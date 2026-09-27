De 700 horas en el MoMA a un avatar que abre puertas: Marina Abramović convierte sus famosas performances en piezas digitales

Marina Abramović convierte sus famosas performances en piezas digitales

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La galería digital londinense Taex y la artista Marina Abramović presentarán METHOD, una serie de 125 acciones únicas basadas en avatares que traslada al entorno digital décadas de investigación sobre el cuerpo, la duración y la relación con el público. El proyecto, anunciado tras la colaboración anterior entre ambas partes, se nutre de las enseñanzas desarrolladas por el Marina Abramović Institute, según informó Artnet News.

La colección estará articulada por un avatar que realizará acciones habituales en el repertorio de Abramović: caminar hacia atrás con un espejo y abrir y cerrar una puerta. Cada una tendrá una duración diferente y buscará convertir una práctica concebida para la presencia física en una forma digital perdurable.

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La propuesta asigna al espectador un papel activo a través de la atención sostenida: mirar pasa a ser una forma de participación. Esa relación retoma una inquietud que la artista exploró durante décadas al poner a prueba la implicación y la complicidad del público.

Feeling Energy (2026)

Las piezas Rhythm 0 y Rhythm 5, ambas de 1974, fueron antecedentes de esa investigación. En ellas, Abramović examinó los límites de la intervención de los asistentes, un camino que derivó en obras centradas en la resistencia y el riesgo físico.

Ese recorrido desembocó en la fundación, en 2012, del Marina Abramović Institute, dedicado a la investigación de acciones de larga duración. METHOD toma esos procedimientos para plantear una interacción en la que la permanencia del observador forma parte de la obra.

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La trayectoria de Abramović incluye una acción de 700 horas en el Museum of Modern Art de Nueva York, en 2010; una exposición en la Royal Academy, en 2023; y una muestra individual en el Museum of Modern Art de Shanghái, en 2024. La nueva serie busca conservar o transformar la intensidad de aquellas experiencias concebidas alrededor del tiempo y la presencia corporal.

Counting Crystals (2026). Cortesía de Taex.

El uso de avatares ya tuvo una exhibición institucional en Tracing Energy, presentada en la Gallerie dell’Accademia di Venezia durante la 61.ª Bienal de Venecia. La muestra fue la primera gran exposición individual de una mujer artista viva en esa institución.

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La exposición reúne trabajos de Abramović con avatares y permanecerá abierta hasta el 18 de octubre de 2026.