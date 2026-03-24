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Un lujoso Lamborghini y una exclusiva campera de edición limitada: la glamorosa llegada de una estrella de Hungría al entrenamiento

Dominik Szoboszlai acaparó los flashes al arribar al centro deportivo de su selección en un vehículo de alta gama y vestido a la moda

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La estrella de la selección de Hungría llegó al entrenamiento en Lamborghini

Los futbolistas de las distintas selecciones comienzan a llegar a sus respectivos equipos para los amistosos programados en la fecha FIFA y el foco estuvo puesto en el combinado de Hungría, que este martes comenzó los entrenamientos para enfrentar a Eslovenia y a Grecia. La estrella del conjunto magiar, Dominik Szoboszlai, dejó plasmado su estilo elegante con un atuendo especial y a bordo de un auto de lujo.

El mediocampista que brilla en el Liverpool compartió en sus redes sociales una serie de fotos en la que luce una campera de cuero edición limitada de las marcas KidSuper y Mercedes-Benz, valuada en 695 dólares y que ya no está a la venta. Incluso, su compañero de selección Barnabás Varga le hizo un comentario sobre su vestimenta en tono de elogio.

No solamente el conjunto que lució Szoboszlai fue lo llamativo de la jornada. El jugador de 25 años se bajó de un Lamborghini Revuelto y causó furor entre los presentes en el centro de entrenamientos de la selección húngara, en el pueblo de Telki, cercano a Budapest. El vehículo superdeportivo híbrido de la marca italiana está valuado con un precio estimado en 700.000 dólares, tiene una potencia combinada de 1,015 CV, alcanza una velocidad máxima de 350 km/h y logra los 100 km/h en solo 2.5 segundos. Además, cuenta con una caja de cambios de doble embrague de 8 velocidades y contiene detalles de lujo en el interior como asientos de cuero y múltiples pantallas digitales.

La estrella de la selección
La estrella de la selección de Hungría llegó al entrenamiento en Lamborghini

Szoboszlai, capitán y estrella de Hungría, fue recibido por un puñado de fanáticos al arribar al lugar de entrenamiento de su selección, firmó autógrafos y se dirigió rumbo a las instalaciones del centro deportivo. Antes de su llegada, el talentoso futbolista adelantó en sus redes sociales el look que iba a lucir. El mismo estaba compuesto por la mencionada campera de cuero exclusiva, que tiene como detalles la calidad de sus telas, un estilo urbano moderno y logos bordados de la marca Mercedes Benz. Además, acompañó con unas gafas templadas Ray-Ban, un pantalón oversize y una cartera de cuero marrón.

El compañero de Alexis Mac Allister en Liverpool, que viene de convertir uno de los goles de los Reds en la clasificación a cuartos de final de la Champions League ante Galatasaray, suele vestirse a la moda y con atuendos extravagantes, similares a los que utiliza en algunos casos Rodrigo De Paul. Pero más allá de esta particularidad, Szobo es una de las piezas claves en el seleccionado húngaro y se convirtió en el capitán más joven de la escuadra nacional. Con 61 partidos y 17 goles es la figura del equipo, maneja a la perfección la pelota parada y espera poder satisfacer a sus seguidores en los próximos partidos.

Dominik Szoboszlai es titular en
Dominik Szoboszlai es titular en el Liverpool y viene de marcar un gol en la Champions League ante Galatasaray (Reuters/Jason Cairnduff)

El sábado 28 de marzo, en el Puskas Arena de Budapest, Hungría recibirá a Eslovenia en el primer amistoso FIFA, mientras que en el mismo escenario pero el martes 31/3 se verá las caras con Grecia. El equipo que dirige el italiano Marco Rossi no se clasificó a la Copa del Mundo 2026 luego de una derrota con Irlanda (3-2) que terminó con sus aspiraciones. Compartió el Grupo F con el líder Portugal, la mencionada Irlanda y Armenia. Terminó en la tercera posición, con 8 puntos (2 victorias, 2 empates y 2 derrotas).

Las fotos de Dominik Szoboszlai

Dominik Szoboszlai, con la famosa
Dominik Szoboszlai, con la famosa campera de cuero, y su pareja (Instagram)
La estrella de la selección
La estrella de la selección de Hungría llegó al entrenamiento en Lamborghini
Dominik Szoboszlai llegó al entrenamiento
Dominik Szoboszlai llegó al entrenamiento de la selección de Hungría a bordo de un Lamborghini y con una campera exclusiva (Instagram)
Las gafas oscuras de Dominik
Las gafas oscuras de Dominik Szoboszlai
Dominik Szoboszlai con sus particulares
Dominik Szoboszlai con sus particulares gafas de sol
La campera de cuero Mercedes
La campera de cuero Mercedes Benz que lució la estrella de la selección húngara, Dominik Szoboszlai

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