Sucker Punch corrige la filtración de ‘Ghost of Yotei Complete Edition’ en PlayStation 5

Ghost of Yotei, de Sucker Punch.

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Sucker Punch Productions lanzó el 22 de septiembre de 2026 la actualización 2.002 de Ghost of Yotei para PlayStation 5 y PS5 Pro, destinada a retirar contenido de Ghost of Yotei Complete Edition que había quedado visible antes de su estreno. El material apareció después de un parche de 30 GB que llevó el juego a la versión 2.0 e incluía elementos de la próxima aventura de Atsu, aunque la mayoría todavía no podía jugarse. La edición completa saldrá el 1 de octubre.

Qué apareció antes de tiempo

La versión 2.0 preparó la instalación para el contenido que llegará en octubre, pero también permitió ver trofeos, características y sectores vinculados con la expansión. Sucker Punch publicó ese mismo día la actualización 2.001 sin explicar sus cambios y luego distribuyó el parche 2.002 para retirar los elementos que aún no debían estar disponibles.

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Uno de los casos más visibles fue el de las estribaciones de Ashoro, una zona de la expansión narrativa Ecos de Sekigahara. Su contorno apareció en el mapa y el área llegó a estar presente dentro del escenario, aunque los jugadores no podían acceder a ella mediante los caminos normales.

El usuario splasticdino consiguió observar la región desde el aire mediante un fallo del modo Foto y compartió las imágenes en Reddit. Tras la actualización 2.002, el contorno desapareció del mapa y la zona dejó de ser visible dentro del juego. Los trofeos asociados con la edición completa, en cambio, continuaron apareciendo.

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Sucker Punch confirmó que parte del contenido descargable, incluido un conjunto de armadura, había quedado disponible antes de tiempo y fue retirado. El estudio indicó que esos elementos podrán utilizarse desde el 1 de octubre por quienes compren Ghost of Yotei Complete Edition.

La corrección también mantiene varias funciones públicas incorporadas por el parche, entre ellas nuevas pistas musicales, la transfiguración de armaduras y un modo dedicado a contemplar los escenarios. De esta manera, la descarga elimina el material comercial anticipado sin retirar las mejoras destinadas a los propietarios del juego base.

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Qué incluirá Ghost of Yotei Complete Edition

Ecos de Sekigahara será la principal expansión narrativa. Su historia alternará entre el presente y recuerdos de la etapa de Atsu en el continente. Allí aparecerá Nagato, una figura de su pasado que llega a Ezo y tendrá un papel en los nuevos acontecimientos.

En el presente, Atsu recorrerá un valle que estuvo ocupado por la Serpiente y sus seguidores, las Víboras. Las secuencias del pasado mostrarán su participación en la batalla de Sekigahara, además de un momento de su vida anterior al regreso a casa y al inicio de su misión de venganza.

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La expansión incorporará enemigos, armas pesadas, conjuntos de armadura y tintes. Las estribaciones de Ashoro forman parte de ese nuevo territorio y fueron uno de los adelantos involuntarios ocasionados por la instalación de la versión 2.0.

La edición también sumará Most Wanted, un modo de supervivencia para un jugador con estructura roguelike. Este formato organiza la partida en intentos independientes: el jugador acepta recompensas, derrota enemigos y obtiene ventajas para avanzar durante cada recorrido. Si el intento termina, debe comenzar una nueva partida bajo condiciones diferentes.

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Most Wanted permitirá controlar personajes con estilos propios. Atsu utilizará dos katanas, Oyuki estará especializada en la kusarigama y Nagato combatirá con una yari. El progreso también desbloqueará personajes adicionales, aunque Sucker Punch todavía no detalló toda la selección disponible.

El sistema de armas y el uso innovador del Dualsense destacan en la jugabilidad de Ghost of Yotei. (Infobae)

Las mejoras gratuitas y los extras

Los propietarios del juego base recibirán Beauty of Yotei, un modo que muestra los ambientes de Ezo con una presentación similar a un protector de pantalla. También podrá aprovecharse para capturar imágenes mediante el modo Foto. El modo Watanabe incorporará nuevas pistas musicales que podrán escucharse durante toda la campaña cuando la opción esté activada.

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Entre los cambios de accesibilidad y calidad de vida está la transfiguración, conocida habitualmente como transmog. Esta función permite conservar la apariencia de una armadura mientras se utilizan las estadísticas de otra. También llegará una opción de alto contraste para facilitar la identificación de personajes y elementos del escenario.

Ghost of Yotei Complete Edition incluirá sellos nuevos para el modo Foto, objetos cosméticos para Nueva partida+ y trofeos relacionados con Ecos de Sekigahara y Most Wanted. El paquete contendrá también todo el material de Ghost of Yotei Digital Deluxe Edition y el amuleto de Hokkyokusei.

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Quienes compren la edición completa hasta el 30 de septiembre obtendrán el 1 de octubre un desbloqueo anticipado de la armadura Sakai para Atsu. El conjunto está inspirado en la armadura familiar de Jin Sakai en Ghost of Tsushima. Sucker Punch prevé publicar el registro oficial y completo de cambios el 1 de octubre o en una fecha cercana al lanzamiento.