Guatemala

BCIE abre el 70% de sus datos públicos en Centroamérica sobre operaciones, contratos y desembolsos

La entidad renovó su política de acceso y habilitó una plataforma de consulta ciudadana, dentro de la estrategia 2025-2029 que incorpora la apertura institucional junto con la solidez financiera y el impacto en desarrollo

17/10/2023 Sede del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en Tegucigalpa (Honduras) ECONOMIA BCIE
17/10/2023 Sede del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en Tegucigalpa (Honduras) ECONOMIA BCIE
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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) elevó del 30% al 70% la disponibilidad de información pública sobre sus operaciones, contratos y desembolsos, como parte de una estrategia que incorpora la transparencia entre los ejes institucionales del organismo para el período 2025-2029.

La presidenta ejecutiva del banco, la costarricense Gisela Sánchez, informó que la entidad renovó su política de acceso a la información y habilitó una plataforma digital con herramientas de consulta para la ciudadanía. La funcionaria lo anunció durante una entrevista con EFE, en el marco del Primer Encuentro Regional del BCIE sobre Innovación, Transparencia y Rendición de Cuentas, que tuvo lugar el miércoles en Guatemala.

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“Desde mi llegada hemos logrado pasar de un 30% de datos que eran abiertos al público a un 70%. Hemos dado completamente la vuelta a esa ecuación”, afirmó Sánchez. La presidenta ejecutiva asumió la conducción del organismo en diciembre de 2023.

La presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, habla durante una entrevista con EFE el 30 de enero de 2024, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador
La presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, habla durante una entrevista con EFE el 30 de enero de 2024, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

El portal reúne más de 55,000 datos sobre proyectos y contrataciones

El BCIE puso a disposición un portal que reúne más de 55,000 datos vinculados con iniciativas financiadas por el banco, procesos de contratación y desembolsos. La página también incorpora un agente de inteligencia artificial que permite realizar preguntas en lenguaje natural sobre los proyectos de la institución.

Según explicó Sánchez, el cambio forma parte de la Estrategia Institucional 2025-2029, que fija cuatro pilares: transparencia, solidez financiera, excelencia operacional e impacto en el desarrollo.

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La entidad también recurrió a evaluaciones externas de organizaciones internacionales, entre ellas Publish What You Fund, para medir sus prácticas de divulgación frente a parámetros globales. Esas revisiones buscan determinar el nivel de acceso que ofrece el banco sobre su cartera de financiamiento y la información asociada a sus decisiones.

El encuentro regional celebrado en la capital guatemalteca reunió a representantes de gobiernos centroamericanos, organizaciones de la sociedad civil, universidades y organismos multilaterales. La agenda incluyó el intercambio de experiencias sobre mecanismos de apertura institucional y rendición de cuentas en la gestión pública.

Sánchez sostuvo que la intención es que las discusiones deriven en “muchísimas ideas concretas, planes y agendas de trabajo”. También señaló que el foro no fue concebido como una actividad aislada, sino como una instancia para recoger propuestas y presentar luego resultados sobre su aplicación.

Manos enguantadas de dos personas dándose la mano sobre una mesa. Se observan una carpeta con el logo del BCIE, un bolígrafo azul y un pin de la bandera de El Salvador.
Dos personas con guantes se estrechan las manos sobre una mesa con documentos y una carpeta del BCIE, simbolizando la formalización de un acuerdo con la presencia de la bandera de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cartera activa del banco ronda los USD 13,000 millones

Fundado en 1960 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el BCIE es la principal fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo de Centroamérica. El organismo cuenta con 15 países socios, de los cuales 12 son prestatarios, y tiene el mandato de promover la integración económica y el crecimiento social equilibrado en la región.

La cartera activa de la institución se aproxima a USD 13,000 millones, de acuerdo con Sánchez. Ninguno de los países puede concentrar más del 23% de los recursos, una limitación que busca distribuir los créditos entre los socios prestatarios.

En lo que va de 2026, los datos públicos del BCIE registran 15 operaciones aprobadas por USD 2,006 millones y desembolsos por USD 812 millones. La mayor parte de los préstamos, el 95%, está dirigida al sector público para obras de infraestructura como carreteras, hospitales, escuelas y redes de agua y energía renovable.

El 5% restante de la cartera financia iniciativas del sector privado, entre ellas microcréditos con enfoque de género, según detalló la presidenta ejecutiva del organismo.

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