Crimen y Justicia

Atropelló y mató a un ladrón que quiso robarlo en La Matanza: detuvieron a uno de los cómplices

Ocurrió el jueves poco después de las 23. El momento quedó registrado por una cámara de seguridad. Cómo arrestaron al sospechoso. El impactante video

La salvaje secuencia en Lomas del Millón, partido de La Matanza
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La localidad de Lomas del Millón, partido bonaerense de La Matanza, fue escenario de una salvaje secuencia, en la que un hombre atropelló con su auto y mató a un ladrón que quiso robarlo. Tras una rápida investigación, uno de los cómplices del delincuente fue detenido. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió el jueves por la noche, poco después de las 23, frente a una casa ubicada en inmediaciones de la calle Cabral al 2300. Allí, D., un hombre de 61 años, se encontraba con el motor en marcha y su vehículo estacionado sobre la vereda, hasta que de repente fue emboscado por dos delincuentes a bordo de un auto Volkswagen Suran de color gris. Tenían la intención de asaltarlo. Un tercer ladrón se quedó a bordo del rodado.

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De acuerdo con lo que se ve en la filmación, el hombre prácticamente sin dudarlo aceleró y embistió a uno de los sospechosos, que segundos antes de acercarse al auto tropezó y cayó. Las imágenes son impactantes y muestran cómo D., en ese momento, pasó por encima del ladrón, lo aplastó y escapó de la escena para evitar ser robado.

La secuencia no terminó ahí. En la grabación se observa cómo el cómplice arrastró a su compañero inconsciente hasta el Suran en el que había llegado al lugar. A su paso, se puede ver cómo quedó en el asfalto el rastro de sangre del ladrón, que estaba prácticamente muerto. Después de que logró subir a su compañero herido al vehículo, se fueron de la escena.

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De acuerdo con los primeros datos de la investigación, que lleva adelante el fiscal Claudio Fornaro, de la UFI de Homicidios de La Matanza, el sospechoso fallecido fue identificado como Ángel Nahuel Gilardoni, de 25 años. Sus compañeros lo trasladaron hasta una vivienda ubicada en la calle Cochabamba al 1800, en la localidad de Villa Madero, donde reside la madre del joven. Fue la mujer quien llamó al 911 para denunciar que su hijo había sido llevado a la casa por un amigo, inconsciente y ensangrentado.

Cuando el personal policial llegó junto a un equipo médico, constató que Gilardoni ya estaba sin vida. A partir de ese hallazgo, los investigadores pudieron vincular el cuerpo de Gilardoni con el robo frustrado ocurrido horas antes en Lomas del Millón.

El seguimiento de las cámaras de seguridad permitió identificar la Volkswagen Suran utilizada por los delincuentes. El vehículo pertenecía a un joven de 28 años, que se presentó en una dependencia policial junto a su pareja y explicó que lo usaba como remís.

Según su relato, se lo había alquilado esa noche a un hombre identificado como Franco Abadie, de 27 años. De acuerdo con lo que dijo el propietario, el joven les llevó el auto a los mañana diciendo que había tenido un accidente de tránsito. Sin embargo, cuando lo revisaron se dieron cuenta de que tenía manchas de sangre en el interior.

Con esos datos, Fornaro ordenó allanar la vivienda del sospechoso, que resultó detenido. Le secuestraron el teléfono celular y el vehículo, que quedó incautado para la realización de las pericias correspondientes.

Abadie es, hasta el momento, el único imputado en la causa y permanece detenido por robo calificado por el uso de armas, cometido en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa. La Policía continúa en la búsqueda de los restantes integrantes de la banda. En el lugar donde ocurrió el intento de robo, los peritos encontraron una pistola Bersa calibre .22, cuyo número de serie deberá ser determinado por Policía Científica, y la culata de un revólver.

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