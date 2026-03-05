Con críticas a su funcionamiento, River Plate anunció que no participará más de las reuniones de Comité Ejecutivo de la AFA

Stefano Di Carlo, presidente de la institución (CARP)

River Plate lanzó un comunicado mediante el que confirmó que no seguirá participando de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino. La postura, según detalló el Millonario, fue tomada al considerar que los mecanismos en los cónclaves no han sido “claros y previsibles”.

“Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino”, subraya el final del comunicado.

En el comienzo del escrito, la entidad remarcó su vínculo con la AFA, aunque destacó que desde 2013 supo plantear de manera pública y privada la mirada de la dirigencia del club respecto del horizonte del fútbol argentino. Por ejemplo, “la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes“.

Luego, hizo hincapié en la transparencia de los procedimientos internos en las reuniones, motivo que significó la gota que rebalsó el vaso y generó la determinación.

“Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva", criticó la dirigencia de River.

El comunicado no puntualizó algún ejemplo que haya disparado el malestar. No obstante, en el último tiempo hubo varios temas que fueron planteados en las reuniones de la Liga y el Comité de manera espontánea, se sometieron a consulta, y luego provocaron polémica. Por ejemplo, el reconocimiento de Rosario Central como “campeón de Liga” a fines de 2025 por haber sido el equipo que más puntos cosechó en el año, cuando no figuraba en el reglamento.

Algo similar sucedió con el paro de este fin de semana y su ratificación en la reunión de Comité Ejecutivo desarrollada en Ezeiza este martes.

EL COMUNICADO OFICIAL COMPLETO DE RIVER PLATE

El comunicado completo de River Plate

Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol.

Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad.

River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo.

Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva.

Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.