Panamá contabiliza 6,385 migrantes en el flujo norte-sur y solo 505 ingresos por Darién

Venezolanos representan más del 91% del movimiento inverso, mientras los cruces irregulares por Darién se mantienen muy por debajo de los niveles observados el año pasado. EFE

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El retorno de migrantes en sentido norte-sur se consolidó durante 2026 como uno de los principales cambios en la dinámica migratoria de Panamá.

Hasta el 20 de septiembre, Migración contabilizaba 6,385 personas desplazándose hacia el sur, un movimiento asociado al regreso de migrantes que previamente habían avanzado hacia Estados Unidos y que ahora recorren la ruta en dirección contraria.

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El fenómeno comenzó con 1,250 migrantes en enero y 1,086 en febrero, los dos registros mensuales más altos del año. Marzo contabilizó 916; abril, 674; mayo, 537; junio, 622; julio, 470, y agosto cerró con 568 personas, antes de las 262 registradas durante los primeros 20 días de septiembre.

La evolución dentro de septiembre también permite observar cómo continuó aumentando el acumulado mensual. Al 7 de septiembre se contabilizaban 170 retornos; para el día 13 eran 235 y una semana después alcanzaban 262. En ese período, el total anual pasó de 6,293 a 6,385, una diferencia de 92 personas.

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Hasta el 20 de septiembre se contabilizaron 6,385 personas en dirección contraria, frente a 505 ingresos por la frontera con Colombia durante 2026. (Foto AP/Matías Delacroix)

Venezuela domina ampliamente este flujo inverso. De los 6,385 migrantes contabilizados hasta el 20 de septiembre, 5,846 eran venezolanos, equivalentes a alrededor del 91.6% del total. Colombia aportaba 222 personas; Ecuador, 74; Estados Unidos, 64, correspondientes a hijos de migrantes irregulares nacidos allí, y otros países sumaban 179.

La fotografía del retorno contrasta con la situación observada en Darién. Hasta el 20 de septiembre, 505 migrantes irregulares habían ingresado por esa provincia durante 2026, de los cuales 445 eran adultos y 60 menores. Venezuela encabezaba las nacionalidades con 243 personas, seguida por Colombia con 90 y Ecuador con 71 registros.

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El flujo por Darién se mantiene muy lejos de los niveles registrados durante años anteriores. Enero concentró 34 ingresos, febrero 19 y marzo 39, mientras abril y mayo registraron 43 cada uno. Junio aumentó a 102, julio bajó a 40 y agosto alcanzó el máximo del año con 148, antes de los 37 contabilizados hasta el 20 de septiembre.

La dimensión del cambio se aprecia al compararla con 2025. Al 22 de diciembre de ese año, 3,088 migrantes habían cruzado irregularmente por Darién, frente a los 505 acumulados hasta el 20 de septiembre de 2026. Solo enero de 2025 registró 2,229 personas, más de cuatro veces todo el acumulado de 2026 hasta la fecha del último informe.

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El ingreso irregular por Darién acumula 505 personas durante 2026, una cifra considerablemente menor que los 3,088 registros contabilizados durante 2025. Infobae América

Septiembre también refleja esa diferencia. Durante todo septiembre de 2025, 41 personas fueron contabilizadas en el flujo por Darién, mientras que hasta el día 20 del mismo mes de 2026 se registraban 37. La comparación, sin embargo, es todavía parcial porque el reporte actual no cubre el mes completo.

El balance migratorio incorpora además un fuerte aumento de las medidas de salida. Hasta el 20 de septiembre de 2026, Migración contabilizaba 3,650 deportados y expulsados, divididos entre 2,874 deportaciones y 776 expulsiones. Los hombres representaban 3,122 casos y las mujeres otros 528.

Colombia concentra la mayor cantidad de personas sometidas a estas medidas, con 2,079 deportados y expulsados, seguida por Ecuador con 507 e India con 237. Las restantes nacionalidades sumaban 827. Dentro del total, 3,148 procedimientos fueron ejecutados mediante el acuerdo con Estados Unidos.

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Ese componente también muestra un incremento respecto al cierre de 2025. El 22 de diciembre del año pasado se habían registrado 2,823 deportaciones y expulsiones, de las cuales 2,391 correspondían a deportados y 432 a expulsados. En menos de nueve meses de 2026, el acumulado ya superaba esa cifra en 827 personas.

Colombia encabeza las deportaciones y expulsiones con 2,079 personas, seguida por Ecuador con 507 e India con 237. Tomada de X

El reporte de diciembre de 2025 señalaba que 2,442 deportaciones y expulsiones se realizaron mediante el acuerdo con Estados Unidos. Para el 20 de septiembre de 2026, el mecanismo acumulaba 3,148 procedimientos, es decir, 706 más que el registro reportado al cierre del año anterior.

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Dentro de ese mecanismo, hasta septiembre figuraban 2,702 hombres y 446 mujeres. Por nacionalidad, Colombia encabezaba el registro con 1,860 personas, seguida de Ecuador con 493, India con 236, Vietnam con 57 y Camerún con 39; otras nacionalidades reunían 463 casos.

Los movimientos se han realizado mediante vuelos chárter y comerciales. El informe contabiliza tres vuelos chárter gestionados directamente por Panamá, que movilizaron a 74 personas, además de 71 operaciones chárter bajo el memorando de entendimiento y 281 pasajeros trasladados en vuelos comerciales. También registra retorno asistido de 134 venezolanos y cinco ecuatorianos.

El escenario de 2026 muestra así dos dinámicas que avanzan simultáneamente: mientras el cruce irregular por Darién permanece reducido frente a los niveles de 2025, el movimiento de personas en dirección norte-sur acumula más de 6,300 registros.

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Al mismo tiempo, las deportaciones y expulsiones ya superaron el total reportado en diciembre pasado, modificando el balance migratorio observado en Panamá.