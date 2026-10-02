Ubisoft abre la prueba de ‘March of Giants’, su MOBA bélico 4 contra 4

March Of Giants presenta su tráiler.

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Ubisoft realizará una prueba pública de March of Giants del 7 de octubre al 18 de octubre en Steam, limitada a jugadores de PC de Norteamérica y Europa. El proyecto será un MOBA gratuito con enfrentamientos de cuatro contra cuatro, gigantes controlables y ejércitos de cientos de soldados. Para entrar al Pioneer Playtest será necesario solicitar acceso en la tienda y vincular una cuenta de Ubisoft Connect.

Un MOBA inspirado en la Primera Guerra Mundial

March of Giants toma la estructura competitiva de títulos como League of Legends, Dota 2 y Heroes of the Storm, pero reduce los equipos a cuatro integrantes. Sus responsables consideran que esa cantidad permite coordinar las acciones sin perder la escala de los enfrentamientos, donde cada jugador controla a un gigante acompañado por numerosas unidades menores.

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El escenario mezcla fantasía oscura con tecnología industrial inspirada en la Primera Guerra Mundial. Los mapas están planteados como campos de batalla atravesados por trincheras, estructuras defensivas, vehículos y líneas enemigas. En lugar de presentar campeones aislados, cada gigante actúa como comandante y debe utilizar a sus tropas para presionar posiciones, reunir recursos o proteger zonas.

La selección inicial estará formada por 16 gigantes con apariencias y estilos diferentes. Algunos conservan rasgos humanos, mientras que otros adoptan formas monstruosas. Según la descripción del proyecto, representan los sueños y las pesadillas de las personas atrapadas en el conflicto que sirve como marco para las partidas.

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Cada personaje contará con habilidades y mecánicas propias, aunque sus funciones podrán modificarse mediante objetos. Un gigante diseñado inicialmente para brindar apoyo, por ejemplo, podrá adoptar una configuración ofensiva si la situación lo exige. Este sistema busca evitar que los roles permanezcan fijos durante toda la partida y permitirá responder a la composición rival o a las necesidades del equipo.

Los jugadores también podrán levantar Battleworks, nombre que reciben las construcciones tácticas del juego. Estas estructuras sirven para reforzar posiciones, frenar avances y modificar el desarrollo de una batalla sin depender exclusivamente del combate directo entre gigantes.

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Los soldados también deciden las partidas

Los batallones cumplen una función central y no operan como un simple elemento visual. Los jugadores podrán ordenar que un grupo reducido o el ejército completo avance hacia un punto, cargue contra el enemigo o regrese junto a su comandante. El sistema de control recuerda a Pikmin por la posibilidad de dirigir numerosas criaturas mediante instrucciones rápidas.

Las tropas causan daño, construyen estructuras y reparan posiciones dañadas. También pueden ser enviadas a completar objetivos secundarios para obtener materiales, inspeccionar sectores donde podría ocultarse un rival o ejecutar tareas lejos del gigante. Cuando terminan una misión de recolección, regresan automáticamente con los recursos obtenidos.

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Las características del comandante elegido cambian las capacidades del batallón. Un gigante con aspecto de hombre lobo puede transformar a sus soldados en criaturas similares, mientras que uno fantasmal les permite atravesar paredes. Esta relación obliga a considerar tanto las habilidades del personaje principal como las ventajas que transmite a sus unidades.

Los refuerzos pueden llegar mediante dirigibles cuando un jugador se queda con pocas tropas. Los soldados también levantan trincheras, construyen búnkeres capaces de atacar unidades enemigas y conducen tanques acorazados. Estos vehículos pueden desviar el fuego de los bastiones, cuya destrucción forma parte del camino hacia la victoria.

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La combinación de órdenes, objetivos secundarios y construcciones suma una capa de estrategia al esquema habitual de un MOBA. Un jugador puede participar en una pelea con su gigante mientras parte de su ejército recoge materiales o prepara una defensa en otro sector del mapa.

March of Giants, de Ubisoft

Qué cambió y cómo participar

March of Giants reaparece después de una reestructuración vinculada con la adquisición del proyecto a Amazon Games. Ubisoft incorporó al equipo de desarrollo bajo la órbita de Massive Entertainment. Entre sus integrantes hay responsables que trabajaron en Rainbow Six Siege, además de aficionados a varios de los principales referentes del género.

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La nueva versión incorpora cambios basados en los comentarios recibidos durante la alfa cerrada de septiembre de 2025. El equipo renovó la interacción con los soldados, ajustó el diseño del mapa y añadió objetos para ampliar las configuraciones de los gigantes. También trabajó sobre la claridad visual, la interfaz y las animaciones de combate, tres elementos importantes en partidas con cientos de unidades simultáneas.

Los interesados deberán usar el botón de solicitud de acceso disponible en la página de Steam. Quienes participaron en la alfa cerrada anterior tendrán la entrada asegurada. La prueba no estará sujeta a un acuerdo de confidencialidad, conocido como NDA, por lo que sus participantes podrán publicar videos, grabar partidas y transmitirlas en directo.

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Ubisoft inaugurará el periodo de prueba con una presentación en YouTube dedicada a los fundamentos jugables, los nuevos gigantes y la hoja de ruta del desarrollo. El 12 de octubre se incorporará otro gigante y el 15 de octubre comenzará un campeonato cuyo mejor equipo podrá enfrentarse a un grupo de desarrolladores.

El Pioneer Playtest finalizará el 18 de octubre de 2026. Ubisoft todavía no comunicó la fecha de lanzamiento de March of Giants ni confirmó versiones para plataformas distintas de PC.

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