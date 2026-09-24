Oferta falsa de modelaje por redes sociales termina en investigación por violación y extorsión en Panamá

La operación SCAM incluyó allanamientos en San Miguelito y culminó con la aprehensión de un hombre investigado por privación de libertad, violación y extorsión. Tomada del MP

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Una oferta para trabajar como modelo terminó en una investigación por privación de libertad, violación y extorsión en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación informó que aprehendió a un hombre durante la operación SCAM, desarrollada mediante allanamientos en el distrito de San Miguelito.

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Según la investigación, los hechos ocurrieron el 31 de julio de 2026. La mujer fue citada en una estación del Metro y después abordó un vehículo. La Fiscalía sostiene que allí la privaron de libertad antes de trasladarla a una casa de ocasión.

En ese lugar, de acuerdo con la versión del Ministerio Público, la víctima recibió amenazas y le tomaron fotografías y videos íntimos con el propósito de extorsionarla.

La Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada dirige las diligencias de este caso, que continúa bajo investigación.

La oferta de trabajo como modelo se difundió por redes sociales, según los datos del caso de la operación SCAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hombre aprehendido será presentado ante un Tribunal de Garantías, donde se atenderán las solicitudes de la Fiscalía y se definirá su situación jurídica.

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Solo hace una semana, las autoridades aprehendieron a cuatro personas requeridas por delitos sexuales durante operativos de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial en distintos puntos del país. Entre los detenidos figuraba un hombre de 68 años localizado en Dolega, Chiriquí.

En ese caso, las pesquisas señalan que el sospechoso publicaba aparentes ofertas de trabajo en plataformas digitales y citaba a las personas interesadas a entrevistas en su residencia, donde presuntamente ocurrían las agresiones.

El hombre acumula más de cinco denuncias presentadas en Panamá y Chiriquí.

La operación SCAM se conoció el mismo día en que la Procuraduría divulgó una condena de 20 años de prisión por violación agravada en Panamá Oeste.

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Un hombre recibió una condena de 20 años por violación agravada en Panamá Oeste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El condenado, de 48 años, era el padrastro de la víctima. Según la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, los hechos ocurrieron entre 2014 y septiembre de 2019. Durante el juicio, celebrado en cuatro jornadas de septiembre, se presentaron pruebas testimoniales, periciales y documentales.

Además de la pena de prisión, el tribunal le impuso una inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en lugares donde se agrupen menores de edad. La restricción regirá por un periodo equivalente a la condena, una vez cumplida la pena principal.

En Colón, otra investigación por delitos sexuales avanzó con la detención provisional de un hombre. Un juez legalizó su aprehensión y admitió la imputación por presunta violación carnal agravada y actos libidinosos agravados en perjuicio de dos menores de edad.

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La Fiscalía Regional de Colón relaciona ese expediente con hechos ocurridos entre 2024 y 2026 en los sectores de Nuevo Vigía y Las Palmitas. El Ministerio Público también ubicó actuaciones en la comunidad de El 20, corregimiento de San Juan. La investigación permanece abierta.

Panamá registró 4,599 denuncias por delitos sexuales hasta agosto de 2026, un aumento del 13% frente al mismo periodo del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre enero y agosto de 2026, Panamá contabilizó 4,599 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, de acuerdo con datos preliminares del Ministerio Público. Fueron 527 más que las 4,072 del mismo periodo de 2025, un incremento interanual del 13%.

La categoría con más registros fue el acceso sexual con personas de 14 a 17 años, con 1,733 denuncias. Le siguieron la violación, con 1,522, y los actos libidinosos, con 771. Estas tres conductas concentraron gran parte de los reportes recibidos durante los ocho meses.

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El acceso sexual con adolescentes presentó 370 denuncias más que en 2025, mientras que los actos libidinosos aumentaron 15%. Las denuncias por violación tuvieron una reducción marginal: pasaron de 1,526 a 1,522. Las variaciones entre categorías muestran comportamientos distintos dentro del total nacional.

Los registros por pornografía infantil subieron de 43 a 64 denuncias, un aumento del 49%, el mayor crecimiento porcentual entre las categorías destacadas en el reporte.

La corrupción de menores alcanzó 253 casos, frente a 206 un año antes, un alza del 23%. Por área geográfica, Panamá acumuló 919 denuncias, Chiriquí registró 724 y Panamá Oeste, 620.

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