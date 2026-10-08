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El conmovedor testimonio del guardia de seguridad al que filmaron llorando en la despedida de Messi: “Despedí una parte de mi infancia”

Brandon Renzi se volvió viral luego de que un video lo captara entre lágrimas mientras el astro daba su discurso en el Monumental

El trabajador de seguridad privada Brandon Renzi brindó su testimonio tras viralizarse imágenes en las que se lo observa llorando durante un evento de despedida dedicado a Lionel Messi. En la transmisión televisiva se muestra una entrevista al joven junto con fragmentos del video captado durante la jornada.

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Brandon Renzi, un trabajador de seguridad privada, se volvió viral en las redes sociales tras ser captado entre lágrimas durante el emotivo discurso de despedida de Lionel Messi de la selección argentina en el Estadio Monumental. El joven cumplía funciones al borde del campo de juego durante el partido y, pese a tener a su ídolo a pocos metros, el protocolo de trabajo le impedía darse vuelta para observarlo.

El video que mostró su reacción fue grabado y difundido por el periodista Hernán Lirio, y se multiplicó en cuestión de horas en distintas plataformas. En diálogo con A la Barbarossa, Renzi relató los detalles de una jornada que calificó como contradictoria: por un lado, la emoción de formar parte de un hecho histórico; por el otro, la frustración de no poder presenciarlo con sus propios ojos.

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“Fue un momento lindo y, a la vez, feo. El saber que estaba atrás mi ídolo y no poder darme vuelta... Ni el gol de Messi vi”, expresó el guardia, que debía mantener la mirada orientada hacia el público en todo momento, de espaldas al terreno de juego donde se desarrollaba el homenaje al capitán argentino.

Brandon Renzi, un trabajador de seguridad privada, se volvió viral en las redes sociales tras ser captado entre lágrimas durante el emotivo discurso de despedida de Lionel Messi

Renzi contó que se enteró de su designación apenas un día antes del evento y que la noticia le generó una ansiedad que le impidió dormir. “Un día antes me enteré de que iba a ser seguridad en el evento. Esa noche no pude dormir. Cuando me dijeron que iba a estar en ese sector, fue hermoso. Me pudo haber tocado a cinco o diez cuadras del estadio, y fue dentro del campo de juego”, relató en la entrevista.

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Al finalizar su turno, el joven regresó a su casa sin sospechar la repercusión que había generado su reacción. Recién al día siguiente, a través de mensajes de amigos y conocidos, tomó dimensión del alcance que había tenido el registro audiovisual. “Cuando terminé el servicio, me volví a mi casa. Al otro día, tenía muchos mensajes de amigos y conocidos por lo del video. Cuando escuché a Messi hablar, rompí en llanto. Nunca me imaginé que iba a estar en su despedida”, afirmó.

Incluso, comentó la publicación original en Instagram que lo hizo viral y expresó: “No estaba llorando, estaba despidiendo una parte de mi infancia. ¿Cómo no llorar, si crecimos viendo a Messi cumplir nuestros sueños? Ayer no despedimos a un jugador. Despedimos una época de nuestras vidas. Gracias por hacerme creer que los sueños podían hacerse realidad. El que nos hizo llorar de felicidad, esta vez nos hizo llorar de tristeza. Nunca pensé que algún día iba a llorar viendo despedirse a mi ídolo. Gracias, Leo. Por todo. Simplemente gracias".

La tensión emocional de la jornada no se limitó a su caso. Renzi también hizo referencia a otro video viral de esa noche, en el que se observa a un compañero de trabajo desvanecerse por los nervios y la presión del operativo. “A tres o cuatro metros mío, un compañero se descompensó de la emoción y los nervios. Pero está bien, estable”, aclaró el guardia sobre el estado de salud de su colega.

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