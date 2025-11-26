Deportes

El video viral del sermón de Dani Alves como predicador tras salir de la cárcel: “Hay que tener fe, yo soy la prueba de eso”

El ex futbolista de la selección de Brasil fue filmado en su nuevo rol frente a decenas de fieles

El ex futbolista ocupa su tiempo en una labor muy alejada a las canchas

La vida de Dani Alves tuvo un profundo cambio después del proceso judicial iniciado en su contra en 2022 por una agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona. Fue juzgado por el hecho y alojado en la unidad del complejo carcelario Brians 2, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la condena tras detectar inconsistencias en las pruebas presentadas en su contra. Un desenlace que lo llevó a recuperar la libertad, pero se alejó del fútbol y dedicó su vida por completo al plano familiar y la fe, lo que lo hizo hacer un “pacto con Dios” y volcarse a la comunidad evangélica.

La noticia generó interés e incluyó videos de sus primeras actividades ligadas a ese ámbito. Ahora, se replicaron nuevas imágenes en las últimas horas con un nuevo fragmento viral de su función como predicador de una iglesia en la ciudad de Girona.

En el mismo, intenta transmitir su autoconvencimiento a todos los fieles que se congregan para escuchar su discurso y, en la grabación, se le puede oír el siguiente discurso: “Es el Dios que está aquí. No penséis, no penséis que el Dios que está ahí está lejos de ustedes que están aquí. ¡No, no, no! El Dios de ahí es el mismo Dios de aquí...“.

La filmación publicada por El Español lo muestra caminando en un pasillo alrededor de muchos fieles sentados a los costados y realizando gestos con una profunda decisión, muy concentrado en este sorpresivo rol.

El cambio de vida de Dani Alves a sus 42 años

Lejos de los estadios y la exposición mediática que lo acompañaron durante años, Alves ha encontrado en la comunidad evangélica un nuevo propósito. Según informaron diversos medios españoles, como Sport y Marca, la fe cristiana evangélica se ha convertido en el eje central de su vida, una transformación que comparten los casi treinta y cinco millones de seguidores que acumula en su cuenta de Instagram. En esta red social, el ex futbolista ahora se define como “discípulo de Cristo Jesús”.

Uno de los primeros actos públicos del hombre de 42 años tras su absolución fue su participación como invitado en el tercer congreso de jóvenes de la Iglesia Elim de Girona, celebrado a fines de octubre. Imágenes ampliamente difundidas en redes sociales lo muestran al ex jugador del FC Barcelona con las manos en alto entre los asistentes, interpretando canciones religiosas y tomando el micrófono para compartir su testimonio. En ese contexto, Alves expresó ante los fieles: “Hay que tener fe, hermanos míos, yo soy la prueba de eso. Porque aquí lo que Dios promete, es lo que Dios cumple”.

El cambio de vida de Dani Alves a sus 42 años

Durante su intervención, el ex lateral derecho de la selección de Brasil relató el momento en que la fe se convirtió en su refugio: “En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Y ese mensajero en el peor momento de mi vida, me recogió, me llevó en el camino de la Iglesia y hoy yo estoy en el camino gracias a ellos”. Alves también compartió una petición personal con Dios que marcó su proceso de transformación: “Te voy a servir, pero cuida de mi casa, cuida los corazones de esas personas que no me abandonarán”.

El cambio de Alves se extiende al ámbito familiar. Tras meses de incertidumbre, ha retomado la relación con su esposa, la modelo Joana Sanz, y juntos celebraron recientemente el nacimiento de su primera hija en común, concebida mediante fecundación in vitro. Esta nueva etapa se refleja también en la imagen pública y digital del ex futbolista, cuyas publicaciones han dejado de centrarse en el deporte para enfocarse en pasajes bíblicos y mensajes sobre el perdón y la renovación espiritual.

