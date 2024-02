Red Bull finalizó la investigación que conmocionó a la Fórmula 1: Christian Horner fue absuelto tras la denuncia por “conducta inapropiada”

Christian Horner fue absuelto por Red Bull tras la investigación en su contra tras la denuncia de una empleada (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Fin de la novela que mantuvo tuvo en vilo a la Fórmula 1. A pocas horas del estreno oficial de la temporada que comenzará con el Gran Premio de Bahréin el próximo fin de semana, Christian Horner fue absuelto del caso que lo tuvo como protagonista luego de la denuncia de una empleada de Red Bull que inició la investigación por una “conducta inapropiada” del director del equipo.

El primero que brindó la novedad fue el diario británico The Times, que además indicó que en las próximas horas, la escudería publicará un comunicado oficial para dar a conocer la noticia sobre la resolución a la que llegó el abogado externo que contrató la empresa. “Es un gran alivió para Horner”, agregó el periódico en relación a que la absolución de una de las caras fuertes de Red Bull llegará a unos días de la puesta en marcha de la campaña 2024 de la F1.

Por su parte, un vocero de la empresa con sede en Austria confirmó la absolución del esposo de Geri Halliwell, la ex Spice Girl. “La investigación independiente sobre las acusaciones hechas contra el señor Horner está completa y Red Bull puede confirmar que la queja ha sido desestimada”, indicó un comunicado al que accedió el diario The Sun.

Además, la empresa Red Bull Racing confirmó que la denunciante “tiene derecho de apelación” y sumaron que “confían en que la investigación ha sido justa, rigurosa e imparcial”.

“El informe de la investigación es confidencial y contiene información privada de las partes y terceros que ayudaron en la investigación y, por lo tanto, no haremos más comentarios por respeto a todos los involucrados”, agregó el reporte.

Horner seguirá como director del equipo Red Bull Racing (REUTERS/Mike Blake/)

Hay que recordar que la empresa matriz de Red Bull Racing anunció el pasado 5 de febrero que el británico está siendo investigado por una acusación de parte de una compañera por “comportamiento inapropiado”, lo que Horner negó rotundamente. El ex piloto de 50 años se dirigió a los medios de comunicación en la segunda jornada de los tres días de test que se celebraron la semana pasada en Bahréin, antes de la temporada que comenzará el próximo sábado.

A la pregunta de por qué no se ha apartado como director del equipo y jefe ejecutivo con la investigación en curso, el británico fue contundente. “Como bien saben, hay un proceso en marcha del que formo parte, y como formo parte de ese proceso, me temo que no puedo hacer comentarios al respecto. A todo el mundo le gustaría una conclusión lo antes posible”, agregó sobre su necesidad y la del equipo que lidera de conocer el final de la investigación.

La historia de la supuesta conducta impropia de Horner contra una empleada femenina de Red Bull estalló gracias a una publicación de De Telegraaf, el medio neerlandés que contó que Horner le habría enviado “mensajes sexuales” a la mujer que lo denunció. De acuerdo con el medio en cuestión, el reportero a cargo de la historia (Erik Van Haren) expresó que conocía la identidad de la denunciante y que recibió una oferta de 760 mil euros por parte del entorno de Horner, en un intento por silenciar el caso y con la intención de evitar que se divulgue información al respecto.

Noticia en desarrollo...