América Latina

Rodrigo Paz aseguró USD 10.000 millones de organismos multilaterales para Bolivia tras sus reuniones en Estados Unidos

El jefe de Estado boliviano calificó como un “récord histórico” los resultados de las negociaciones entabladas con representantes del BID, el CAF y el Banco Mundial, luego de su discurso en la ONU

El presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 24 de septiembre de 2026 (REUTERS/Mike Segar)
El presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 24 de septiembre de 2026 (REUTERS/Mike Segar)
Guardar

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este jueves que su Gobierno aseguró USD 10.000 millones en recursos de organismos multilaterales para apuntalar la reactivación económica del país durante los próximos dos o tres años. El mandatario realizó el anuncio tras una agenda de cuatro días en el marco de su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde mantuvo contactos con representantes empresariales y entidades financieras internacionales.

“Lo importante de la semana (es que) han sido cuatro días arduos de trabajo, (con) sectores empresariales, BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Banco Mundial (BM) (y) todas las instituciones que nos están generando crédito”, resaltó el mandatario al canal estatal Btv.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado también destacó el volumen de fondos comprometidos por las instituciones: “Con los organismos multilaterales hemos hecho una acumulación de 10.000 millones de dólares, es un récord histórico, estamos muy contentos, ahora acabamos de redondear”. Paz mencionó entre las gestiones el acuerdo reciente por USD 750 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aludió a los recursos que podrían aportar la CAF, el Banco Mundial y otros organismos de financiamiento.

El presidente aclaró que los desembolsos no serán inmediatos. “No salen de la noche a la mañana”, señaló, aunque remarcó que los créditos estarán destinados a “reactivar la economía” boliviana durante los próximos dos o tres años. “Ha sido un buen viaje, se llega con recursos a Bolivia, se reactiva la economía en Bolivia y lo más importante es que estos viajes son de mucha utilidad”, agregó Paz.

PUBLICIDAD

El presidente boliviano Rodrigo Paz habla durante una ceremonia en el palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el 10 de junio de 2026 (AP/Juan Karita, Archivo)
El presidente boliviano Rodrigo Paz habla durante una ceremonia en el palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el 10 de junio de 2026 (AP/Juan Karita, Archivo)

El mandatario anunció que el país albergará en 2027 reuniones de la CAF y el BID, con la expectativa de convocar a empresarios y delegados de otras entidades internacionales, y adelantó además que Bolivia acogerá en 2028 “dos encuentros más”, aunque no especificó cuáles serán esas reuniones.

“Estamos trayendo representantes para que conozcan Bolivia, para que inviertan y tengan conocimiento de las contrapartes bolivianas con las que el día de mañana puedan invertir, producir, generar empleo y crecimiento en nuestra economía”, remarcó Paz.

El presidente también informó que el bloque integrado por Uruguay, Paraguay y Bolivia, denominado Urupabol, celebrará una reunión en Asunción durante las próximas semanas. Luego, los mandatarios de los tres países prevén encontrarse en territorio boliviano. La agenda del grupo se enfocará en el aprovechamiento comercial de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Paz relacionó la proyección de actividad en esa cuenca con la producción de acero en el oriente del país, la importación de crudo para las refinerías nacionales y la elaboración de combustibles líquidos.

El anuncio ocurre mientras Bolivia mantiene dificultades en el abastecimiento de combustibles desde hace cerca de dos años. El problema registró variaciones durante la gestión de Paz, que asumió la Presidencia en noviembre pasado. Hace casi una semana, el Gobierno eliminó el subsidio al diésel tras la aprobación parlamentaria del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ajustó el valor del producto al precio internacional. El litro pasó de costar 9,80 bolivianos, equivalente a USD 1, a 17,95 bolivianos, unos USD 1,83.

Un participante posa junto al logotipo del FMI (REUTERS/Johannes P. Christo)
Un participante posa junto al logotipo del FMI (REUTERS/Johannes P. Christo)

La disposición recibió cuestionamientos de varios sectores, que anunciaron protestas mientras continúa vigente un estado de excepción. Paz afirmó que su administración trabaja en el diálogo y en la aprobación de medidas complementarias.

Paz promulgó el pasado 20 de septiembre la Ley 1765, que formalizó el acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones para respaldar el programa de reformas económicas de su Gobierno y reforzar las reservas internacionales. La norma fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia sin un anuncio adicional. Con esa publicación, el acuerdo entró en vigencia conforme a la legislación boliviana.

