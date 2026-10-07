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El sentido mensaje de Lionel Messi para su padre tras despedirse de la selección argentina

El crack rosarino recordó otra vez a Jorge Messi en un emotivo posteo. Ya lo había hecho en su discurso en el Monumental tras el triunfo ante Benín

Lionel Messi y Jorge Messi sonríen a cámara. De fondo, una red deportiva, banderas de países y parte de un arco de fútbol, con personas difuminadas
Lionel Messi junto a su padre Jorge Messi (@leomessi)
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Lionel Messi dedicó un mensaje a la memoria de su padre, Jorge Messi, horas después de disputar su último partido con la selección argentina. La publicación incluyó una fotografía del capitán con la camiseta albiceleste y la mirada hacia el cielo en una noche inolvidable.

El posteo llegó tras una jornada cargada de emotividad en el estadio Monumental, donde Argentina goleó 3-0 a Benín en el amistoso que marcó el cierre de la carrera de Messi en la Selección. Jorge Messi, padre y representante del futbolista, falleció el 6 de agosto pasado a los 68 años, dos meses antes de este homenaje.

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Tras el pitazo final, el rosarino tomó el micrófono en el centro del campo para dirigirse al público. Sus primeras palabras tuvieron como destinatario a su padre: “Decir algo hoy... hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente en lo primero que pienso es en mi viejo”, expresó Messi.

Este miércoles Leo volvió a evocar la figura de su padre. Fue en una publicación posterior en Instagram, que unió el cierre de su etapa en el seleccionado con el recuerdo íntimo de Jorge, y generó una ola de reacciones entre los seguidores del futbolista. La frase “no sabés lo que te extrañamos anoche...” resumió el vacío familiar que atravesó esa noche en el Monumental, en sintonía con lo expresado sobre el césped.

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Jorge Messi cumplió un rol central en la gestión y contención de la carrera de su hijo desde los inicios en las divisiones inferiores hasta los títulos conquistados con la camiseta nacional. El capitán decidió abrir su despedida con ese recuerdo, antes de repasar un ciclo que incluyó las Copas América 2021 y 2024, La Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

El posteo de Messi recordando a su padre (@leomessi)
El posteo de Messi recordando a su padre (@leomessi)

Desde la tribuna del Monumental, la familia de Messi siguió el discurso en primera fila. Estuvieron presentes su esposa, Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, afirmó Messi en un posteo anterior en dicha red social. “Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, agregó.

El futbolista continuó con los agradecimientos a su entorno más cercano. “Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, sostuvo. También mencionó a sus compañeros, a los cuerpos técnicos que tuvo a lo largo de su carrera y a Diego Maradona: “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”.

Messi cerró su carta con un agradecimiento a los clubes en los que jugó por “respetar siempre mis sentimientos” y permitirle disponibilidad cada vez que debía vestir la camiseta de la Selección. “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, concluyó.

El mensaje se sumó a otras publicaciones que Lionel Messi había compartido en los días previos a la despedida, entre ellas una fotografía de su último entrenamiento con el plantel, acompañada del texto “Momentos especiales que sé que voy a extrañar”. La combinación de ambos registros, el deportivo y el personal, marcó el tono de una despedida que cerró 22 años de trayectoria con la camiseta argentina.

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