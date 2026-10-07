El mensaje de Mauro Icardi para Messi tras su despedida de la selección argentina: las tres palabras que eligió

El posteo de Mauro Icardi dedicado a Messi

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Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para despedir a Lionel Messi de la selección argentina. El delantero, que quedó libre tras no renovar contrato con el Galatasaray, compartió una serie de fotografías junto al astro, tomadas durante su etapa como compañeros en el combinado nacional, y acompañó la publicación con un mensaje breve: “Simplemente... Gracias Lionel”, seguido de un corazón con los colores de la bandera del país.

La publicación, que fue encabezada con una imagen de ellos tras la recordada victoria frente a Ecuador en 2017 con tres goles de Messi, llegó horas después de que el zurdo, de 39 años, jugara su último partido con la Albiceleste. El 3 a 0 ante Benín en el estadio Monumental marcó el cierre de una carrera que incluyó 208 encuentros y 126 goles con la camiseta nacional, además de títulos como el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, una Finalissima, el oro olímpico en Beijing 2008 y el Mundial Sub 20 de Holanda 2005.

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El propio Messi había dedicado horas antes una carta a través de Instagram. “Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió el capitán, que también agradeció a su familia, a sus compañeros y técnicos, y recordó a Diego Maradona: “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar”. El posteo de despedida acumuló millones de “me gusta” y recibió comentarios de figuras como Cristiano Ronaldo, quien escribió: “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado por Argentina”.

El mensaje de Icardi se suma a esa catarata de reconocimientos de colegas y excompañeros de selección. Ambos compartieron plantel en distintas convocatorias de la Albiceleste, aunque el atacante con pasado en el Inter de Milán no logró establecerse como una fija, pese a que fue uno de los primeros convocados por Lionel Scaloni para el recambio tras el Mundial de Rusia 2018.

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El posteo se produce en medio de un presente futbolístico incierto para Icardi. El delantero de 33 años dejó el club turco en junio, como agente libre, y hasta el momento no firmó con ningún equipo. El presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, explicó recientemente que la ruptura no respondió solo a una diferencia salarial, sino a la convivencia con Victor Osimhen, el delantero nigeriano que el club incorporó para ocupar el puesto de centrodelantero. “Tenemos un delantero centro como Osimhen, cómo no podrían estar ambos juntos, a cuál usarías; es decir, el problema principal estaba ahí”, señaló el dirigente, quien además descartó un regreso de Icardi al club y planteó en cambio organizarle una despedida formal.

Durante su etapa en Estambul, Icardi convirtió 77 goles en 134 partidos, repartió 25 asistencias y ganó seis títulos de liga, cifras que lo consagraron como el máximo anotador extranjero en la historia de la institución. Mientras su futuro contractual permanece sin definición, el delantero respondió a las críticas por su situación con una serie de publicaciones en Instagram: “Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección”, escribió, junto a imágenes de sus entrenamientos.

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