Panamá explora el cooperativismo como una forma para financiar viviendas propias

En Panamá son pocas las cooperativas que ofrecen financiamiento para viviendas. (Miviot)

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Representantes de Malasia, Reino Unido, Chile y Zimbabue compartieron en Panamá experiencias sobre modelos de vivienda cooperativa, durante un encuentro internacional que buscó identificar qué condiciones favorecen el crecimiento de ese sistema y qué obstáculos lo frenan.

El intercambio tuvo lugar en la Conferencia Anual de la Cooperative Housing International (CHI), organización sectorial de la Alianza Cooperativa Internacional que reunió en el país a referentes del movimiento cooperativo global bajo el lema “Impulsando la vivienda cooperativa: conectando prácticas, comunidades y cooperación”.

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El déficit habitacional en Panamá requiere respuestas combinadas del sector público, la banca, el sector privado y el movimiento cooperativo.

Se busca que este último gane peso de forma creciente como alternativa frente a las dificultades de las familias para acceder a los mecanismos tradicionales de crédito, uno de los cuatro elementos esenciales para comprar una vivienda.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., participó en la conferencia y remarcó la necesidad de diversificar los caminos hacia la vivienda propia.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., remarcó la necesidad de diversificar los caminos hacia la vivienda propia. (Presidencia)

Explicó que la política habitacional del país se concentró en fortalecer instrumentos de financiamiento, entre ellos la ley de interés preferencial y el impuesto de transferencia para viviendas nuevas, entre otros, mecanismos orientados a reducir el costo de adquisición para los compradores.

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El funcionario consideró que la vivienda cooperativa todavía tiene un amplio margen de desarrollo en Panamá. “Estas experiencias nos han enseñado que ningún modelo único resuelve el problema por sí solo”, afirmó.

El ministro destacó además el valor del aprendizaje con otros países.

“Ese aprendizaje mutuo es exactamente lo que Panamá necesita en este momento en nuestra política de vivienda. Realmente estamos conectando con todos los continentes, haciendo un esfuerzo para compartir experiencias y atender el déficit habitacional”, expresó.

Jované indicó que el ministerio continúa llevando soluciones habitacionales a zonas históricamente desatendidas, desde la provincia de Bocas del Toro y la comarca indígena Ngäbe Buglé hasta Darién y las comarcas Guna Yala y Emberá.

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Un modelo de casa en miniatura y un signo de porcentaje simbolizan el impacto de las tasas de interés en las decisiones de compra de propiedades, con una persona firmando documentos importantes al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiteró la disposición de la entidad que dirige de seguir trabajando junto al Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), entidad estatal encargada de promover, supervisar y dirigir el movimiento cooperativo en el país, además del Fondo de Ahorro Habitacional (Fondhabi) y el movimiento cooperativo internacional.

“Para que la vivienda cooperativa deje de ser una aspiración y se convierta en una herramienta concreta dentro del ecosistema habitacional panameño”, remarcó sobre el objetivo de esa articulación.

Antonio Boyd, director del Fondhabi, explicó que el intercambio internacional permitirá conocer nuevas ideas para mejorar los servicios dirigidos a las familias panameñas que buscan acceder a una vivienda mediante cooperativas.

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Por su parte, Boris Allara, subdirector ejecutivo del Ipacoop, señaló que una de las prioridades de la institución fue revisar el funcionamiento del Fondhabi.

El objetivo apunta a facilitar información sobre las cooperativas más estables para apoyar la distribución de fondos.

Llaves de una vivienda nueva reposan sobre una mesa de madera en un espacio interior vacío, con un llavero que dice "Mi Nuevo Hogar". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras, el ministerio inició de forma reciente la fase de capacitaciones del Programa de Asistencia de Desarrollo Social (Pades), dentro de un proceso de modernización institucional denominado “Digitalizando la Gestión Social y los Expedientes de los Programas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial”.

El director Nacional de Desarrollo Social, Guillermo Leblanc, destacó que el sistema permitirá avanzar en la digitalización de los expedientes, optimizar el registro y manejo de la información, agilizar los procesos administrativos y mejorar el seguimiento de los casos atendidos por esa dirección en todo el país.

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Leblanc manifestó que, durante esta fase, los equipos de trabajo de las distintas regionales recibirán capacitación sobre el funcionamiento y uso de la plataforma. La meta, sostuvo, es garantizar una implementación uniforme a nivel nacional.