Yemen advirtió ante la ONU que las ataques de los rebeldes hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb amenazan la economía mundial

El vicepresidente de Yemen, Abdulá Abduljader al Alimi (Europa Press)

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El Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente pidió el jueves ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apoyo para derrotar a los rebeldes hutíes, a quienes atribuyó una amenaza para el comercio global desde sus nuevas posiciones en la costa y en islas del mar Rojo.

Los insurgentes, respaldados por Irán, controlan Saná, la capital yemení, y una parte amplia del norte del país desde hace más de una década. Este mes tomaron la ciudad portuaria de Mokha y varias islas estratégicas como Perim.

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Esos avances les permiten ampliar la vigilancia sobre los buques que atraviesan el estrecho de Bab el-Mandeb, ubicado en el extremo sur de esa vía marítima. Por allí transita habitualmente cerca del 12% del comercio mundial. Los rebeldes declararon un bloqueo contra la navegación de Arabia Saudita semanas atrás y, aunque sostienen que no existe otra amenaza para el transporte comercial en el mar Rojo, amenazaron a otros países con no intervenir.

El vicepresidente del consejo gubernamental yemení reconocido internacionalmente, Abdullah Abdulkader al Alimi-Bawzer, pidió a los líderes mundiales en la ONU que no acepten esas garantías y que evalúen el conflicto en torno al estrecho en un sentido más amplio.

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“El uso que hacen las milicias hutíes de la seguridad de la navegación como herramienta de chantaje no solo amenaza a Yemen, sino que está tomando como rehén a toda la economía mundial”, declaró Alimi-Bawzer.

Esta imagen tomada de un video sin fecha publicado por la televisora Al-Masirah, propiedad de los rebeldes hutíes de Yemen, el viernes 11 de septiembre de 2026, muestra, según el canal, combatientes hutíes cantando sobre una camioneta en Khawkhah, en la provincia de Hodeida, Yemen (Al-Masirah TV via AP)

A su vez, pidió a la comunidad internacional impedir que armas y tecnología lleguen a los rebeldes respaldados por el régimen iraní, tras advertir que la situación en el estrecho de Bab el-Mandeb amenaza las cadenas de suministro, la seguridad energética y la libertad de navegación. Alimi-Bawzer afirmó que los hutíes no podrían conservar sus posiciones durante 12 años sin armas, conocimientos y tecnología militar cedida por la república islámica.

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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mantiene desde hace años un embargo de armas contra los hutíes, además de sanciones como el congelamiento de activos y prohibiciones de viaje para sus líderes y altos cargos. Irán niega que suministre armas a los rebeldes. Sin embargo, en numerosos cargamentos con destino a Yemen se incautaron armas y componentes iraníes de contrabando. Un informe de expertos de las Naciones Unidas de 2024 documentó los vínculos militares entre los hutíes, Irán y otros aliados del movimiento.

Los insurgentes aseguraron el jueves que lanzaron decenas de misiles balísticos y drones contra la provincia saudita de Jazán. El portavoz militar de Arabia Saudita, el general de división Turki al-Malki, informó que las fuerzas del reino interceptaron seis misiles balísticos dirigidos hacia el puerto de Yanbu, a orillas del mar Rojo, y la ciudad de Taif, en el sudoeste del país.

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Las autoridades de defensa civil sauditas difundieron alertas por el ataque y más tarde comunicaron que el riesgo había terminado.

Un rebelde hutí (Europa Press)

En Yemen, los últimos enfrentamientos abren la posibilidad de una nueva escalada de la guerra civil, que dejó más de 150.000 muertos y millones de desplazados. Cerca de 130.000 personas abandonaron sus hogares y cientos murieron en medio de una crisis humanitaria que afecta al país más pobre del mundo árabe.

Los combates cerca del corredor marítimo del mar Rojo y el bloqueo que los hutíes buscan aplicar contra Arabia Saudita, principal exportador mundial de petróleo, elevaron la preocupación en los mercados internacionales.

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El estrecho de Bab el-Mandeb adquirió mayor relevancia después de que Irán tomó el control de facto del estrecho de Ormuz, frente a sus costas, luego del ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica en febrero.

Los hutíes tomaron Saná y el norte de Yemen en 2014. Arabia Saudita formó entonces una coalición militar para intervenir en respaldo del Gobierno yemení, pero la guerra se prolongó y los rebeldes resistieron. Las partes acordaron una tregua en 2022. Tras el inicio de la guerra entre Israel y Hamas al año siguiente, los hutíes iniciaron ataques contra buques en el mar Rojo. Esas acciones continuaron hasta la campaña de bombardeos de Estados Unidos en 2025.

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(Con información de Associated Press)