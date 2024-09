Así es el “terrible” circuito de Singapur, el nuevo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1

La Fórmula 1 tendrá una de las carreras más exigentes de la temporada (REUTERS/Andy Chua)

Este fin de semana Franco Colapinto tiene una dura exigencia en su tercera presentación en la Fórmula 1. Se trata del Gran Premio de Singapur que se correrá en el circuito callejero de Marina Bay y que será la primera carrera nocturna del argentino en la Máxima con mucho calor, humedad en medio de un trazado que no perdona y que fue sede del mayor escándalo en la historia del automovilismo.

Este escenario asiático se incorporó a la F1 en 2008 y fue la primera carrera nocturna de la categoría, con 1.500 proyectores de luz a lo largo de los 5.063 metros de extensión que tiene el trazado. Los reflectores cuenta con una luz que logra simular las condiciones de iluminación del día durante la noche y que apunta a la seguridad de los pilotos para evitar que encandilen.

En medio de rascacielos y construcciones coloniales, el circuito tiene 23 curvas, de las cuales 13 son a la izquierda y 10 a la derecha, lo que lo convierte en el segundo trazado con más curvas del calendario, solo superado por el circuito de Yeda en Arabia Saudita. Una de las curvas, la número 18, pasa por debajo de una tribuna lo que le da un marco especial a ese grupo privilegiado de los 80 mil espectadores de aforo que tiene el circuito cuyo Gran Premio tiene 61 vueltas y un recorrido total de 309,316 km.

El escenario, que este año tendrá una cuarta zona de DRS (el sistema que facilita las superaciones), se caracteriza por la combinación de giros a baja y media velocidad, lo que requiere constantes desaceleraciones y que pone a prueba los frenos de los monoplazas. Estos pueden deteriorarse significativamente a lo largo de la carrera. Otro escollo son los baches, algo común en un circuito urbano, pero que la organización local no pudo corregir a lo largo de estos 16 años.

A pesar de su modernidad y espectacularidad, el Gran Premio de Singapur aún no ha alcanzado el estatus de carrera clásica como el Gran Premio de Mónaco. La zona de boxes es una construcción permanente con instalaciones de lujo, situada junto al complejo de Singapore Flyer.

Lewis Hamilton reveló que se pierden cuatro kilos por carrera y la exigencia es "terrible" en Singapur

Se suman exigencias como los cambios de marcha constantes, realizando unos 80 por vuelta, aproximadamente un 50 por ciento más que en otras carreras. A pesar de que la actividad es nocturna la temperatura ambiente superior a 33 grados y el 90 por ciento de humedad hacen de esta competencia una de las que más desgaste genera en el físico de los pilotos.

Por ejemplo, Lewis Hamilton reveló que “puedo bajar hasta 4 kilos por carrera, en una hora y 45 minutos. Es como ir sobre rieles” y calificó de “terrible” a la competencia en singapurense. El séptuple campeón mundial aportó más datos de lo exigente que es la F1 actual: “Si estoy con un kilo de sobrepeso puedo perder hasta dos segundos en una carrera. Entonces mi peso es muy importante”. Aunque “también por que es algo increíblemente físico. La fuerza G que recibimos. Cuando vas a 240 o 290 km/h y giras, todo gira, y tu cuerpo quiere ir en dirección contraria. Tienes que tener una buena estabilidad. No puedes tener un gran volumen. Si fuera muy musculoso de esta parte (hombros) mi peso sería muy alto. Entonces, debo hacer muchas sentadillas en mi trasero”.

Para este fin de semana está anunciado lluvia los tres días, lo que le agrega un condimento especial a una carrera entre muros y sin vías de escapes. Si hay precipitaciones la actividad puede llegar a pararse por seguridad lo que hará que la jornada sea mucho más larga y estresante para los 20 pilotos que formarán parte.

Franco Colapinto llegando a los boxes de Singapur, un circuito desconocido para el argentino y que tendrá su primera carrera nocturna en la F1 (Crédito Prensa Williams)

Entre ellos estará el argentino Franco Colapinto, quien largará en el duodécima lugar. Previamente, antes de los libres y la clasificación, y para poder llegar bien aclimatado, el piloto de 21 años llevó a cabo un entrenamiento en las horas de la actividad y por caso jugó al pádel para poder acomodar su cuerpo al momento de la exigencia en la pista. También hizo una ardua preparación en el simulador de Williams.

