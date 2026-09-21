Por el apagón en el AMBA, nueve personas quedaron atrapadas en ascensores y fueron rescatadas por los bomberos

Los Bomberos de la Ciudad rescataron a nueve personas que habían quedado atrapadas en ascensores por el corte de electricidad en CABA

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Un corte masivo de electricidad sacudió la noche del sábado a la Ciudad de Buenos Aires y a distintas zonas del Conurbano bonaerense, y dejó sin suministro a cerca de 600.000 domicilios y edificios desde las 21:00. Comercios y semáforos también quedaron fuera de servicio en varios puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un apagón que se extendió durante aproximadamente dos horas y que involucró a clientes de Edenor y de Edesur. En este contexto, al menos 9 personas quedaron atrapadas en ascensores y tuvieron que ser rescatadas por los bomberos.

Los números más precisos del impacto los aportó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENReGE): a las 21:45, en el peor momento del episodio, había 519.472 usuarios de Edenor y 78.125 de Edesur sin suministro. Juntos, esas cifras reflejan la dimensión del corte, que abarcó tanto la zona norte como la zona sur del AMBA.

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Una de las consecuencias más habituales en apagones de esta escala son los ascensores detenidos con personas en su interior. Esta vez no fue la excepción: los Bomberos de la Ciudad rescataron a nueve personas atrapadas en ascensores de edificios de la Capital Federal. En paralelo, efectivos de la fuerza policial recorrieron las principales arterias de CABA como medida preventiva y para orientar el tránsito en las esquinas donde los semáforos habían quedado sin funcionar, de acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al operativo.

El corte de luz afectó comercios y semáforos en la Ciudad de Buenos Aires y activó un operativo de la Policía de la Ciudad para ordenar el tránsito (RS Fotos)

El apagón afectó barrios de distintos puntos de la ciudad. Dentro del área de concesión de Edenor, la interrupción alcanzó a Belgrano, Colegiales, Villa del Parque, Palermo, Recoleta, Villa Crespo, Villa Urquiza y Saavedra, además de las localidades de Munro y Vicente López en el Gran Buenos Aires. A medida que avanzó la noche, el servicio se restableció de forma gradual: Núñez, Belgrano y Recoleta fueron los primeros sectores en recuperar la luz. En la zona sur, los barrios más perjudicados dentro del área de Edesur fueron La Paternal, Flores, Floresta, Villa del Parque, Vélez Sarsfield, Caballito y Villa Santa Rita.

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A las 21:30, Edesur comunicó que había “normalizado el servicio a los clientes afectados por una falla en el sistema, ajena a nuestra compañía”. Un vocero de la distribuidora amplió la información a Infobae: “El incidente de esta noche alcanzó a un grupo de clientes en la zona sur y norte del AMBA, alguno de ellos dentro del área de concesión de nuestra distribuidora”. Prácticamente la totalidad del servicio fue restablecida por ambas concesionarias poco después de las 23:00, dos horas después del inicio del corte.

El servicio eléctrico en el AMBA se restableció de forma gradual y quedó prácticamente normalizado poco después de las 23:00

Desde el primer momento, los voceros de Edesur habían señalado que la falla no se había originado en esa compañía, mientras que en Edenor la investigación sobre las causas permanecía abierta. La respuesta llegó recién hacia la tarde del domingo, cuando la empresa confirmó a Infobae que el origen del apagón fue la ruptura de un interruptor de 220 kilovoltios en la subestación Malaver, ubicada en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Las razones precisas que llevaron a esa falla técnica aún están siendo investigadas.

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La subestación Malaver forma parte de la infraestructura que abastece gran parte del corredor norte del AMBA, lo que explica tanto la amplitud geográfica del corte como la cantidad de usuarios que quedaron sin electricidad. A su vez, esa subestación está interconectada con los suministros de Edesur, motivo por el cual el corte alcanzó el cordón sur y oeste del área.