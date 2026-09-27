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Agustina Cherri y Muna Pauls compartieron un viaje de chicas por Nueva York: bailes, pizza y nuevas etapas

A través de las redes sociales, la actriz compartió la escapada turística que realizó con su hija a poco tiempo de comenzar su nueva etapa profesional en la industria musical

Agustina Cherri y su hija Muna Pauls mostraron algunos de sus momentos destacados durante su viaje a Nueva York (Instagram)
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Nueva York fue el escenario elegido por Agustina Cherri y Muna Pauls para compartir unos días sin la rutina de Buenos Aires. La actriz y su hija viajaron a Estados Unidos y convirtieron la escapada en un “viaje de chicas”, con caminatas por la Gran Manzana, bailes improvisados en Times Square, una tarde en Central Park y una cena informal con pizza en el hotel. La travesía también coincidió con una etapa importante para Muna, que viene de comenzar formalmente su carrera musical.

Durante la estadía, madre e hija recorrieron distintos puntos de la ciudad y compartieron parte de la experiencia en sus redes sociales. La agenda incluyó paseos durante el día, caminatas nocturnas y momentos de descanso en los que mostraron la complicidad que mantienen. Entre las postales que habían publicado, se destacaron aquellas tomadas en Times Square, uno de los lugares más transitados y reconocibles de Nueva York.

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En los videos, Agustina y Muna caminaron por la vereda mientras las luces de neón de los carteles iluminaban la escena y los taxis amarillos circulaban por las calles. En medio del movimiento de la ciudad, ambas se detuvieron para hacer algunos pasos de baile improvisados. La joven había mostrado su frescura frente a la cámara y su mamá la había acompañado con gestos y movimientos, en una secuencia que había reflejado el tono relajado del viaje.

Agustina Cherri y Muna Pauls durante su viaje a Nueva York
Agustina Cherri y su hija Muna Pauls posaron juntas en plena salida nocturna por Nueva York
Agustina Cherri y Muna Pauls durante su viaje a Nueva York
La dupla madre e hija disfrutaron de largas caminatas por la Gran Manzana

Las publicaciones también incluyeron fotografías en blanco y negro. En esas imágenes, madre e hija posaron en distintos espacios de Manhattan y registraron parte de la arquitectura, las calles y el movimiento urbano. Las postales habían mostrado a las dos caminando sin apuro y habían sumado una mirada diferente sobre la ciudad, más ligada a los detalles de los recorridos que a las atracciones turísticas.

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Para recorrer la icónica ciudad durante varias horas,optaron por prendas cómodas y cancheras. En los paseos nocturnos, Muna había lucido una campera de cuerina oversized con solapas anchas, una remera básica blanca y jeans relajados. Agustina, por su parte, había elegido un chaleco marrón chocolate de textura suave, un suéter claro en tonos pasteles y pantalones amplios de jean.

Agustina Cherri y Muna Pauls durante su viaje a Nueva York
En una cena "informal" en el hotel, Muna posó junto a una caja de pizza
Agustina Cherri y Muna Pauls durante su viaje a Nueva York
Agustina y Muna posaron sonrientes frente a la cámara

Cabe mencionar que esta escapado sirvió como pausa para la más joven de la dupla, quien viene de recibir grandes noticias. A mediados de agosto, firmó un contrato con Sony Music y 5020 RCRDS para iniciar formalmente su carrera como cantante. “Hoy puedo decir algo que durante muchísimo tiempo quise gritar”, había escrito en ese entonces.

Quiero correr a contarle que lo logró”, había agregado, en referencia a esa versión más pequeña de sí misma. Luego había señalado: “Esto no es el final del sueño. Es el principio”.

Para acompañar el anuncio, Muna había compartido una fotografía junto a Afo Verde, CEO de la discográfica en Latin-Iberia, a quien había agradecido por confiar en ella “desde el día uno”. También había mencionado al productor Andrés Saavedra, “por estar siempre”, y había dedicado unas palabras al multipremiado productor Rafael Arcaute, a quien había reconocido “por haberme visto y entendido tan fácil”.

Agustina Cherri y Muna Pauls durante su viaje a Nueva York
Con ropa cómoda, la actriz y la joven artista salieron a recorrer a pie la icónica ciudad
Agustina Cherri y Muna Pauls durante su viaje a Nueva York
La actriz capturó con su celular un semáforo peatonal amarillo colgado de manera invertida sobre un poste en una calle de Nueva York

Sus padres, Agustina y Gastón Pauls, habían seguido de cerca el crecimiento artístico de Muna y habían celebrado públicamente su decisión. Por su parte, Gastón había publicado una fotografía de Muna cuando era bebé y la había acompañado con un mensaje dedicado a su crecimiento. “Es tanta la admiración y el amor que siento que vivo con los ojos abiertos y humedecidos. Soy un bendecido. Ser tu padre es el mayor de los regalos que esta vida me ha dado”, había expresado el actor.

En el cierre de su publicación, Pauls le había dejado una promesa y un consejo: “Llevá tu talento, tu luz y tu humildad a donde desees. Allí estaré. A tu lado. Siempre. Te amo”. Sus palabras habían mostrado el orgullo que sentía por la joven y el acompañamiento que había decidido brindarle en cada paso.

En agosto, Muna sorprendió al anunciar que firmó su primer contrato discográfico (Instagram)
En agosto, Muna sorprendió al anunciar que firmó su primer contrato discográfico (Instagram)

Agustina también había utilizado sus redes sociales para celebrar la noticia. “Sabía que este día iba a llegar, lo soñaste, te preparaste, estudiaste, y lo lograste”, había escrito la actriz. Además, había destacado la seguridad con la que Muna había tomado la decisión de iniciar su camino profesional. “Me da mucho orgullo ver con la seguridad que elegís este nuevo comienzo. Estás lista. Y yo estaré para siempre a tu lado”, había sumado Cherri. El mensaje había acompañado el anuncio de su hija y había reflejado el respaldo familiar en un momento que había sido esperado durante mucho tiempo.

En ese marco, entre caminatas por Manhattan, bailes en Times Square, una tarde en Central Park y una pizza comida en el piso del hotel, madre e hija mostraron una escapada marcada por la cercanía y la complicidad, mientras la joven había comenzado a transitar una nueva etapa en su carrera musical. Y, una vez más, compartieron la fuerza de su relación a través del lente de la cámara.

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