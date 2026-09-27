Economía

“Acuerdo entre privados”: los bancos están refinanciando a 115.000 clientes en mora por mes

El dato es del Banco Central. Apunta a que, por la vía que quiere el Gobierno, se vaya normalizando la irregularidad del sistema. Qué planes aplicaron las principales entidades

Clientes de pie frente a un mostrador blanco interactúan con empleados en un espacio con pared azul y una pantalla digital.
Los principales bancos del sistema lanzaron planes para rescatar a los morosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La morosidad del sistema financiero sigue consolidada en uno de los niveles más altos en relación con el pasado reciente de la Argentina y también con el resto de los países de la región. La irregularidad de casi 13% en las personas físicas resulta de comparar la porción de préstamos impagos sobre el total del crédito otorgado. Este último stock no crece, ya que no hay demanda firme de nuevos créditos, lo que empeora las cosas. En ausencia de una política oficial más agresiva, para reducir la morosidad habrá que esperar el lento avance de los “acuerdos entre privados”, en el que los bancos ofrezcan soluciones a los deudores que dejaron de pagar.

El BCRA no informó sobre el resultado de las refinanciaciones de los créditos en mora, en un escenario en el que varios bancos anunciaron planes en ese sentido, con tasas más favorables, plazos más largos y cuotas más bajas. No obstante, esta semana hubo una precisión oficial. El superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y director del BCRA, Juan Curutchet, lo hizo durante su participación en Nuevo dinero, un evento sobre innovación financiera.

PUBLICIDAD

“La estadística que tenemos es que esto es una ola que perdió fuerza”, señaló Curutchet sobre la morosidad. “La caída de situación 1 a situación 2 ya es la mitad que meses atrás. Y el nivel de refinanciaciones de los bancos está en 115.000 por mes. Todos entendieron que parte del negocio hoy es recuperar aquellos préstamos que no están en buenas condiciones”.

El funcionario reforzó el criterio del “acuerdo entre privados” para reducir la mora, repetido muchas veces por el titular del Central, Santiago Bausili, por el ministro de Economía Luis Caputo y hasta por el propio Javier Milei: “Esto se va a ir acomodando en forma natural. No niego que desde el punto de vista social hay un sufrimiento, hay un aprendizaje, hay dificultades. Pero lo peor que podemos hacer es romper el termómetro, porque hay propuestas de maquillar la estadística, darle 6 meses más de changüí a los deudores, todas esas cosas que son mentiras a nosotros mismos”.

PUBLICIDAD

Los planes de refinanciación de los bancos

Un relevamiento de Infobae entre los principales bancos muestra ese paulatino avance. El Banco Nación fue el primero en anunciar planes de refinanciación, aún frente al discurso oficial de que no haya medidas de rescate. Durante 2026, el Nación ya refinanció 127.951 operaciones correspondientes a 110.734 clientes, por un monto total de $582.000 millones, con un ticket promedio de $4,6 millones. Ese total se distribuyó entre situaciones de premora (2.440 casos), mora (79.538) y refinanciación de tarjetas (45.973).

El Banco Provincia superó las 120.000 operaciones de refinanciación por $477.000 millones en el año. Del total de deudas refinanciadas, 96% corresponde a personas y 4% a empresas. En el marco del Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal que reglamentó el gobierno porteño en julio, el Banco Ciudad ya otorgó 15.000 refinanciaciones. La semana pasada bajó la tasa del 35% al 28% y salió a ofrecerla vía WhatsApp a los deudores en mora.

Entre los bancos privados, también hubo avances. Banco Macro ya realizó 62.500 refinanciaciones de préstamos. También concretó 110.000 reestructuraciones, es decir, cambios en las condiciones del crédito para aquellos que aún no se atrasaron pero tienen dificultades para pagar. “Todos los clientes en situación de mora ya han sido contactados y cada uno está gestionando su plan de pago de acuerdo a sus posibilidades. En todos los casos hemos tenido una excelente recepción”, explicaron en el Macro.

En uno de los principales bancos internacionales del sistema aseguraron que la refinanciación arrancó antes del pico de la mora y estimaron que desde enero de 2025 a la actualidad ya acordaron un plan con 150.000 clientes, por más de un billón de pesos, con un monto promedio de $7,3 millones por crédito. Otro banco importante, de capitales nacionales, aseguró haber refinanciado a 120.000 clientes en el último año.

Refinanciación que ofrecen los principales bancos
Refinanciación que ofrecen los principales bancos

Por fuera de la banca tradicional, en el segmento fintech hay 2,4 millones de deudores con algún grado de irregularidad. Según la Cámara Argentina Fintech, un 90% de ellos dispone de acceso a algún plan para ponerse en regla. “En el sector fintech las estadísticas no son tan precisas, pero también hay refinanciación”, explicó Curutchet.

Destacó que muchos de los deudores en mora en las billeteras ya estaban excluidos del sistema bancario formal mucho antes. Con la refinanciación, estimó el funcionario, se normalizará la situación: “Si tuviste un manchón en 2025 o 2026, sigo tu evolución, te cobro más caro, pero te vuelvo a prestar. Y así funciona la vida, porque así funcionan las empresas. Si no, una empresa que se concursa una vez, nunca más vuelve a ser próspera”, dijo Curutchet.

infografia

“La estadística de préstamos, sobre todo para consumo personales de América Latina, la mora también es más alta. Quizá no a este nivel que estamos hoy, pero ya no es el 2,6% de 2022″, explicó Curutchet. Datos de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) no apuntan hacia allí e indican que la Argentina no solamente tiene la morosidad más alta de la región sino que no registran una suba generalizada en América Latina.

