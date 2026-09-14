La inesperada guerra de declaraciones entre Mbappé y Dembélé por el Balón de Oro: “Siempre fui el elegido”

Ousmane Dembélé le respondió a Kylian Mbappé por quién tiene que ganar el Balón de Oro (REUTERS/Paul Childs)

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La disputa por el Balón de Oro 2026 tuvo un nuevo episodio en la guerra de declaraciones entre los máximos candidatos. En medio del cruce mediático entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé por quién es el favorito para quedarse con el galardón, el delantero del Real Madrid se definió como “el elegido” y apuntó contra Ousmane Dembélé, su compañero en la selección de Francia. El último ganador de la distinción salió al cruce y le respondió de forma tajante.

Luego de que la revista France Football revelara los 30 candidatos a quedarse con el Balón de Oro, donde figura Lionel Messi, varios futbolistas impulsaron su figura para quedarse con el premio. En una entrevista con L’Equipe, Mbappé aseguró que “nadie ha hecho mejor temporada pasada que yo” y aseguró que se autovotaría por merecerlo.

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“¿Dembélé? A él siempre se le ha visto como un jugador con talento. A mí, en cambio, siempre se me ha visto como el elegido”, soltó el delantero del Real Madrid ante la comparación con su compañero que lo ganó en 2025. A esto, sumó: “Yo alcancé la cima enseguida, muy pronto. Ousmane tuvo una trayectoria diferente, marcada por las lesiones, ¡pero ha sabido resarcirse!”.

Las frases de Mbappé no pasaron desapercibidas y el mismo Dembélé aprovechó para responderle. “Siempre he sido así. Siempre he estado al fondo de la clase trabajando duro. Durante toda mi carrera, no he dicho una palabra, he trabajado muchísimo. Nunca he sido el elegido, pero he trabajado muchísimo”, comentó el extremo en diálogo con Ligue 1+.

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La respuesta de Dembélé fue después del triunfo del Paris Saint-Germain por 1-0 ante Brest, en la cuarta jornada de la Ligue 1. “El año pasado fui recompensado por una temporada fantástica con el Paris Saint-Germain. Y este año... ya veremos, sin presión, tranquilo”, completó. El fuego cruzado entre compañeros de la selección de Francia llamó la atención, ya que mantienen una gran relación desde las juveniles del combinado nacional.

Dembélé y Mbappé mantienen una gran relación, la cual se forjó en las inferiores de la selección de Francia (REUTERS/Dylan Martinez)

Mbappé cerró la última temporada como máximo goleador de La Liga y de la UEFA Champions League. Además, se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales y fue contundente sobre su nivel: “No hubo nadie mejor que yo la temporada pasada”. En la entrevista con L’Equipe, Kiki brindó su punto de vista sobre los argumentos que tiene a favor para ser el ganador del Balón de Oro.

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“¿Por quién votaría para el Balón de Oro? Votaría por mí. Hice mucha historia en la competición más importante del deporte (ser el máximo goleador de los Mundiales). Y creo que hacer historia siempre debería ser recompensado. Es un buen año para ganarlo. Forma parte de mis objetivos a corto plazo. Objetivamente, puedo entender a quienes voten de otra manera, no existe una dictadura del pensamiento. Pero cuando analizas los argumentos y la competencia, no sería injusto. Nadie ha hecho mejor temporada pasada que yo”, explicó Mbappé.

Dembélé, por su parte, conquistó su segunda Champions League de forma consecutiva, fue decisivo en las eliminatorias ante Liverpool y Bayern, y participó en la final frente al Arsenal. En el Mundial anotó seis goles, una actuación que fortaleció su aspiración a revalidar el trofeo. En medio de su disputa, se preparan para coincidir en la primera concentración de la selección de Francia bajo las órdenes de Zinedine Zidane.

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Dembélé es el último ganador del Balón de Oro, una distinción que le fue esquiva a Mbappé hasta el momento

En medio de la disputa entre los franceses se encuentra Lamine Yamal, otro de los candidatos que asegura que tiene que quedarse con el Balón de Oro 2026. “¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga. Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor, somos dos. Y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado”, remarcó en una entrevista con Movistar Plus en Universo Valdano.

“Para mí, Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo. Es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe”, completó la joya de España, que se consagró campeón del mundo. Vale recordar que ni Yamal ni Mbappé lograron conquistar el Balón de Oro hasta el momento.

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