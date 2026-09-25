Rodrigo Paz aseguró USD 10.000 millones de organismos multilaterales para Bolivia tras sus reuniones en Estados Unidos

El presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 24 de septiembre de 2026 (REUTERS/Mike Segar)

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este jueves que su Gobierno aseguró USD 10.000 millones en recursos de organismos multilaterales para apuntalar la reactivación económica del país durante los próximos dos o tres años. El mandatario realizó el anuncio tras una agenda de cuatro días en el marco de su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde mantuvo contactos con representantes empresariales y entidades financieras internacionales.

“Lo importante de la semana (es que) han sido cuatro días arduos de trabajo, (con) sectores empresariales, BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Banco Mundial (BM) (y) todas las instituciones que nos están generando crédito”, resaltó el mandatario al canal estatal Btv.

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El jefe de Estado también destacó el volumen de fondos comprometidos por las instituciones: “Con los organismos multilaterales hemos hecho una acumulación de 10.000 millones de dólares, es un récord histórico, estamos muy contentos, ahora acabamos de redondear”. Paz mencionó entre las gestiones el acuerdo reciente por USD 750 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aludió a los recursos que podrían aportar la CAF, el Banco Mundial y otros organismos de financiamiento.

El presidente aclaró que los desembolsos no serán inmediatos. “No salen de la noche a la mañana”, señaló, aunque remarcó que los créditos estarán destinados a “reactivar la economía” boliviana durante los próximos dos o tres años. “Ha sido un buen viaje, se llega con recursos a Bolivia, se reactiva la economía en Bolivia y lo más importante es que estos viajes son de mucha utilidad”, agregó Paz.

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El presidente boliviano Rodrigo Paz habla durante una ceremonia en el palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el 10 de junio de 2026 (AP/Juan Karita, Archivo)

El mandatario anunció que el país albergará en 2027 reuniones de la CAF y el BID, con la expectativa de convocar a empresarios y delegados de otras entidades internacionales, y adelantó además que Bolivia acogerá en 2028 “dos encuentros más”, aunque no especificó cuáles serán esas reuniones.

“Estamos trayendo representantes para que conozcan Bolivia, para que inviertan y tengan conocimiento de las contrapartes bolivianas con las que el día de mañana puedan invertir, producir, generar empleo y crecimiento en nuestra economía”, remarcó Paz.

El presidente también informó que el bloque integrado por Uruguay, Paraguay y Bolivia, denominado Urupabol, celebrará una reunión en Asunción durante las próximas semanas. Luego, los mandatarios de los tres países prevén encontrarse en territorio boliviano. La agenda del grupo se enfocará en el aprovechamiento comercial de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Paz relacionó la proyección de actividad en esa cuenca con la producción de acero en el oriente del país, la importación de crudo para las refinerías nacionales y la elaboración de combustibles líquidos.

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El anuncio ocurre mientras Bolivia mantiene dificultades en el abastecimiento de combustibles desde hace cerca de dos años. El problema registró variaciones durante la gestión de Paz, que asumió la Presidencia en noviembre pasado. Hace casi una semana, el Gobierno eliminó el subsidio al diésel tras la aprobación parlamentaria del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ajustó el valor del producto al precio internacional. El litro pasó de costar 9,80 bolivianos, equivalente a USD 1, a 17,95 bolivianos, unos USD 1,83.

Un participante posa junto al logotipo del FMI (REUTERS/Johannes P. Christo)

La disposición recibió cuestionamientos de varios sectores, que anunciaron protestas mientras continúa vigente un estado de excepción. Paz afirmó que su administración trabaja en el diálogo y en la aprobación de medidas complementarias.

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Paz promulgó el pasado 20 de septiembre la Ley 1765, que formalizó el acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones para respaldar el programa de reformas económicas de su Gobierno y reforzar las reservas internacionales. La norma fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia sin un anuncio adicional. Con esa publicación, el acuerdo entró en vigencia conforme a la legislación boliviana.

El financiamiento establece un plazo de devolución de “hasta 10 años a partir de cada desembolso” y una tasa de interés de 3,47%. Esa tasa puede variar “de acuerdo a la cotización de los DEG”. La promulgación se produjo después de que Paz anunciara el viernes, a la medianoche, el levantamiento de la subvención al diésel.

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(Con información de EFE)