Política

El senador Abdala quedará a cargo del Ejecutivo e igualará a Rodríguez Saá al frente de la Presidencia

El presidente provisional del Senado reemplazará a Milei y Villarruel que estarán en París y Madrid. Es la segunda vez a cargo y sumará 7 días, lo mismo que la presidencia de “el Alberto” en 2001

Sesion Ordinaria del Senado - Ley de Tierras - 6 de agosto
Bartolomé Abadla es senador por San Luis, y ejercerá como Presidente durante los viajes de Javier Milei y Victoria Villarruel Foto: Mario Mosca / Senado
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El senador Bartolomé Abdala volverá a ser noticia. Por lo menos en su provincia que otra vez va a tener a un puntano a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Y otra vez será un caso fortuito y no porque se impuso en el proceso electoral.

En los próximos días el senador de San Luis, Bartolomé Abdala, quedará a cargo de la Presidencia de la Nación como consecuencia de que el presidente Javier Milei estará en Europa y que, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, también estará en el Viejo Continente.

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El presidente Milei viajará a París, Francia y Villarruel estará a poco más de 1000 km, en Madrid; por lo que Abdala asumirá, por segunda vez, la presidencia de la Nación.

Desde el entorno del senador señalaron que el mismo estará en su despacho del Senado y se quedará en la Ciudad de Buenos Aires hasta que Milei y su comitiva regresen al país.

El puntano que quiere ser gobernador ya tiene experiencia en el cargo ya que entre el 8 y el 9 de diciembre de 2025, ya había estado a cargo del Ejecutivo por los viajes simultáneos de Milei y Villarruel. El primero viajó a Noruega y la segunda, nuevamente, a Madrid. En ese momento Abdala escribió en su cuenta de X que se sentía orgulloso de asumir “esta responsabilidad histórica”.

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Con esta “asunción” el senador Abdala podrá decir que, para el domingo, durante siete días estuvo a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación, igualando el paso por el Sillón de Rivadavia de su coterráneo Alberto Rodríguez Saá que en 2001 la Asamblea lo proclamó presidente pero su mandato duró apenas siete días.

Otro cambio que también se verá durante esos días es que la presidencia del Senado también pasará de manos. Villarruel en Madrid, Abdala a cargo del Ejecutivo y Carolina Moisés será la encargada de presidir la Cámara Alta de ser necesario.

Bartolomé Esteban Abdala, senador nacional por San Luis y presidente provisional del Senado de la Nación, nació el 2 de septiembre de 1964 y se recibió de contador público en la Universidad Aconcagua de Mendoza en 1988. Antes de su llegada a La Libertad Avanza, integró la Liga Sanluiseña de Fútbol, fue ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Luis en 2009 bajo la gobernación de Alberto Rodríguez Saá y ejerció como diputado provincial entre 2013 y 2021. También presidió el PRO en su provincia hasta que la titular nacional del partido, Patricia Bullrich, intervino esa estructura en 2021.

Electo senador en 2023, Abdala fue reelegido en febrero de 2026 como presidente provisional por tercer período consecutivo, con el respaldo de la propia Bullrich, y ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión presidencial.

Javier Milei-Bartolomé Abdala

Abdala tuvo sus momentos desde que asumió en el cargo. Practicó una especie de sincericidio cuando reconoció que tenía asesores que estaban en San Luis trabajando en su campaña. Luego, en medio del debate de la Ley Bases, calificó a los gobernadores como “animalitos que solo saben gastar”, lo que generó el fuerte rechazo de varios jefes provinciales. Por último, todavía muchos se acuerdan cuando no pudo contener una discusión entre la senadora del PJ fueguina Cristina López y el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, a quien la legisladora calificó de “mentiroso”. Abdala solicitó reiteradamente que retirara la expresión, sin éxito, lo que derivó en un cuarto intermedio y luego, el ex funcionario se retiró y quedó trunco el informe de gestión que se estaba desarrollando.

Al ser confirmado en su cargo legislativo en febrero de 2026, sostuvo: “Elegirme como presidente provisional del Senado es una responsabilidad, un honor y un gran orgullo que trataré como siempre de dar lo mejor para el bien de nuestro querido país”, y agregó que trabajará “con espíritu constructivo, promoviendo los consensos que nuestra Nación necesita”.

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