versión de los hechos.

El futbolista Cristiano Ronaldo luce la indumentaria de la selección de Portugal junto a un recuadro circular en el que aparece con el periodista Piers Morgan

En ese texto, Ronaldo sostuvo que había acordado con Jesus ingresar durante los últimos 30 minutos del partido ante Noruega por la Liga de Naciones, algo que finalmente no ocurrió. Fue la primera vez en 18 años que el delantero no disputó minutos con la selección estando en condiciones físicas de hacerlo. El futbolista también señaló que ambas partes habían acordado un documento de ocho puntos para que el entrenador se pronunciara en conferencia de prensa, compromiso que, según su relato, tampoco se cumplió.

PUBLICIDAD

Entre los puntos que, de acuerdo con Ronaldo, el técnico debía reconocer públicamente figuraba una frase especialmente comentada en redes sociales: “Cometí un error al poner a calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no incluirlo en el partido”. El incumplimiento de ese acuerdo fue interpretado por el delantero como una segunda traición.

La controversia dividió opiniones en el ambiente futbolístico. El exjugador portugués Antonio Simões, considerado una leyenda del fútbol luso, cuestionó el trato especial que recibe Ronaldo: “¿Por qué Cristiano merece un trato especial? Jugué con un rey llamado Eusébio. Compartí tiempo con un rey llamado Pelé, Maradona y compañía... Nunca he visto nada parecido en torno a un rey”, declaró.

PUBLICIDAD

En la vereda opuesta se ubicó el brasileño Romário, campeón del mundo en 1994, quien justificó la decisión del delantero de retirarse de la concentración. “Cristiano me parece muy directo y, según él, Jorge Jesus no cumplió su palabra. Por eso se sintió menospreciado y se fue. Yo habría hecho lo mismo”, afirmó el exjugador en diálogo con el Charla Podcast. Romário consideró, sin embargo, que a Ronaldo le faltó contundencia en el momento de irse: “Pero antes de irme, le habría dicho que se fuera a la mierda. Su error fue no mandar a Jorge Jesus a tomar por culo”, lanzó.

Pese al conflicto, Ronaldo no confirmó su retiro definitivo de la selección portuguesa. El propio futbolista pidió que la federación lo sancione como a cualquier otro jugador que haya incurrido en una falta similar, y dejó abierta la puerta a su regreso. “Si estoy bien físicamente, juego en mi club y espero marcar goles, tras cumplir la sanción que se me imponga estaré disponible para luchar y ganar con nuestra selección”, expresó en su comunicado.

PUBLICIDAD

El delantero también se refirió a la posibilidad de un partido de despedida con la camiseta de Portugal. “He oído hablar mucho de partidos de despedida, que debo tener una despedida digna y que la federación quiere darme esa oportunidad”, señaló Ronaldo, para luego prometer: “Puedo prometer a todos mis fanáticos, naturalmente y especialmente a todos los portugueses, que tendremos uno o más partidos de despedida; habrá tiempo para eso”.