“Después de un resultado positivo en Bakú, es importante reiniciar, reenfocarse y comenzar el proceso de aprendizaje nuevamente para otra nueva pista”, comenzó su relato Franco, quien viene de sumar sus primeros cuatro puntos en la F1 luego de ser octavo en Azerbaiyán.

“Singapur es conocido por ser uno de los circuitos más exigentes físicamente de la temporada debido a la temperatura y la humedad. Las condiciones son un desafío para cualquier piloto y será una verdadera prueba ver cómo se adapta mi cuerpo a las exigencias de conducir un coche de Fórmula 1″.

“Me prepararé durante las sesiones de entrenamientos libres antes de la clasificación. Seguiremos trabajando duro como equipo para, con suerte, aprovechar el impulso de Bakú”, remató Colapinto.

El crashgate

El accidente a propósito generado por Nelsinho Piquet que facilitó el triunfo de Fernando Alonso en Singapur 2008

Aquella primera edición de 2008 quedó marcada por el Crashgate, el escándalo más grande en la historia del automovilismo. Fue cuando Nelsinho Piquet quien prestó su conformidad para llevar a cabo el plan de Renault que consistió en adelantar la parada de Fernando Alonso, obligar luego a un auto de seguridad para generar las detenciones de los pilotos que estaban adelante del español, que para esa carrera clasificó 15°.

La orden fue que el brasileño debía chocar de forma deliberada para que se neutralizara la carrera. Con las detenciones, Alonso quedó primero y se llevó el triunfo en la primera carrera nocturna de la historia de la Máxima. Fue un hecho histórico, pero ese hito quedó en segundo plano cuando se reveló la estratagema de Briatore y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) le aplicó una suspensión perpetua al team manager italiano para ingresar a las carreras fiscalizadas por la entidad rectora. Sydmonds siguió trabajando en equipos de F1 y Nelsinho nunca más corrió en la categoría.

“Decidimos no hacer nada. Queríamos proteger el deporte y salvarlo de un escándalo enorme. Por aquel entonces, había una norma según la cual la clasificación de un campeón del mundo era intocable después de la ceremonia de entrega de premios de la FIA a final de año. Así que a Hamilton se le entregó la copa y todo fue bien”, reveló Bernie Ecclestone.

Max Verstappen buscará su primera victoria en Singapur. Lando Norris buscará impedírselo y seguir recortándole en el campeonato (REUTERS/Leonhard Foeger)

“Teníamos suficiente información en ese momento para investigar el asunto. Según los estatutos, deberíamos haber anulado la carrera de Singapur en esas condiciones. Eso significa que no habría repercutido para la clasificación del campeonato. Y Felipe Massa se habría convertido en campeón del mundo y no Lewis Hamilton”, confesó el magnate inglés, que en ese momento era el director ejecutivo de Formula One Management (FOM), la empresa que maneja los derechos comerciales de la F1 y que desde 2017 está a cargo de Liberty Media.

Sus testimonios hicieron mella en Felipe Massa, quien el año pasado inició un reclamo judicial para que se le reconozca el título de esa temporada. En la última carrera del año corrida en Brasil, Massa hizo todo para ser campeón y con el apoyo de la torcida ganó la carrera. Hizo delirar a casi 100 mil compatriotas y por 38 segundos Felipinho fue campeón. Ese lapso fue entre que Felipinho cruzó la meta y Hamilton completó la carrera. El inglés era sexto en la última vuelta y no le alcanzaba para consagrarse, hasta que faltando tres curvas superó a Timo Glock (Toyota), quien venía perdiendo ritmo. El quinto puesto final le alcanzó al británico que en ese momento se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia con 23 años.

Hamilton llegó a 98 puntos y por uno le ganó a Massa. Pero si se hubiese anulado la carrera en Singapur, como plantea Ecclestone, no hubiese cosechado 6 puntos y la cuenta global a final de la temporada habría sido con 92 unidades para Lewis y 97 para Felipinho, que hubiese sido el campeón. El año pasado en una entrevista con Infobae, Massa sentenció: “Me robaron el título de Fórmula 1 y voy a luchar hasta el final”.

Pese a aquella polémica Singapur pudo mantenerse en el calendario, pese a 2020 y 2021 por la pandemia de COVID-19. Será un gran desafío para Colapinto en un circuito en el que por ejemplo nunca pudo vencer el tricampeón mundial, Max Verstappen, quien buscará terminar con la sequía a bordo de su Red Bull y consolidarse en la punta del campeonato.