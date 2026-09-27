Clima de Negocios: quiénes son los empresarios de la economía que “vuela” que acompañarán a Milei en la Argentina Week de París

Horacio Marín, Marcos Bulgheroni, Marcelo Mindlin, Martín Eurnekian, Francisco de Narváez Mariano Bosch, Martín Varsavsky, Manuel Antelo, Martín Migoya y Emiliano Kargieman (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Será el mayor road show de la historia reciente de la Argentina, una delegación importante para mostrar lo que está pasando en el país”, prometen en el Gobierno sobre Argentina Week París, el nuevo evento de promoción del país que encabezará en presidente Javier Milei la semana que viene en la capital francesa, una ciudad cruzada por estas horas por la visita del Papa León XIV.

El objetivo central de este nuevo encuentro de alto nivel empresarial –que se desarrollará entre el miércoles y el viernes próximos– es conseguir inversiones y mostrar “la transformación argentina”, tal como está titulada la primera de las tres jornadas del evento que se desarrollará en varias locaciones parisinas, como la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Agencia Internacional de Energía, la Cámara Internacional de Comercio y la Embajada Argentina en la “Ciudad luz”, que encabeza el embajador Ian Sielecki, anfitrión y uno de los organizadores de la reunión.

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“Vamos a mostrar los actores más relevantes de la transformación argentina, tanto los políticos como los económicos. Con mucho foco europeo del lado de los invitados”, destacaron desde el Gobierno. Se esperan unos 400 concurrentes a un evento sold out que tuvo que abrir lista de espera.

“Haber podido captar tanto interés en participar de los principales inversores europeos es posible gracias a dos factores: la seriedad macroeconómica de la Argentina y el magnetismo internacional del presidente Milei”, resumió Sielecki ante una pregunta de Infobae.

En medio del evento de negocios habrá tiempo también para la política: el jueves por la noche está prevista una recepción en el Palacio del Elíseo con el presidente Emmanuel Macron como anfitrión de la delegación local.

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Javier Milei junto a Emmanuel Macron en Casa Rosada. A la izquierda, el embajador Ian Sielecki

A Milei se sumarán unos 12 gobernadores, buena parte del gabinete nacional y empresarios destacados, sobre todo de los sectores de la economía que más traccionan. Son los ganadores, los que van por la autopista y aprovechan la más rápida de las velocidades en las que se mueve la economía vernácula: energía, minería, agro y economía del conocimiento. Los motores del crecimiento.

Claro, todo en medio de un contexto electoral, con variables económicas que empiezan a dar señales de alerta: desde la pobreza, que aumentó a 32,3% en el primer semestre del año –un incremento de 4,1 puntos porcentuales respecto al semestre previo y 15,5 millones de argentinos afectados–, hasta la actividad que no para de caer –2,9% en julio– y que deja al Gobierno al borde de una nueva recesión, por más que Milei asegure que es un tema que no le preocupa. “No vemos ningún problema con el crecimiento. Este año vamos a crecer alrededor del 3%, tal vez un poco menos, y se espera que el próximo año sea más o menos similar”, dijo el libertario el jueves pasado en una entrevista con Bloomberg en EEUU.

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Dudas de ese tipo y otras similares seguramente tendrá que responder el mandatario en París, donde hablará el miércoles al mediodía. Su exposición será en el centro de convenciones de la OCDE –antes de un almuerzo en el coqueto palacio del mismo predio–, el mismo organismo que la semana pasada rebajó la previsión de crecimiento para el país a 2,6% para 2026 y estimó una inflación anual de 30,8 por ciento.

Los gobernadores Gustavo Sáenz, Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Raúl Jalil e Ignacio Torres en un cocktail de AmCham, en el Argentina Week que se hizo en marzo en Nueva York

Hasta el momento, desde el Gobierno confirmaron la presencia de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilnek (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). En las últimas horas dio el ok también Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

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Además del Presidente, la comitiva presidencial estará integrada por Karina Milei (secretaria General de Presidencia), los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Canciller), Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud). También viajarán Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa; y Santiago Bausili, presidente del BCRA.

Empresarios

Al igual que pasó con la primera edición de Argentina Week en Nueva York, se espera que haya anuncios de inversiones. La petrolera local Pluspetrol será una de las protagonistas en ese sentido, aunque aún no trascendieron detalles. También habrá novedades de otras empresas vinculadas a la energía y el sector pesquero firmará importantes convenios con pares europeos. Dos empresas del rubro hotelero comunicarán inversiones en el país, eventos en los que está previsto que participe Karina Milei, según pudo saber este medio.

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El Sultán A. Al Jaber, CEO de ADNOC y Ministro de Industria de los Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Amr Alfiky)

Entre los empresarios que hablarán en la primera jornada en la OCDE están Horacio Marín (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Mariano Bosch (Adecoagro), Alejandro Elsztain (Cresud), Manuel Antelo (Grupo Antelo), Juan Pablo Bagó (Bagó), Martín Migoya (Globant) y Martín Varsavsky (Inception Fertility).

