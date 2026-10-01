Por qué no estuvo lleno el estadio en el amistoso entre Argentina y Bolivia: qué pasará en los próximos dos encuentros

El himno en el Mario Alberto Kempes, con aforo reducido

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El partido amistoso entre la selección argentina y Bolivia se disputó sin la presencia de público en una parte del estadio debido a una sanción disciplinaria impuesta por la FIFA. El encuentro en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, dio inicio a la ventana de partidos internacionales del conjunto nacional bajo un esquema de capacidad reducida de manera obligatoria.

La razón fundamental por la cual el escenario cordobés no funcionó al 100% de su capacidad habitual radica en los episodios ocurridos durante la última Copa del Mundo en Estados Unidos. Durante la realización del certamen internacional, la entidad madre del fútbol constató la emisión de cánticos e insultos de contenido racista, homofóbico y discriminatorio por parte de sectores de la hinchada argentina. Las faltas reglamentarias se registraron en los enfrentamientos del equipo ante los representativos de Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España.

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Como consecuencia de estas infracciones a las normas de conducta, la FIFA aplicó un castigo que incluyó una multa económica para la AFA y la clausura del 50% del aforo del estadio para el primer encuentro de la fecha internacional. La restricción afecta de manera directa a las tribunas ubicadas detrás de los arcos del Estadio Mario Alberto Kempes, las cuales no pudieron recibir espectadores durante el desarrollo del juego ante la selección boliviana.

Ante la imposibilidad de habilitar la totalidad del recinto, las localidades puestas a disposición del público sufrieron una drástica disminución. La AFA y los responsables de la organización del evento tuvieron que reestructurar el mapa de accesos al estadio para garantizar el cumplimiento del fallo. La venta de entradas para el cupo permitido se agotó en su totalidad a las pocas horas de su apertura, dejando a un número significativo de simpatizantes sin la posibilidad de presenciar el partido en la capital provincial.

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El Mario Alberto Kempes no estuvo al 100% de su capacidad (REUTERS/Rodrigo Valle)

En acatamiento a las resoluciones del tribunal disciplinario emitidas desde Suiza, las autoridades dispusieron operativos especiales en los portones de ingreso habilitados. Asimismo, desde la organización se solicitó a todos los asistentes que acudieran al predio con la documentación personal y los tickets correspondientes en mano con el fin de evitar aglomeraciones y agilizar los controles de seguridad en las zonas linderas al campo de juego.

El impacto de las restricciones en los escenarios deportivos también generó incertidumbre respecto a los siguientes compromisos programados para la fecha FIFA. No obstante, para el segundo cruce del calendario, fijado para el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso en el Estadio Monumental de Buenos Aires, las condiciones de ingreso serán distintas a las aplicadas en la provincia de Córdoba.

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El partido de la Selección frente a Burkina Faso se jugará con aforo completo. Si bien en primera instancia la sanción estipulaba una reducción similar del 50 por ciento para las tribunas Sívori y Centenario bajas de la cancha ubicada en la capital del país, la aplicación de la medida en el segundo duelo quedó en suspenso mientras la dirigencia de la AFA evalúa la continuidad del proceso de apelación.

El itinerario del equipo finalizará el martes 6 de octubre con un tercer enfrentamiento ante el seleccionado de Benín, que se disputará en el mismo escenario porteño. En dicha jornada, la Selección contará con la autorización para habilitar el 100% de las tribunas para el público que asistirá al encuentro de despedida de Lionel Messi del conjunto nacional en el territorio argentino.

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