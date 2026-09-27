Caputo y Kicillof en Nueva York ante inversores: con qué se volvió cada uno y lo que lograron sin coincidir en una sola palabra

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvieron reuniones con inversores en Nueva York.

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En la última semana, el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvieron en Nueva York. Con agendas separadas, mantuvieron encuentros con inversores y empresarios para exponer su visión del programa económico.

Cada uno regresa al país con resultados distintos: el Gobierno, principalmente, con el anuncio de una inversión histórica de hasta USD 7.000 millones para obras de infraestructura; el gobernador, con una impresión mejor de la prevista entre el círculo rojo de Wall Street, pese a sus críticas al modelo de Milei y al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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El principal resultado de la agenda oficial fue la presentación del Corredor Andes-Atlántico, un acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos que contempla inversiones de hasta USD 7.000 millones desde 2027. Los fondos estarán destinados a obras de infraestructura, con una orientación principal hacia el sector energético.

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, y el ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, lanzan el Corredor Andes-Atlántico (Foto: Europa Press)

El entendimiento incluyó proyectos en minería, transporte y telecomunicaciones. El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Chris Landau, sellaron el acuerdo en representación de Milei y del presidente Donald Trump.

Luego de las reuniones que mantuvo el ministro Caputo con inversores en el JP Morgan, el CEO regional de la entidad, Facundo Gómez Minujín, aseguró que Argentina podría lograr el “grado de inversión” en caso de que Milei resulte reelecto en el 2027.

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La impresión del gobernador entre los inversores

La agenda de Kicillof tuvo un eje distinto. El gobernador bonaerense se reunió con representantes de fondos inversores y empresarios para exponer sus cuestionamientos a la política económica de Milei y su mirada sobre las oportunidades que, según sostuvo, la Argentina deja pasar en el nuevo escenario internacional.

Participantes del encuentro afirmaron a Infobae que la recepción de la exposición Kicillof fue mejor de la que esperaban. “Me llamó la atención que sin decir mucho a los presentes les cayó mejor de lo que esperaban”, comentó una fuente en off the record. Es que según comentan “el gobernador de la provincia más grande del país se mostró tranquilo, no insultó y escuchó”.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo un encuentro con el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani

Según comentaron fuentes de la provincia, Axel Kicillof sostuvo ante los inversores que la Argentina desaprovecha el nuevo orden mundial por las políticas de Milei y por decisiones que, desde su perspectiva, no responden a un plan concreto de desarrollo. El mandatario cuestionó el RIGI. Según explicó, el régimen favorece a un sector por encima de otro.

La crítica se sumó a sus observaciones sobre el programa económico nacional y sobre la falta de una estrategia de desarrollo.

Durante la reunión, el gobernador recordó el acuerdo firmado en 2013 entre YPF y la empresa estadounidense Chevron. Según quienes participaron del encuentro, el gobernador destacó ciertas similitudes con ese convenio que vinculó a la petrolera argentina con la compañía estadounidense.

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El silencio de los empresarios ante las agendas

La valoración de entidades industriales y comerciales fue más reservada. Ante la consulta de Infobae, la mayoría evitó hacer comentarios sobre los viajes de Milei, Caputo y Kicillof a Nueva York. Otras fuentes empresarias marcaron distancia respecto de las agendas. Según expresaron, los encuentros estuvieron enfocados en política exterior y en proyectos de infraestructura, pero no generaron expectativas inmediatas frente a los problemas de la microeconomía.

Los encuentros estuvieron enfocados en política exterior y en proyectos de infraestructura, pero no generaron expectativas inmediatas frente a los problemas de la microeconomía

“Los temas tratados son de política exterior y sobre infraestructura, no abren ninguna expectativa en el corto plazo sobre la problemática de la micro que afecta a las pequeñas y medianas empresas”, señalaron desde un sector, bajo condición de reserva.

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Según el Indec, la pobreza subió al 32,3% en el primer semestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reclamo se conoció en una semana en la que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió nuevos datos sobre actividad y pobreza. La caída de 2,9% mensual del EMAE en julio y el aumento de la pobreza a 32,3% de la población durante el primer semestre formaron parte del contexto en el que transcurrieron las agendas internacionales.

El ministro Caputo buscó relativizar los malos datos. En el caso de la actividad sostuvo que durante el mes de registraron shocks transitorios como menor disponibilidad de gas que afectó a la industria manufacturera, las mayores nevadas para la construcción, minería y servicios, además de las “menores horas trabajas en algunos sectores en relación al mundial”. Mientras que en la pobreza marcó que es menor al del primer semestre de 2024 (cuando fue del 52,9% según Indec).

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Críticas del oficialismo

Luis Caputo cuestionó en la red social X la visita de Kicillof a Nueva York y sus encuentros con inversores. El ministro apuntó contra el contenido de las críticas que el gobernador formuló sobre el programa económico oficial. “Ya espantó a muchos argentinos. Ahora apunta a asustar internacionalmente”, escribió el ministro.

También se expresó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor de la mesa chica del ministro de Economía. El funcionario criticó al gobernador por la presentación que hizo en Nueva York y planteó que ese discurso podía afectar la percepción sobre los activos argentinos.

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“Que el gobernador de la provincia más importante de Argentina vaya con inversores a dar un discurso inviable y para tratar de generar una corrida y caída de los activos, me parece una vergüenza, algo lamentable y hasta cipayo”, afirmó Núñez.

Mientras el Gobierno puso el foco en el acuerdo del Corredor Andes-Atlántico y en las inversiones previstas desde 2027, el gobernador bonaerense cuestionó el RIGI y reclamó un programa de desarrollo con inclusión social.