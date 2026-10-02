IO Interactive lanza ‘Extended Operations’, el primer DLC gratis de ’007: First Light’

007 First Light presenta un nuevo tráiler.

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IO Interactive lanzó Extended Operations, el primer DLC gratuito de 007: First Light, en PlayStation 5, Xbox Series y PC. El paquete incorpora Nueva Partida+, la dificultad 00, un modo foto completo, dos desafíos para TacSim, tres trajes y ajustes jugables para la aventura protagonizada por James Bond.

Una campaña más difícil y rejugable

La principal incorporación es Nueva Partida+, una opción que se desbloquea después de completar la campaña. Desde ese momento, los jugadores pueden comenzar otra partida conservando los trajes personalizados y gadgets obtenidos anteriormente. El contenido desbloqueado puede utilizarse desde el inicio o al cargar un punto de guardado, lo que evita repetir todo el proceso necesario para recuperar el equipo.

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Esta modalidad permite volver a recorrer la historia con más herramientas y probar rutas o estrategias que quizá no estaban disponibles durante la primera partida. Extended Operations también añade tres vestimentas para Bond, ampliando las opciones de personalización durante ese segundo recorrido.

Quienes busquen un desafío mayor pueden elegir la nueva dificultad 00. En este nivel, los enemigos reaccionan y detectan al protagonista con mayor rapidez, mientras que algunos guardias son reemplazados por variantes más resistentes. El uso de gadgets también queda sujeto a restricciones adicionales durante los encuentros vigilados.

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El combate resulta especialmente exigente: Bond puede morir tras recibir dos golpes y dispone de una ventana mucho más breve para ejecutar contraataques, bloqueos y esquivas. La ventana de respuesta es el intervalo de tiempo que el juego concede para pulsar el botón correcto antes de recibir un impacto; al reducirla, cada enfrentamiento exige mayor precisión.

La combinación de Nueva Partida+ y dificultad 00 permite abordar la campaña desde dos extremos. Es posible conservar todo el equipamiento para avanzar con más recursos o activar las condiciones más severas para limitar esas ventajas y elevar el riesgo de cada infiltración.

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Nuevos desafíos para TacSim

El DLC incorpora dos misiones para TacSim, la modalidad de desafíos centrada en cumplir objetivos concretos y obtener la mayor puntuación posible. La primera es Protocolo Valhalla, una prueba de conducción que coloca a Bond al volante de un Aston Martin Valhalla equipado con armamento.

La misión propone recorrer diferentes rutas de Eslovaquia, superar los obstáculos y alcanzar la meta en el menor tiempo posible. El recorrido elegido y la ejecución influyen en el resultado, por lo que el desafío está diseñado para repetirse en busca de una puntuación más alta.

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La segunda actividad lleva nuevamente a The Pearl, una villa ubicada en Vietnam. El objetivo es infiltrarse en la propiedad y recuperar documentos clasificados, pero su interior fue rediseñado por completo para modificar las rutas conocidas y la distribución de los encuentros.

En esta misión se puede utilizar el arsenal completo de la campaña principal. Esa libertad permite probar distintas combinaciones de armas y gadgets dentro de un escenario que ya formaba parte del juego, pero que ahora presenta una estructura diferente. De esta manera, el desafío no se limita a repetir una sección existente con enemigos más resistentes.

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Las dos misiones ofrecen propuestas separadas. Protocolo Valhalla se concentra en la conducción, la velocidad y la puntuación, mientras que el regreso a The Pearl recupera la infiltración y el uso de las herramientas de espionaje.

007: First Light, Extended Operations, de IO Interactive

Modo foto, ajustes y lanzamiento en Nintendo Switch 2

Extended Operations incorpora finalmente el Modo Foto, una de las funciones solicitadas por los jugadores desde el estreno del título en mayo. La herramienta permite pausar la acción, mover la cámara, modificar el brillo y aplicar filtros antes de capturar una imagen. Puede utilizarse durante distintos momentos de la partida para fotografiar escenarios, vehículos, secuencias de acción o los nuevos trajes.

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La actualización también modifica elementos del juego base. Las animaciones vinculadas con el manejo de armas fueron mejoradas para ofrecer movimientos más precisos. Bond obtiene, además, la posibilidad de arrojar enemigos desde zonas elevadas, una acción que amplía las alternativas disponibles al combatir cerca de plataformas y desniveles.

IO Interactive confirmó que seguirá ampliando 007: First Light mediante más contenidos descargables y actualizaciones, aunque todavía no detalló fechas ni características para los próximos paquetes.

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En PC, el juego se encuentra disponible mediante Steam y Epic Games Store. La edición para Nintendo Switch 2, que sufrió un nuevo retraso, tiene ahora su lanzamiento previsto para marzo de 2027.