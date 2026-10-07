Deportes

El mensaje de Mauro Icardi para Messi tras su despedida de la selección argentina: las tres palabras que eligió

El delantero rosarino, también formado en el Barcelona, compartió en sus redes una imagen junto a la Pulga tras el último partido del astro con la Albiceleste

El mensaje de Icardi para Messi
El posteo de Mauro Icardi dedicado a Messi
Guardar

Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para despedir a Lionel Messi de la selección argentina. El delantero, que quedó libre tras no renovar contrato con el Galatasaray, compartió una serie de fotografías junto al astro, tomadas durante su etapa como compañeros en el combinado nacional, y acompañó la publicación con un mensaje breve: “Simplemente... Gracias Lionel”, seguido de un corazón con los colores de la bandera del país.

La publicación, que fue encabezada con una imagen de ellos tras la recordada victoria frente a Ecuador en 2017 con tres goles de Messi, llegó horas después de que el zurdo, de 39 años, jugara su último partido con la Albiceleste. El 3 a 0 ante Benín en el estadio Monumental marcó el cierre de una carrera que incluyó 208 encuentros y 126 goles con la camiseta nacional, además de títulos como el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, una Finalissima, el oro olímpico en Beijing 2008 y el Mundial Sub 20 de Holanda 2005.

PUBLICIDAD

El propio Messi había dedicado horas antes una carta a través de Instagram. “Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió el capitán, que también agradeció a su familia, a sus compañeros y técnicos, y recordó a Diego Maradona: “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar”. El posteo de despedida acumuló millones de “me gusta” y recibió comentarios de figuras como Cristiano Ronaldo, quien escribió: “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado por Argentina”.

El mensaje de Icardi se suma a esa catarata de reconocimientos de colegas y excompañeros de selección. Ambos compartieron plantel en distintas convocatorias de la Albiceleste, aunque el atacante con pasado en el Inter de Milán no logró establecerse como una fija, pese a que fue uno de los primeros convocados por Lionel Scaloni para el recambio tras el Mundial de Rusia 2018.

PUBLICIDAD

El posteo se produce en medio de un presente futbolístico incierto para Icardi. El delantero de 33 años dejó el club turco en junio, como agente libre, y hasta el momento no firmó con ningún equipo. El presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, explicó recientemente que la ruptura no respondió solo a una diferencia salarial, sino a la convivencia con Victor Osimhen, el delantero nigeriano que el club incorporó para ocupar el puesto de centrodelantero. “Tenemos un delantero centro como Osimhen, cómo no podrían estar ambos juntos, a cuál usarías; es decir, el problema principal estaba ahí”, señaló el dirigente, quien además descartó un regreso de Icardi al club y planteó en cambio organizarle una despedida formal.

Durante su etapa en Estambul, Icardi convirtió 77 goles en 134 partidos, repartió 25 asistencias y ganó seis títulos de liga, cifras que lo consagraron como el máximo anotador extranjero en la historia de la institución. Mientras su futuro contractual permanece sin definición, el delantero respondió a las críticas por su situación con una serie de publicaciones en Instagram: “Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección”, escribió, junto a imágenes de sus entrenamientos.

Temas Relacionados

Mauro IcardiLionel Messiselección argentinadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Archivaron la causa por violencia de género contra el futbolista Gonzalo Morales y volverá a jugar en Barracas Central: el comunicado

El delantero, que está a préstamo desde Boca Juniors, había sido apartado del plantel profesional en julio pasado luego de una denuncia de su expareja

Archivaron la causa por violencia de género contra el futbolista Gonzalo Morales y volverá a jugar en Barracas Central: el comunicado

El presidente del Galatasaray reveló el verdadero motivo por el que Icardi no renovó contrato: su tajante postura

El delantero de 33 años se marchó en junio como agente libre y todavía no cerró con ningún club

El presidente del Galatasaray reveló el verdadero motivo por el que Icardi no renovó contrato: su tajante postura

“Me daba mucha vergüenza”: un jugador de la selección argentina reveló el pedido que le hizo su mamá en la despedida de Messi

El lateral Román Vega relató la incomodidad que sintió al compartir concentración con el astro rosarino, antes del último encuentro con la camiseta nacional

“Me daba mucha vergüenza”: un jugador de la selección argentina reveló el pedido que le hizo su mamá en la despedida de Messi

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras su retiro de la selección argentina: “Todo mi respeto”

El futbolista portugués fue uno de los primeros en firmar la emotiva carta que difundió el capitán albiceleste tras su retiro del elenco nacional

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras su retiro de la selección argentina: “Todo mi respeto”

El homenaje de la televisión de Brasil a Lionel Messi que hizo furor: “¿No te puedes quedar un poquito más?

Un canal del vecino país realizó un video en el que repasó los mejores y peores momentos del astro rosarino que se despidió de la selección argentina

El homenaje de la televisión de Brasil a Lionel Messi que hizo furor: “¿No te puedes quedar un poquito más?

MALDITOS NERDS

PiXEL llevará ‘Angelian Trigger’ a Steam el 10 de diciembre y a PlayStation 5 en 2027

PiXEL llevará ‘Angelian Trigger’ a Steam el 10 de diciembre y a PlayStation 5 en 2027

Mike Flanagan presenta ‘El Exorcista: Mártires’ con Scarlett Johansson

Thunder Lotus demora ‘At Fate’s End’ y estrena una demo jugable en Steam

Nintendo Switch 2 recibirá el survival horror ‘My Friendly Neighborhood’

‘Hello, Peach!’ y ‘Hello, Luigi!’ llegan gratis a Nintendo Switch

ENTRETENIMIENTO

Noel Gallagher revela cómo se terminaron 15 años de peleas con Liam Gallagher: “No tienes que decir nada”

Noel Gallagher revela cómo se terminaron 15 años de peleas con Liam Gallagher: “No tienes que decir nada”

Un nuevo estudio genealógico asegura que Sydney Sweeney y Marilyn Monroe son familia

Ben Affleck defiende su polémica reflexión sobre la sobriedad y la adicción: “Hay que sufrir lo suficiente”

A dos años de su divorcio, Ben Affleck dedicó unas palabras a Jennifer Lopez

Mia Goth solicitó el divorcio de Shia LaBeouf tras diez años de matrimonio

INFOBAE AMÉRICA

Arrestan en el Aeropuerto de Miami a un hombre cubano que intentó ingresar 10 aves ocultas en su ropa interior

Arrestan en el Aeropuerto de Miami a un hombre cubano que intentó ingresar 10 aves ocultas en su ropa interior

Verifican la afiliación política de aspirantes a organismos electorales para las elecciones de 2027 en El Salvador

Cinco proyectos ambientales avanzan en Panamá con nuevas reglas para proteger ecosistemas

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala capacita a los partidos con Meta para prevenir la desinformación antes de las elecciones de 2027

El Niño conecta pronósticos climáticos, inflación y generación eléctrica en Guatemala