En su presentación, el funcionario del BCRA también rechazó el argumento de que los argentinos estén “sobreendeudados”, no solo porque el ratio crédito/PBI argentino es uno de los más bajos del mundo sino también porque acceder a un préstamo debe considerarse como un rasgo positivo en cualquier economía.

“Si en la Argentina hay 20 millones de AUH, 20 millones de personas con Plan Trabajar, no tenemos un problema. Pero si hay 20 millones de familias que van con el recibo de sueldo, califican, están dispuestos a laburar y pagar un préstamo, ¿eso sí nos preocupa? Tenemos que cambiar la cabeza y defender los criterios que han permitido en los últimos 200 años que el mundo saliera de la indigencia y recupere una senda de desarrollo. Eso es lo que este gobierno quiere trazar”, señaló Curutchet.

Temas Relacionados

BCRADeudaReestructuraciónCréditosMoraMorosidadBancosrefinanciaciónúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

No es la recesión ni el repunte de la pobreza: los mercados le tienen pánico al regreso de las recetas populistas

La suba de tasas en Estados Unidos también impactó sobre el riesgo país, pero los inversores siguen con preocupación que el kircherismo se mantiene competitivo para las próximas elecciones. Qué dejó la sorpresiva gira de Axel Kicillof por Nueva York

No es la recesión ni el repunte de la pobreza: los mercados le tienen pánico al regreso de las recetas populistas

Clima de Negocios: quiénes son los empresarios de la economía que “vuela” que acompañarán a Milei en la Argentina Week de París

El evento tendrá lugar la semana que viene en Francia. El objetivo es explicar los cambios que lleva adelante el Gobierno y captar inversiones. Macron, premio y más

Clima de Negocios: quiénes son los empresarios de la economía que “vuela” que acompañarán a Milei en la Argentina Week de París

Riesgo país arriba de 600 puntos: dos factores externos y tres locales detrás de la caída de los bonos argentinos

El indicador de JP Morgan subió más de 50% desde el mínimo de julio. La suba de las tasas internacionales, el petróleo caro y las dudas sobre reservas, financiamiento y política nacional explican el deterioro de los activos locales

Riesgo país arriba de 600 puntos: dos factores externos y tres locales detrás de la caída de los bonos argentinos

Caputo y Kicillof en Nueva York ante inversores: con qué se volvió cada uno y lo que lograron sin coincidir en una sola palabra

El ministro de Economía y el gobernador bonaerense mantuvieron agendas separadas ante inversores estadounidenses, con resultados y mensajes opuestos que despertaron reacciones inmediatas dentro del oficialismo nacional. El silencio de los empresarios en Argentina

Caputo y Kicillof en Nueva York ante inversores: con qué se volvió cada uno y lo que lograron sin coincidir en una sola palabra

Martín Kalos, de Epyca Consultores: “La contracción económica del segundo trimestre no fue un accidente”

El economista analizó la caída de la actividad en el segundo trimestre y advirtió que la demanda interna deprimida y la falta de empleo de calidad configuran un problema estructural

Martín Kalos, de Epyca Consultores: “La contracción económica del segundo trimestre no fue un accidente”

DEPORTES

El día que el posible título de Reutemann obligó a jugar por la mañana un Superclásico lleno de figuras

El día que el posible título de Reutemann obligó a jugar por la mañana un Superclásico lleno de figuras

Juega en la Juventus, puede elegir entre cuatro selecciones y fue citado por Argentina: “Estoy agradecido”

La inesperada respuesta de Tom Cruise al recibir la camiseta de un equipo argentino durante la presentación de su nueva película

Challenger Buenos Aires: Alex Barrena y Facundo Mena definen el título

Juan Sebastián Verón arremetió contra el árbitro y la AFA tras la escandalosa final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Central

TELESHOW

Sabrina Rojas contó qué busca en un hombre y no descartó volver con José Chatruc: “Me encaran el de 18 y el de 60 años”

Sabrina Rojas contó qué busca en un hombre y no descartó volver con José Chatruc: “Me encaran el de 18 y el de 60 años”

Yanina Zilli recordó su encuentro íntimo con Luis Miguel y contó detalles inesperados: “No era mi estilo”

Juana Viale volvió a lucirse al reemplazar a Mirtha Legrand y le dedicó unas sentidas palabras: "No se lo pierde"

Lali y Tini Stoessel impactaron a miles de fans en River Plate con un clásico de Madonna: “Para mí es algo muy fuerte”

Marta Minujín sorprendió a su sobrino Juan con un Oscar casero y celebró su recorrido internacional

INFOBAE AMÉRICA

Florencia Canale y la Condesa que mataba buscando la juventud eterna: “He conocido mujeres desesperadas por el paso del tiempo”

Florencia Canale y la Condesa que mataba buscando la juventud eterna: “He conocido mujeres desesperadas por el paso del tiempo”

El FILBA arranca esta semana con Emmanuel Carrère y Claire Keegan como estrellas: así es la edición 2026 del festival literario de Buenos Aires

De 700 horas en el MoMA a un avatar que abre puertas: Marina Abramović convierte sus famosas performances en piezas digitales

Golpearon y patearon al jefe de Seguridad Personal cubana y le robaron un Rolex y su pistola

La Dirección General de Transportes en Guatemala alerta por la sustracción de 34 formularios y su posible uso en fraudes