El financiamiento establece un plazo de devolución de “hasta 10 años a partir de cada desembolso” y una tasa de interés de 3,47%. Esa tasa puede variar “de acuerdo a la cotización de los DEG”. La promulgación se produjo después de que Paz anunciara el viernes, a la medianoche, el levantamiento de la subvención al diésel.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Rodrigo PazBoliviaBIDCAFBanco MundialFMIEEUUEstados UnidosONUÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cuándo podría ser liberado el periodista nicaragüense Luis Galeano tras el pago de su fianza?

La liberación del comunicador nicaragüense Luis Galeano se encuentra en manos de ICE, luego de que su abogado confirmara el pago de la fianza

¿Cuándo podría ser liberado el periodista nicaragüense Luis Galeano tras el pago de su fianza?

‘Miguelito’ que gobernó Guatemala sin ser electo: denuncias engavetadas, sanciones internacionales y 13 allanamientos años después

Luis Miguel Martínez Morales acumuló un poder sin precedentes bajo la sombra de Alejandro Giammattei. Estados Unidos y el Reino Unido lo sancionaron por corrupción. Ahora la fiscalía llamó a su puerta con una docena de allanamientos simultáneos.

‘Miguelito’ que gobernó Guatemala sin ser electo: denuncias engavetadas, sanciones internacionales y 13 allanamientos años después

El Salvador: Capturaron a un hombre acusado de asesinar a su pareja dentro de una vivienda

Las autoridades localizaron a Anderson Alexis D. tras desplegar tareas de inteligencia, luego de que presuntamente atacara dentro de una vivienda a un hombre con quien mantenía una relación sentimental

El Salvador: Capturaron a un hombre acusado de asesinar a su pareja dentro de una vivienda

El Salvador y Corea del Sur amplían la red de emergencias para embarazadas en zonas remotas

Un proyecto de cooperación bilateral capacitó personal sanitario y derivó en un Plan Maestro Nacional para la atención de embarazos de alto riesgo en siete departamentos del país centroamericano

El Salvador y Corea del Sur amplían la red de emergencias para embarazadas en zonas remotas

Abinader anunció 300 becas para jóvenes dominicanos que residen en Nueva York

El programa incluirá cupos universitarios, de posgrado y tecnológicos, con una selección basada en el rendimiento académico de estudiantes

Abinader anunció 300 becas para jóvenes dominicanos que residen en Nueva York
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un adolescente fue atacado por un grupo de 10 personas: sigue en terapia intensiva mientras continúa la investigación

Un adolescente fue atacado por un grupo de 10 personas: sigue en terapia intensiva mientras continúa la investigación

Sigue la alerta por lluvias y zonda en la cordillera: inundaciones, operativos de emergencia y cortes de energía

Marruecos culpa a España de que los migrantes de Ceuta sigan sin regresar tras la reunión de Albares con su homólogo en Nueva York

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 25 de septiembre: SMN prevé lluvias intensas por Polo

Cuál es la verdura que protege la vista, cuida la piel y es una fuente de hierro

DEPORTES

Polémica en la selección de Brasil por la reacción de los jugadores al ritual aborigen de bienvenida en Australia

Polémica en la selección de Brasil por la reacción de los jugadores al ritual aborigen de bienvenida en Australia

Jugó en grandes equipos de Europa y desde que se retiró se dedica a viajar por lugares exóticos: “No me arrepiento de nada”

Es madre, se considera “la Messi de la UFC” y tendrá una oportunidad histórica: “La voy a noquear con una patada a la cabeza”

Comienza la Laver Cup y Francisco Cerúndolo debutará ante Casper Ruud: hora, partidos y todo lo que hay que saber

Morena Beltrán habló del video que la indignó, respaldó a Blondel y apuntó contra el periodismo deportivo: “Sigue siendo muy machista”

ENTRETENIMIENTO

‘La bola negra’ comienza a planear su estrategia para los Oscar: Guitarricadelafuente y el resto del elenco aplicarán a los premios de reparto

‘La bola negra’ comienza a planear su estrategia para los Oscar: Guitarricadelafuente y el resto del elenco aplicarán a los premios de reparto

El propietario del centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber tiene un historial delictivo relacionado con drogas

“Lloro en silencio”: Corinna Schumacher reveló un secreto sobre los inicios de su relación con el séptuple campeón de F1

Warner Bros retrasa el regreso de ‘Gremlins’ al cine: esta es la fecha de estreno de la esperada película

El regreso de ‘Plaza Sésamo’: Netflix prepara una nueva película