Más de 1,500 universitarios competirán en Costa Rica: estas son las fechas y sedes de los JUNCOS 2026

Un total de 1,586 estudiantes de 17 instituciones de educación superior de Costa Rica participarán en los Juegos Universitarios Costarricenses 2026, que se celebrarán del 9 al 18 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un total de 1,586 estudiantes de 17 instituciones de educación superior públicas y privadas de Costa Rica participarán en la vigésimo quinta edición de los Juegos Universitarios Costarricenses (JUNCOS CONARE 2026), que se celebrarán del 9 al 18 de octubre en diferentes escenarios deportivos de la Gran Área Metropolitana.

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y la Subcomisión Interuniversitaria de Deportes (FECUNDE) presentaron los detalles de las justas, que contemplan competencias en 10 disciplinas deportivas y buscan promover la participación estudiantil, la convivencia entre universidades y el desarrollo integral de los jóvenes.

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La inauguración oficial está prevista para el jueves 8 de octubre en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), mientras que las primeras competencias comenzarán al día siguiente.

El presidente del CONARE, Jorge Herrera Murillo, destacó que la actividad constituye una oportunidad para fortalecer los vínculos entre las instituciones de educación superior y promover valores relacionados con la disciplina y el trabajo en equipo.

“Los JUNCOS representan mucho más que una competencia deportiva. Son un espacio para que nuestras universidades promuevan la disciplina, el trabajo en equipo, la convivencia y el desarrollo integral de las personas estudiantes”, afirmó Herrera.

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El jerarca también señaló que el encuentro permitirá visibilizar el talento y las capacidades de las nuevas generaciones deportivas del país.

¿Cuáles universidades participarán en los JUNCOS 2026?

La edición reunirá a representantes de instituciones de educación superior de distintas regiones del territorio costarricense.

Entre las universidades públicas participantes se encuentran la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

También competirán representantes de la Universidad Latina, Universidad Americana (UAM), Universidad EARTH, Universidad Hispanoamericana (UH), Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), Lead University y Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED).

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La participación incluye, además, al Colegio Universitario de Cartago (CUC), Universidad Fidélitas, Universidad de Iberoamérica (UNIBE), Universidad Cenfotec y Universidad Autónoma de Centro América (UACA).

La UTN confirmó que participará con una delegación de 135 atletas, integrada por 49 mujeres y 86 hombres, quienes competirán en nueve disciplinas deportivas.

Laura Gamboa, integrante de la selección de voleibol de la UNED, manifestó su entusiasmo por representar a su institución y compartir con estudiantes de otras universidades.

“Tenemos mucha expectativa por todo lo que vamos a vivir durante este torneo, no solo desde la competencia, sino también por todo lo que vamos a aprender y compartir con otros estudiantes deportistas”, expresó.

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La vigésimo quinta edición de los JUNCOS CONARE reunirá competencias en 10 disciplinas deportivas, entre ellas ajedrez, fútbol, baloncesto, voleibol, natación, atletismo y artes marciales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Diez disciplinas deportivas y diferentes escenarios de competencia

La programación comprende ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate, natación, taekwondo, tenis de mesa y voleibol.

Los encuentros se desarrollarán en instalaciones universitarias y escenarios deportivos ubicados en distintos puntos de la Gran Área Metropolitana.

Las primeras competencias están previstas para el viernes 9 de octubre, cuando comenzarán las actividades de natación, fútbol, fútbol sala, baloncesto y voleibol.

La Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la UNED figuran entre las instituciones que facilitarán sus instalaciones para el desarrollo de las justas, junto con otros recintos deportivos.

¿Dónde y cuándo se realizarán las competencias de los JUNCOS 2026?

Ajedrez: Del 12 al 16 de octubre, en la Galería de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica (UCR), sede Rodrigo Facio.

Atletismo: Del 14 al 16 de octubre, en la pista de atletismo del Estadio Ecológico de la UCR.

Baloncesto: Del 9 al 18 de octubre, en el Gimnasio del Liceo de Heredia.

Fútbol: Del 9 al 17 de octubre, en el Estadio Ecológico, la Cancha de Derecho y la Cancha Sintética de la UCR.

Fútbol sala: Del 9 al 18 de octubre, en el Gimnasio de Promoción Estudiantil de la Universidad Nacional (UNA).

Karate: El 11 y 12 de octubre, en la UNED de Escazú.

Natación: Del 9 al 11 de octubre, en la piscina de las instalaciones deportivas de la UCR, sede Rodrigo Facio.

Taekwondo: Del 14 al 16 de octubre, en la UNED de Escazú.

Tenis de mesa: Del 12 al 15 de octubre, en la Sala Nacional del Parque de la Paz.

Voleibol: Del 9 al 18 de octubre, en el Gimnasio de Goicoechea y el Gimnasio CODEA de Alajuela.

Fútbol y voleibol tendrán competencias femeninas y masculinas

El fútbol contará con torneos en ambas ramas, con encuentros programados en el Estadio Ecológico, la Cancha Sintética y la Cancha de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

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En la competencia masculina participarán ocho equipos distribuidos en dos grupos, mientras que en la femenina competirán cuatro universidades bajo un formato de grupo único.

Las finales de fútbol están previstas para el sábado 17 de octubre, después de completar las respectivas fases clasificatorias.

Por su parte, el voleibol desarrollará su primera fase del 9 al 15 de octubre, seguida por las semifinales el viernes 16.

Los partidos por el tercer y cuarto lugar se disputarán el sábado 17, mientras que las finales están programadas para el domingo 18 de octubre.

La disciplina tendrá actividad en el Gimnasio de Goicoechea durante las primeras fases y en el Gimnasio CODEA de Alajuela para los encuentros decisivos.

En baloncesto y fútbol sala también habrá competencias femeninas y masculinas, con fases de clasificación, semifinales, partidos por el tercer lugar y finales.

Natación, atletismo y artes marciales también tendrán protagonismo

La natación abrirá su programación el 9 de octubre en la piscina de las instalaciones deportivas de la sede Rodrigo Facio de la UCR.

Las competencias se extenderán hasta el domingo 11 e incluirán pruebas individuales y relevos en categorías femenina, masculina y mixta.

El atletismo se desarrollará del 14 al 16 de octubre en la pista del Estadio Ecológico, donde los estudiantes competirán en pruebas de pista y campo.

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Entre las modalidades previstas figuran los 5.000 metros, 400 metros, carreras con vallas, relevos, salto largo, salto alto y lanzamientos.

El ajedrez tendrá competencias individuales y por equipos, incluidas las modalidades clásica y Blitz, entre el 12 y el 16 de octubre.

En cuanto a las artes marciales, la UNED de Escazú será sede de karate y taekwondo, con competencias de kata, poomsae y combate, según corresponda a cada disciplina.

El tenis de mesa se disputará en la Sala Nacional del Parque de la Paz, con modalidades individuales, por equipos, dobles y dobles mixtos.

La Universidad de Costa Rica facilitará diferentes instalaciones deportivas para las competencias de fútbol, natación, atletismo y ajedrez durante los JUNCOS 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Invitan a la población a acompañar las competencias

El CONARE extendió una invitación a la comunidad nacional para acompañar las diferentes jornadas deportivas que se desarrollarán durante los diez días de competencia.

La institución destacó que los JUNCOS buscan ofrecer un espacio de encuentro entre estudiantes de universidades públicas y privadas, donde puedan desarrollar sus habilidades deportivas y fortalecer la convivencia.

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La organización recomienda consultar las redes sociales de las universidades participantes para conocer los horarios específicos de los encuentros y las actualizaciones de la programación.