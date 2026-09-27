Melody Luz respondió a las críticas tras revelar su frecuencia sexual con Alex Caniggia: "Vayan a hacerse una"

Melody Luz y Alex Caniggia iniciaron su vínculo sentimental durante las grabaciones del reality El Hotel de los Famosos

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Luego de revelar la frecuencia sexual que tuvo con Alex Caniggia al comienzo de su relación, Melody Luz recibió una serie de críticas en redes sociales. Frente a los cuestionamientos, la bailarina decidió responder de manera directa a quienes cuestionaron sus declaraciones.

La pareja se conoció durante las grabaciones de El Hotel de los Famosos, el reality en el que iniciaron un vínculo que más tarde continuó fuera de la televisión. En las últimas horas, Luz recordó esa etapa de la relación y compartió un dato íntimo sobre la intensidad de los primeros encuentros con Caniggia.

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Según contó en un video que circuló en redes sociales, llegaron a mantener hasta nueve relaciones sexuales en un mismo día. El fragmento se difundió rápidamente y generó reacciones de todo tipo entre los usuarios, aunque varios de los mensajes apuntaron contra la exposición de aspectos de su vida privada.

La contundente reacción de Melody Luz ante los cuestionamientos por su confesión

Mientras algunos usuarios festejaron la revelación de Luz diciendo, “Quien pudiera chicas!!! Eso significa la piel, la química, el sentirse cómodo!”, “Me encanta que sean tan sinceras”, “La que puede, puede amor”, otros criticaron: “¿Es necesaria tanta vulgaridad?”, “No tienen otro tema cuentan intimidades”, “Ay, ¿5 veces ? Bueee ya están grandes, yo a los 19 años puede ser con mi primer novio, pero estas están grandecitas, no les creo nada, mamita!”, “Sigo pensando que contar aventuras sexuales me da cringe” y “Gracias a estos reels cortos de IG, uno se entera de que no vale la pena ver estos streamings”, escribió una usuaria en la publicación. Otros comentarios siguieron una línea similar y cuestionaron tanto la confesión de la bailarina como el espacio en el que habló del tema.

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Ante la repercusión, Melody Luz intervino en la sección de comentarios y rechazó las críticas. “¡Cuánta moralina! Vayan a hacerse una y a joder menos”, respondió la pareja de Alex Caniggia, sin referirse a un mensaje puntual.

Melody Luz compartió detalles sobre los inicios de su relación sentimental con Alex Caniggia

La respuesta de Luz volvió a poner el foco en el video y en el debate que generó su testimonio sobre los primeros meses de su vínculo con Caniggia.

La revelación surgió durante una entrevista en Story Time, el ciclo de Bondi Live conducido por Nazarena Vélez. Allí, Luz reconstruyó cómo eran los primeros meses de convivencia con Caniggia dentro de El Hotel de los Famosos y explicó que la dinámica propia de las grabaciones les dejaba largos períodos sin actividades.

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La bailarina afirmó que mantuvo hasta nueve encuentros íntimos en un solo día con Alex Caniggia al comienzo del noviazgo

El tema apareció cuando Vélez recordó una anécdota de Daniela Celis sobre su vínculo con Thiago Medina. La exparticipante de Gran Hermano había contado que, durante una etapa de esa relación, llegó a mantener encuentros íntimos hasta nueve veces en un día. A partir de esa comparación, la conductora le preguntó a Luz si había atravesado una situación parecida con Caniggia.

La bailarina respondió sin eludir la consulta y también se refirió a las consecuencias físicas que, según relató, tuvo aquella frecuencia. “Sí, yo creo que sí. Y dolía...”, afirmó. Después, contó que debió consultar a una médica por las molestias que le provocaba esa situación.

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Melody Luz respondió a los cuestionamientos de los usuarios y rechazó las manifestaciones de moralina en la sección de comentarios

Luz vinculó su experiencia con la de Celis y Medina por el contexto en el que comenzaron ambas parejas. “Yo con Alex tengo una historia medio parecida a la de Dani porque nos conocimos en un reality y ahí adentro era... No había nada más que hacer”, expresó entre risas durante la charla.

En ese sentido, detalló que ella y Caniggia buscaban momentos de privacidad dentro del predio, aun cuando eso implicaba apartarse de las cámaras. “Después estábamos al pepe y buscábamos los lugares sin cámaras. Nos retaban porque nos sacábamos el micrófono”, recordó sobre las advertencias que recibían de la producción del programa.

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Al repasar su paso por el reality, Luz cerró el relato con una definición breve sobre esa etapa junto a Caniggia: “Yo la pasé bien”.