Por qué aceptó el cargo y qué pasara con su trabajo en la NBA: Pablo Prigioni habló tras ser designado DT de la selección argentina de básquet

Pablo Prigioni, el reemplazante del Che García

Una inesperada noticia sacudió al mundo del básquetbol argentino. Tras la victoria ante Bahamas y a días para el inicio de la AmeriCup, el Che García dejó de ser el entrenador de la selección nacional. La Confederación Argentina de Básquetbol se inclinó por Pablo Prigioni para sucederlo.

El histórico base será el principal responsable del equipo en el torneo que se llevará a cabo, desde este viernes, en Recife, Brasil. El cordobés, de 45 años, formó parte de una generación inolvidable y se destacó con su talento e inteligencia tanto en Europa (Fuenlabrada, Lucentum Alicante, TAU Cerámica/Saski Baskonia y Real Madrid) como en la NBA (New York Knicks, Houston Rockets y Los Angeles Clippers).

“El compromiso con la Selección y los jugadores es muy grande”, comenzó su relato en diálogo con la prensa de la CAB. Prigioni actualmente es uno de los asistentes del staff profesional de los Minnesota Timberwolves y anteriormente pasó por Baskonia de España y los Brooklyn Nets.

Pablo Prigioni al frente del equipo en la antesala a la AmeriCup (argentina.basketball)

“Tuve la posibilidad de estar con los jugadores gran parte de este proceso, y sentí que ahora es momento de acompañarlos, justo antes de este torneo. El foco está puesto en brindarles todo el apoyo y las herramientas para que hagan un buen torneo, que todos nos centremos en hacer un buen primer partido y en jugar el mejor baloncesto posible”, explicó el estratega, quien desde el año pasado venía ejerciendo funciones de asistente dentro del cuerpo técnico de la Selección. Estará acompañado en tierras brasileñas por Gonzalo García, Leonardo Gutiérrez y Guido Fabbris como asistentes.

El oriundo de Río Tercero también aprovechó la oportunidad para asegurar que sus tareas en la NBA no le impedirán sentarse en el banco de suplentes en las próximas ventanas de noviembre y febrero: “El trabajo que tengo en la NBA podría haber sido un impedimento, pero el apoyo total que tuve tanto del entrenador como de toda la franquicia para que aceptara el trabajo fue determinante. Ellos me apoyaron y me dan la flexibilidad que la posición requiere”.

“Tengo conocimiento del equipo y de los jugadores, eso es importante. Gran parte de lo que están jugando y está instalado lo hicimos en la preparación así que es algo para destacar. La puesta a punto que el equipo ha tenido en este mes que llevan juntos ha sido muy buena y creo que están listos para hacer un buen torneo. Confiamos en eso, en el potencial, el hambre y el deseo de competir que tienen”, cerró.

Argentina iniciará su camino en la AmeriCup este sábado, desde las 13.40, ante Islas Vírgenes. Su camino dentro del Grupo B continuará el domingo, desde las 20.10, ante Puerto Rico. Luego culminará su participación en la primera fase enfrentando a República Dominicana el martes 6, a las 20.10.

Con el ingreso de Máximo Fjellerup en lugar del lesionado Patricio Garino (sufrió una lesión muscular de grado 1 del bíceps femoral de la pierna derecha), el plantel nacional quedó conformado con Facundo Campazzo, Nicolás Larpovittola (Barcelona), Nicolás Brussino (Gran Canaria), Carlos Delfino (Victoria Libertas Pesaro), José Vildoza (Flamengo), Marcos Delía BC Wolves), Gabriel Deck (Real Madrid), Juan Pablo Vaulet (Baxi Manresa), Tomás Chapero (Ourense), Leandro Bolmaro (Utah Jazz) y Tayavek Gallizzi (Instituto de Córdoba).

