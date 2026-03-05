Deportes

Con críticas a su funcionamiento, River Plate anunció que no participará más de las reuniones de Comité Ejecutivo de la AFA

El Millonario oficializó su posición a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. Los motivos

Guardar
Stefano Di Carlo, presidente de
Stefano Di Carlo, presidente de la institución (CARP)

River Plate lanzó un comunicado mediante el que confirmó que no seguirá participando de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino. La postura, según detalló el Millonario, fue tomada al considerar que los mecanismos en los cónclaves no han sido “claros y previsibles”.

“Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino”, subraya el final del comunicado.

En el comienzo del escrito, la entidad remarcó su vínculo con la AFA, aunque destacó que desde 2013 supo plantear de manera pública y privada la mirada de la dirigencia del club respecto del horizonte del fútbol argentino. Por ejemplo, “la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes“.

Luego, hizo hincapié en la transparencia de los procedimientos internos en las reuniones, motivo que significó la gota que rebalsó el vaso y generó la determinación.

“Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva", criticó la dirigencia de River.

El comunicado no puntualizó algún ejemplo que haya disparado el malestar. No obstante, en el último tiempo hubo varios temas que fueron planteados en las reuniones de la Liga y el Comité de manera espontánea, se sometieron a consulta, y luego provocaron polémica. Por ejemplo, el reconocimiento de Rosario Central como “campeón de Liga” a fines de 2025 por haber sido el equipo que más puntos cosechó en el año, cuando no figuraba en el reglamento.

Algo similar sucedió con el paro de este fin de semana y su ratificación en la reunión de Comité Ejecutivo desarrollada en Ezeiza este martes.

Noticia en desarrollo...

EL COMUNICADO OFICIAL COMPLETO DE RIVER PLATE

El comunicado completo de River
El comunicado completo de River Plate

Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol.

Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad.

River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo.

Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva.

Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.

Temas Relacionados

River PlateAFAStefano Di CarloClaudio TapiaLiga Profesional de FútbolTorneo Aperturadeportes-argentina

Últimas Noticias

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

El argentino tendrá su primera temporada como piloto titular y tendrá su primer contacto con la pista en las dos primeras prácticas

Franco Colapinto saldrá a pista

La nueva regla que hizo oficial la Conmebol de cara a las Copas Libertadores y Sudamericana

La institución confirmó que los partidos contarán con una pausa de hidratación de hasta 90 segundos en cada tiempo

La nueva regla que hizo

Felipe Contepomi reúne a 31 convocados en Londres: el plan de Los Pumas para un año cargado de desafíos

El seleccionado argentino se concentra en el Reino Unido para realizar evaluaciones físicas y tácticas antes de estrenar el Nations Championship

Felipe Contepomi reúne a 31

Sorprendentes declaraciones de una ex figura del Real Madrid sobre el trabajo de Zidane: “No hizo demasiado”

El galés Gareth Bale describió el aspecto táctico del francés en el club español y lo comparó con Carlo Ancelotti

Sorprendentes declaraciones de una ex

La tierna reacción de Novak Djokovic al ver el anillo de compromiso de Aryna Sabalenka en medio de Indian Wells

Los tenistas se reencontraron luego de que la bielorrusa anunciara su casamiento con el empresario Georgios Frangulis

La tierna reacción de Novak
DEPORTES
Franco Colapinto saldrá a pista

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

La nueva regla que hizo oficial la Conmebol de cara a las Copas Libertadores y Sudamericana

Felipe Contepomi reúne a 31 convocados en Londres: el plan de Los Pumas para un año cargado de desafíos

Sorprendentes declaraciones de una ex figura del Real Madrid sobre el trabajo de Zidane: “No hizo demasiado”

La tierna reacción de Novak Djokovic al ver el anillo de compromiso de Aryna Sabalenka en medio de Indian Wells

TELESHOW
Carlos Perciavalle subasta la ropa

Carlos Perciavalle subasta la ropa que usó a lo largo de su carrera: las fotos de las prendas

Susana Roccasalvo habló de su vida amorosa: “Cada tanto me doy un shot de colágeno”

Paula Chaves, muy dura con con Zaira Nara por sus indirectas: “No me fumo más la carcajadita”

El polémico posteo de Graciela Alfano a Susana Giménez luego de la foto en traje de baño: “La que puede puede”

Sol Pérez confesó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta: “Nunca la muestro”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras abrirá sus puertas al

Honduras abrirá sus puertas al Foro Iberoamericano de Turismo

Trump anticipó la caída de la dictadura de Cuba tras la ofensiva de Estados Unidos en Irán: “Es la guinda del pastel”

Los seguidores de Evo Morales refuerzan las vigilias ante el inicio de operaciones antidrogas en su bastión

Portugal homenajea a António Lobo Antunes, el psiquiatra que se volvió un escritor de leyenda

Presidente de Panamá se muestra optimista ante reunión con Donald Trump, junto a once mandatarios latinoamericanos