El llamativo video de los All Blacks contra Chile por la superficie de su territorio

Un video publicado en redes sociales muestra jugadas de un partido de rugby editadas con una deformación vertical. El contenido incluye la frase en inglés "Average rugby match in Chile" y un mapa de América del Sur que resalta la forma alargada del territorio chileno.

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La cuenta oficial de TikTok del seleccionado neozelandés de rugby publicó un video humorístico enfocado en Chile que generó repercusión en la comunidad internacional de este deporte. En la pieza audiovisual difundida por los All Blacks, se observa un fragmento de juego donde los deportistas se desplazan alineados en una estrecha franja vertical sobre el terreno de juego.

El material incluye un gráfico del mapa de América del Sur con el territorio chileno resaltado en rojo y la leyenda “Average rugby match in Chile” (“Un partido promedio de rugby en Chile”), una broma visual que recurre a la particular y alargada geografía de la nación sudamericana.

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La publicación en broma coincidió con la preparación de la proximidad deportiva entre ambas naciones en el plano internacional. Nueva Zelanda y Chile compartirán el Grupo A en el marco del Mundial de Rugby 2027, certamen que se disputará en Australia y que reunirá a las principales potencias planetarias junto con los equipos emergentes que lograron su clasificación en los torneos regionales.

El meme de los All Blacks sobre Chile

El cruce entre la escuadra oceánica y el combinado sudamericano quedó fijado para el 2 de octubre de 2027 en el Perth Stadium. El sorteo oficial determinó que Los Cóndores, denominación con la que se conoce a la selección chilena, integren la zona junto con el conjunto tricampeón del mundo, la selección anfitriona de Australia y la representación de Hong Kong China. Aquel encuentro significará un hecho inédito en el historial de competencias oficiales de la máxima categoría para el seleccionado sudamericano.

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El proceso del equipo trasandino consolidó una etapa de crecimiento sostenido bajo la conducción técnica del uruguayo Pablo Lemoine. Tras haber competido por primera vez en su historia en la Copa del Mundo de Francia 2023, la selección chilena aseguró su boleto al certamen de 2027 luego de superar a Samoa en las fases clasificatorias. Con este resultado, el equipo chileno finalizó el ciclo internacional posicionado entre las 17 mejores naciones del escalafón global, lo que le permitió ubicarse en el tercer bombo del sorteo. En la actualidad se encuentra en el puesto 16.

De cara a los compromisos previos a la cita ecuménica, el seleccionado de Chile afrontará una agenda internacional exigente a finales de 2026. Como parte de su participación en la World Rugby Nations Cup, el equipo chileno viajará a Europa para enfrentarse a Portugal el 7 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional do Jamor de Lisboa. Una semana después, el 14 de noviembre de 2026, Los Cóndores jugarán frente a la selección de España en el Estadio de Butarque, situado en la ciudad de Leganés.

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Por su parte, el seleccionado de Nueva Zelanda mantiene un calendario de alta exigencia bajo la dirección de Dave Rennie. Los All Blacks cerrarán la temporada 2026 con la disputa de la tradicional Bledisloe Cup frente al seleccionado de Australia. El primer enfrentamiento está programado para el 10 de octubre de 2026 en el estadio Eden Park de Auckland, mientras que la revancha se disputará el 17 de octubre de 2026 en el Accor Stadium de Sídney.

Posteriormente, el conjunto neozelandés emprenderá una gira por el hemisferio norte durante el mes de noviembre de 2026 para disputar los encuentros correspondientes a la Nations Championship. El itinerario de los oceánicos comprende compromisos sucesivos ante Escocia en el estadio Murrayfield de Edimburgo el 7 de noviembre de 2026, frente a Gales en el Principality Stadium de Cardiff el 14 de noviembre de 2026, y ante Inglaterra en el Allianz Stadium de Twickenham el 21 de noviembre de 2026.

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