“Será una gran oportunidad para seguir mostrándole al mundo el potencial de la Argentina y todo lo que nuestro país tiene para ofrecer. Desde YPF vamos a compartir el trabajo que estamos desarrollando junto a Eni y XRG para hacer realidad Argentina LNG, un proyecto que permitirá posicionar al país como un productor confiable de GNL a nivel mundial. Venimos de Gastech, donde pudimos comprobar el interés que genera este proyecto en la industria energética mundial”, le dijo Marín a Infobae.

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“Confiamos en que estos encuentros, impulsados por el Gobierno, son una excelente plataforma para seguir generando vínculos, atraer inversiones y mostrar las oportunidades que ofrece la Argentina”, agregó.

Héctor Grisi, CEO del Banco Santander (REUTERS/Violeta Santos Moura/File Photo)

Marín viene de recibir buenas noticias en Nueva York, donde participó del anuncio conjunto de los gobiernos de EEUU y Argentina, que lanzaron el Corredor Andes-Atlántico. Se trata de una iniciativa de promoción económica, pero con condimentos geopolíticos evidentes –y la intención de bloquear la influencia china en la región–, que incluye inversiones por USD 7.000 millones para el año que viene para áreas estratégicas de infraestructura. Gran parte de ese monto, unos USD 6.000 millones que aportará el Exim Bank, irán a Argentina LNG, el principal proyecto de Marín y la empresa que comanda. También, el más ambicioso de la historia argentina: USD 51.000 millones para exportar el gas de Vaca Muerta previamente licuado desde Río Negro.

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El jueves próximo, Marín integrará el panel “Proyecto Argentina GNL: la mayor inversión en la historia del país” junto a sus socios: el Sultán A. Al Jaber, CEO de ADNOC y Ministro de Industria de los Emiratos Árabes Unidos; y Claudio Descalzi, CEO de la italiana ENI.

“Mi expectativa es que podamos contarle al mundo la oportunidad que tiene Argentina, la competitividad para producir alimentos y energías renovables. Hablar de Vaca Muerta, pero también de cómo la generación de energía le da sinergias a la agroindustria, a la posibilidad de venderle alimentos de calidad al mundo y ser competitivos en términos de precios”, dijo Mariano Bosch, CEO de Adecoagro.

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Claudio Descalzi, CEO de la petrolera italiana ENI (REUTERS/Danielle Villasana)

“Los alimentos arrancan con la producción de urea, el principal insumo que usamos en el agro. En el caso nuestro tenemos una gran chance con leche y sus proteínas, también con el arroz, que es el otro sector donde estamos invirtiendo mucho”, destacó Bosch.

Desde España, donde vive hace varias década, Martín Varsavsky, que ya acompañó al Gobierno en Nueva York, dijo que el foco de eventos como el que se hará en París es explicar las ventajas y posibilidades que tiene el país. “Argentina está en una transformación histórica que muchos países de Europa están mirando muy atentos. En temas de desregulación y de pasar a ver como no enemigos al petróleo y al gas, por ejemplo. A veces se piensa mucho en el medioambiente y poco en la gente. En muchos países de Europa están mirando lo que hace Sturzenegger con la desregulación, es un modelo. Europa prohíbe cada vez más cosas”, detalló.

Además, en la lista de empresarios que participará figuran Alejandro Bulgheroni (presidente de PAE), Martín Eurnekian (Corporación América), Francisco de Narváez (GDN), Sebastián Braun (La Anónima), Juan Garibaldi (Danone), Emiliano Kargieman (Satellogic) y Mariano Mayer (Newtopia), entre otros. También dirigentes empresariales, como Bettina Bulgheroni (Cicyp),Martín Rappallini (UIA) y Nicolás Pino (SRA).

Patrick Pouyanne, Chairman y CEO de TotalEnergies (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Entre los europeos estarán CEOs y presidentes de empresas como Patrick Pouyanné (TotalEnergies), Egber Laege (SEFE Group), Fabrizio di Amato (Tecnimont), Gary Nagle (Glencore), Jerôme Pecresse (Rio Tinto Lithium), Christel Bories (Eramet), Héctor Grisi (Santander), Antoine de Saint-Affrique (Danone), Michael Gelchie (Louis Dreyfus), Mustafa Terrab (OCP), Margarita Louis Dreyfus (Louis Dreyfus Company), Sabine Mulliez (Groupe Mulliez) y Jorg-Michael Rupp (Roche), entre otros. También el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, Fatih Birol, Director General de la Organización Internacional de Energía y presidente de energía en el Foro de Davos; y el titular de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), Harsh Pati Singhania.

El evento comenzará con un cóctel-cena en la Embajada Argentina en París, en la rue Cimarosa, en el Barrio XVI parisino. Está anunciada la presencia del ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, y también hablará el embajador Sielecki. El segundo día tendrá reuniones sectorial –IA, Energía y minerales críticos, Comercio y seguridad jurídica y Pesca– en diversas locaciones parisinas, y Milei recibirá un premio en el París Economic Forum como “el economista más influyente del mundo”.

Negocios, “vender” el potencial argentino, promocionar los sectores estratégicos y atraer inversores serán los focos del segundo Argentina Week del año. El primer encuentro, el startup de la serie, empezó con la difusión de las fotos que derivaron en el “affaire Adorni”, un torbellino que terminó con la salida del gobierno del entonces jefe de Gabinete y una de las espadas de Milei.