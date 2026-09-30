Recibió un pase de la arquera, agarró la pelota con la mano en el área y le cobraron un insólito penal en la Champions Femenina

Guardar

El 18 de marzo de 2023 ocurrió una jugada en el fútbol argentino que recorrió el mundo: el defensor Paolo Goltz recibió un pase del arquero en el área y, de manera involuntaria, agarró la pelota con la mano durante un partido entre Colón e Independiente. El árbitro Nicolás Lamolina sancionó penal y Matías Giménez marcó la ejecución. Esta misma acción se replicó con otros equipos en el ámbito femenino y le quitó la victoria este miércoles al Arsenal ante París FC en la segunda fecha de la Fase Liga de la Champions League.

Iban 84 minutos de partido en el Stade Jean Bouin y la historia era dominada por las Gunners con los goles de Alessia Russo y Georgia Stanway, ambas bicampeonas de Europa y subcampeonas del mundo con Inglaterra. El descuento de la francesa Clara Mateo había dejado a tiro a las locales en la capital gala y, con el marcador 2-1, sucedió lo impensable.

PUBLICIDAD

La arquera Misa Rodríguez, ganadora del último Mundial con España, reanudó el juego con un pase hacia la posición de Leah Williamson dentro del área y la defensora de 29 años no continuó con la jugada, sino que se agachó para tomar el balón y volverlo a acomodar sobre el campo con la intención de ser ella la encargada de comenzar la salida defensiva.

A continuación, las jugadoras del París FC no realizaron un reclamo inmediato y solo algunas futbolistas levantaron sus brazos en dirección a la árbitra rumana Iuliana Demetrescu, quien demoró unos instantes para analizar lo ocurrido y decidió sancionar el tiro penal en los minutos finales del compromiso.

PUBLICIDAD

El VAR, a cargo del danés Jakob Kehlet, sostuvo la determinación de campo y Maeline Mendy se hizo cargo de estampar la igualdad 2-2 con una ejecución sobre un costado. Rodríguez adivinó el lado, pero no llegó a impedir el empate en Francia.

*El resumen del partido

Al término del encuentro, el ayudante de campo del cuadro inglés, Aaron D’Antino, criticó la decisión de los jueces: “Eso no es penal. No hemos sacado del arco, Leah (Williamson) no ha obtenido ninguna ventaja al detener el balón”.

Con este resultado, Arsenal de Inglaterra permanece en los primeros lugares de la Fase Liga, luego de haberle ganado a HB Koge de Dinamarca por la primera jornada, mientras que París FC sumó su primer punto en la competición máxima de clubes europeos después de perder 5-2 ante Barcelona en España.

PUBLICIDAD

Vale destacar que el Blaugrana se llevó la corona de la temporada pasada y busca revalidar ese campeonato. Está en el segundo lugar de la tabla de títulos histórica de la Liga de Campeones junto a Eintracht Frankfurt, ambos igualados en 4 trofeos. Aún lejos de los 8 que ostenta OL Lyonnes.

La primera fase está compuesta por 18 equipos, los cuatro primeros obtienen su boleto directo a los cuartos de final y del 5° al 12° se disputan su lugar a los cuartos a través de un playoff clasificatorio. Del 13° al 18° quedan eliminados.