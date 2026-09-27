Cuba

Madre de una presa política cubana denunció que encontró a su hija con los brazos vendados y bajo peso en prisión

La visita a Yunaykis Linares a “El Guatao” permitió constatar su deterioro. Permanece detenida desde junio, después de que las autoridades anularan la libertad condicional que le habían otorgado en 2025

Ilustración en blanco y negro del rostro de una persona con cabello rizado, ojos oscuros y pendientes de aro en las orejas.
La madre de la presa política Yunaykis Linares Rodríguez halló a su hija con los brazos vendados y marcada pérdida de peso en la prisión El Guatao. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La madre de la presa política Yunaykis Linares Rodríguez la encontró con ambos brazos vendados y con una marcada pérdida de peso durante la visita reglamentaria del 24 de septiembre a la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida como “El Guatao”, en La Habana, según denunció este viernes la organización de derechos humanos Cubalex.

La entidad alertó que la reclusa atraviesa una situación de especial vulnerabilidad después de la revocación de su libertad condicional. De acuerdo con Cubalex, Linares Rodríguez sufrió en los últimos días una crisis nerviosa ante la imposibilidad de comunicarse con su familia y recibir noticias de sus seres queridos.

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La organización vinculó el episodio con las restricciones de comunicación reportadas en distintos centros penitenciarios del país.

Durante la visita, la madre de Linares Rodríguez también constató que su hija estaba muy delgada. Según la denuncia, la alimentación que reciben las internas en El Guatao es insuficiente y presenta problemas de elaboración y conservación.

La organización de derechos humanos vinculó el episodio con las restricciones de comunicación vigentes en diversos centros penitenciarios. (Cortesía: Cubalex)
La organización de derechos humanos vinculó el episodio con las restricciones de comunicación vigentes en diversos centros penitenciarios. (Cortesía: Cubalex)

Cubalex sostuvo que las comidas entregadas a las reclusas son, en ocasiones, inadecuadas para el consumo. La organización advirtió que esas condiciones, sumadas a la falta de contacto con el exterior, tienen consecuencias directas sobre la salud física y emocional de las personas privadas de libertad.

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“Las restricciones de comunicación, sumadas a las precarias condiciones de reclusión, tienen un impacto directo en el bienestar de las personas privadas de libertad”, señaló la entidad en su alerta sobre el caso.

La organización remarcó que el riesgo puede aumentar para quienes tienen antecedentes de crisis emocionales o padecimientos de salud mental. La falta de contacto con familiares, indicó, profundiza la angustia y el aislamiento, sobre todo si no existen garantías de atención especializada, medicamentos o medidas de protección.

Fue detenida el 2 de junio tras la revocación de su libertad condicional

Yunaykis Linares Rodríguez fue detenida el pasado 2 de junio y trasladada después a la prisión de El Guatao, donde continúa recluida tras la revocación de la libertad condicional que le habían otorgado en 2025, de acuerdo con Cubalex.

La organización afirmó que el proceso estuvo marcado por irregularidades, falta de información oficial y presiones atribuidas a la Seguridad del Estado. Esas circunstancias, sostuvo, profundizaron la situación de indefensión de la presa política.

Cubalex ubicó su caso dentro de un patrón que, según sus registros, afecta a personas presas políticas excarceladas bajo condiciones. La entidad denunció que estas personas permanecen bajo vigilancia y reciben amenazas de regreso a prisión por presuntos incumplimientos de las reglas establecidas para su liberación.

Cubalex denunció que la Seguridad del Estado mantiene bajo vigilancia y amenaza de reingreso a los reclusos excarcelados bajo condiciones. (Cortesía: Cubalex)
Cubalex denunció que la Seguridad del Estado mantiene bajo vigilancia y amenaza de reingreso a los reclusos excarcelados bajo condiciones. (Cortesía: Cubalex)

Ese esquema, según la organización, prolonga las restricciones estatales fuera de las cárceles y mantiene la amenaza de una nueva detención sobre quienes habían recuperado la libertad de forma condicionada.

Ante el deterioro informado por la familia, Cubalex exigió la libertad inmediata e incondicional. “La situación de Yunaykis requiere una respuesta urgente. Las condiciones inhumanas de reclusión y su permanencia en prisión aumentan los riesgos para su salud y profundizan su situación de vulnerabilidad. Cubalex exige su libertad inmediata e incondicional”, señaló la organización.

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