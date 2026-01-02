Dani Alves compró un club de Portugal y podría volver a jugar al fútbol tras ser absuelto por un delito de agresión sexual

Danie Alves adquirió al Sporting Clube São João de Ver de la Tercera División de Portugal

El ex futbolista brasileño Daniel Alves fue presentado este jueves como el nuevo inversor de la SAD del Sporting Clube de São João de Ver, equipo de la tercera división de Portugal. La noticia confirma la adquisición del 50% de la estructura societaria del club por parte de Alves, quien ya acordó comprar la totalidad al finalizar la temporada 2025/26. El club portugués comunicó oficialmente la llegada del ex Barcelona con un mensaje en el que remarcó la “incorporación de un nombre que lleva una de las trayectorias más victoriosas del fútbol mundial” y la apuesta por “transformar el potencial en grandeza”.

La operación se concretó con la participación de un grupo de inversores brasileños. El acuerdo contempla una aportación económica inicial de Alves para quedarse con la mitad de las acciones de la SAD (Sociedad Anónima Deportiva), mientras el 50% restante será adquirido tras la campaña actual. El club destacó que la unión “simboliza más que un cambio estructural” y representa “el encuentro entre la experiencia de alguien que ha conquistado el mundo y el alma de un club que nunca ha dejado de creer”.

Además de su rol como inversor, Dani Alves analiza la posibilidad de regresar a la actividad profesional durante seis meses, entre enero y junio de 2026, una decisión que todavía se encuentra bajo estudio, según detalló ESPN Brasil. El plan del ex defensor contempla concluir su etapa como futbolista sobre el terreno de juego, antes de iniciar su carrera como entrenador, para la cual ya posee la licencia UEFA A.

Daniel Alves, de 42 años, se mantiene alejado de la competición oficial desde enero de 2023, cuando fue acusado y posteriormente arrestado en España bajo cargos de agresión sexual. El Tribunal de Justicia de Cataluña lo absolvió en marzo tras considerar insuficientes las pruebas y revocar la condena previa de cuatro años y medio de prisión. El ex jugador permaneció 14 meses en prisión preventiva y recuperó la libertad en marzo de 2024, tras el pago de una fianza de un millón de euros.

Dani Alves podría volver al fútbol en un club de Tercera División de Portugal (Sporting Clube São João de Ver)

En su comunicado, el Sporting Clube de São João de Ver subrayó la visión global y la mentalidad ganadora que aporta Alves al proyecto, al tiempo que puso en valor la identidad y la historia forjada con esfuerzo por la institución. “Juntos, transforman lo que ya es grande en un proyecto más grande, sostenible e inspirador”, expresó el club portugués. La llegada de Alves se produce en un contexto en el que el brasileño ha realizado tareas vinculadas al fútbol en Europa, actuando como agente y estrechando lazos con inversores.

Pese a su tiempo alejado de la actividad, Alves nunca dejó de manifestar su deseo de regresar brevemente al campo para finalizar su carrera como futbolista profesional. ESPN Brasil indicó que la opción de volver a jugar en 2026 permanece abierta y cuenta con el respaldo de los socios brasileños que lo acompañan en la adquisición del club portugués. A mediano plazo, el objetivo de Alves es asumir funciones técnicas.

El proceso judicial que involucró a Daniel Alves se originó tras la denuncia de una joven de 23 años, quien lo acusó de agresión sexual ocurrida en Barcelona en 2022. Tras la investigación y varias versiones durante las pesquisas, la justicia catalana dictaminó la absolución del deportista, quien siempre negó los hechos atribuidos.

Durante las últimas semanas, Alves cobró notoriedad fuera del ámbito futbolístico tras ser filmado predicando en una iglesia evangélica pentecostal en Girona. Paralelamente, el ex lateral derecho trabajó en la sombra en proyectos deportivos y se centró en preparar su regreso al fútbol europeo, tanto desde la gestión como en la preparación para una eventual vuelta al campo.

El comunicado del Sporting Clube São João de Ver:

Hoy comienza una nueva página en la historia del Club Deportivo de São João de Ver. Una página escrita con ambición, identidad y visión para el futuro.

En un momento que quedará marcado en la memoria del club, oficialmente hacemos oficial la entrada de Daniel Alves como copropietario del SAD del SC São João de Ver. Un nombre que lleva una de las trayectorias más victoriosas del fútbol mundial ahora cruza con una club con raíces profundas, trabajo duro, resistencia y pasión. Dos historias distintas que se unen con un propósito común: transformar potencial en grandeza.

Esta unión simboliza más que un cambio estructural. Representa el encuentro entre la experiencia de quienes conquistaron el mundo y el alma de un club que nunca dejó de creer. Dani Alves trae una visión global, mentalidad ganadora y ambición. São João de Ver ofrece identidad, comunidad y una historia construida con esfuerzo y verdad. Juntos, convertimos lo que ya es grande en un proyecto más grande, sostenible e inspirador.

Este es un punto de inflexión que refuerza la confianza en el proyecto, en las personas que lo construyen a diario y en los valores que siempre han definido el club. Un claro compromiso con un crecimiento sostenido, valorar tu historia y construir un futuro sólido, responsable y apasionado.

Aquí, el pasado inspira. El presente se reúne. Y el futuro se construye con coraje, trabajo duro y visión.

Hoy, San João de Ver cree aún más. Sigue con la misma alma, la misma dedicación y renovada ambición de llevar más lejos el nombre del club, honrando sus orígenes y escribiendo, lado a lado, una historia que busca dejar un legado.