“Que un nene de nueve años te diga gracias es mucho”: el reencuentro de Bastián con la médica que le salvó la vida en Pinamar

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El 11 de enero, Bastián Jerez viajaba en un UTV por la zona de la frontera de Pinamar cuando fue impactado por una camioneta. El niño, que entonces tenía ocho años, sufrió heridas de gravedad y quedó inconsciente. Melina Santillán, pediatra intensivista, pasaba por el lugar y se detuvo para asistirlo. Le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que llegó la ambulancia.

Diez meses después, Santillán volvió a encontrarse con Bastián. La médica había viajado a Buenos Aires para participar de un evento y la madre del niño se comunicó con ella para coordinar el encuentro. En diálogo con Infobae al Mediodía, la pediatra contó cómo fue ese momento y habló sobre la evolución del niño, que en agosto cumplió nueve años y continúa con su rehabilitación.

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“Verlo ahí, verlo que él sabe su historia, que es consciente de su historia y de lo que falta, y que un nene de nueve años te diga gracias es mucho”, contó Santillán.

Cómo está Bastián después de 17 operaciones

Desde el accidente, Bastián atravesó 17 operaciones y pasó varios meses internado. Actualmente permanece en un centro especializado, donde realiza un tratamiento de rehabilitación para recuperar fuerza, movilidad y distintas funciones.

Bastián Jerez sufrió heridas de gravedad tras un choque entre un UTV y una camioneta en la frontera de Pinamar (Infobae en Vivo)

Santillán explicó que el proceso es largo y que la recuperación también está condicionada por el tiempo que el niño permaneció internado. “Bastián volvió a nacer. Tiene que aprender a caminar, a hablar, a moverse”, explicó la pediatra, quien comparó el proceso con el de una persona que tiene que volver a incorporar progresivamente capacidades básicas.

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La médica estimó que Bastián ya atravesó una parte importante del tratamiento. “Podría decirte que está a los dos tercios del camino, que ya pasamos lo más difícil y falta un tercio de la recuperación”, sostuvo.

El estado neurológico es uno de los aspectos que más incertidumbre había generado después del accidente. Sobre este punto, Santillán aseguró que Bastián conserva movilidad y aclaró que no presenta una parálisis ni una cuadriplejia: “Mueve las manos, mueve los pies”.

También señaló que, hasta el momento, no se detectó un daño neurológico irreversible. La pediatra aclaró que todavía quedan evaluaciones específicas por realizar, entre ellas las relacionadas con la motricidad fina, para determinar cómo continuará la recuperación. “La esperanza está, porque en él no hay una lesión neurológica que lo condene”, afirmó.

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La evolución fue muy distinta de la que se esperaba. Santillán recordó que a la familia le habían advertido que el niño podía no sobrevivir y que tampoco podían determinar cómo quedaría después de las lesiones. “Le dijeron que no pasaba la noche, que no se sabía cómo iba a quedar, si alguna vez iba a respirar solo, si iba a hablar o si iba a pararse”, relató.

La pediatra Melina Santillán se reencontró con Bastián diez meses después del hecho en la ciudad de Buenos Aires (Infobae en Vivo)

Con el paso de los meses, Bastián fue superando esas previsiones iniciales. “Luchó contra todos los pronósticos. Vimos tantos cambios”, señaló Santillán.

La médica explicó que decidió volver a hablar públicamente del caso para mostrar esa evolución. “El objetivo de esto fue que todo el mundo se entere de lo bien que está Bastián”, sostuvo.

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La causa por el choque en Pinamar

Mientras Bastián continúa con su rehabilitación, la investigación judicial por el accidente sigue abierta. El expediente tramita ante la Fiscalía N° 5 de Pinamar y tiene tres imputados por lesiones culposas agravadas: los conductores de los dos vehículos y el padre del niño.

Durante la entrevista, Facundo Kablan explicó que tanto la conductora del UTV como el conductor de la camioneta dieron positivo en los controles de alcoholemia realizados después del choque y quedaron inhabilitados para conducir. Los tres imputados permanecen en libertad y no hubo detenidos.

La causa también analiza las condiciones en las que viajaba Bastián. El UTV tenía capacidad para cuatro personas y llevaba cinco ocupantes al momento del impacto. El niño viajaba sin cinturón de seguridad y estaba en el asiento trasero junto a su padre.

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La evaluación médica aclaró que Bastián conserva la movilidad en las extremidades y no padece una lesión neurológica irreversible (Infobae en Vivo)

Las circunstancias del accidente generaron cuestionamientos hacia la familia, particularmente contra el padre de Bastián. Santillán se refirió a esos ataques y pidió diferenciar las responsabilidades que deberá establecer la Justicia de las críticas personales.

“El papá está presente, el papá lloró, el papá es tan papá como cualquiera. Me parece no justo que lo maten”, sostuvo.

La pediatra también cuestionó que la decisión del padre de viajar junto a su hijo sea utilizada para responsabilizarlo públicamente por lo ocurrido. “La única imprudencia del padre fue decir: ‘Bastián, no vas solo, vas conmigo’. ¿Y eso? ¿Tenemos que matarlo por eso? No”, planteó.

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A diez meses del accidente, la causa continúa en investigación y Bastián sigue con su rehabilitación. El niño atravesó 17 operaciones y dejó atrás los primeros meses, cuando incluso estaba en duda si lograría sobrevivir. Ahora, el tratamiento está concentrado en recuperar progresivamente sus capacidades y determinar hasta dónde llegará su evolución.

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