La Superintendencia de Administración Tributaria en Guatemala retuvo más de 11 mil frascos de perfume en Puerto Quetzal

La SAT retuvo 11.520 frascos de perfume en Puerto Quetzal por falta de permisos de importación y una presunta violación de propiedad intelectual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La SAT retuvo 11,520 frascos de perfume en Puerto Quetzal por la falta de permisos de importación y una presunta violación de derechos de propiedad intelectual. La mercancía, localizada en la aduana de la terminal marítima guatemalteca, tiene un valor aduanero de 5.37 millones de quetzales, según informó la Superintendencia de Administración Tributaria.

La retención se realizó durante un operativo de control conjunto con personal del Ministerio de Gobernación y delegados de las marcas afectadas. Las autoridades buscan impedir que productos ingresados de forma irregular lleguen a los circuitos de distribución y venta dentro de Guatemala.

PUBLICIDAD

Puerto Quetzal, en el departamento de Escuintla, concentró 102 detecciones de mercancía vinculada con falsificaciones y contrabando durante 2025. Esa cifra equivalió al 53.14% del valor total incautado en el país, por encima de los 52 casos registrados en la Aduana Central y de los 27 de la Aduana Express Aéreo.

🤚🏽 #COINCON | Personal de #SAT en la Aduana #PuertoQuetzal, en coordinación con #MINGOB y representantes de las marcas, detectó 11,520 frascos de perfume por una presunta violación de los derechos de propiedad intelectual y carencia de permisos de importación.



🛂 Valor de la… pic.twitter.com/dg74Z6cE11 — SAT Guatemala (@SATGT) September 17, 2026

Permisos pendientes y marcas no identificadas

Los inspectores detectaron que los perfumes no contaban con la documentación requerida para su importación. La presunta vulneración de propiedad intelectual surgió de la revisión realizada con representantes de las empresas que podrían haber sido afectadas por la mercadería.

La SAT no informó el país de origen de los productos ni las marcas involucradas. Tampoco precisó si identificó a responsables del intento de ingreso, ni si el caso derivó en una denuncia penal.

PUBLICIDAD

Los procedimientos administrativos continúan para establecer el destino de los frascos retenidos y las medidas aplicables. La participación de autoridades aduaneras, personal de Gobernación y representantes de titulares de marcas forma parte de un mecanismo de control desplegado en los principales puntos de entrada al país.

Ese esquema comenzó a aplicarse en 2023 con apoyo de Estados Unidos y luego se extendió a otras terminales guatemaltecas. El objetivo es detectar productos presuntamente falsificados, mercancía de contrabando y cargas que no cumplen las exigencias aduaneras antes de su comercialización.

La terminal marítima ya había sido escenario de otros operativos durante el año. En marzo, las autoridades retuvieron 16.320 pares de tenis y 4.120 audífonos, cuyo valor aduanero alcanzó 3,68 millones de quetzales.

PUBLICIDAD

En junio, el control en la misma aduana permitió localizar 30,3 millones de cigarrillos sin declarar. La carga representaba impuestos dejados de percibir por un valor estimado de 9,5 millones de quetzales.

El aumento de casos de propiedad intelectual

Guatemala registró 192 casos de mercancía con presunta violación de propiedad intelectual en 2025, con un valor aduanero total de 53,95 millones de quetzales. Un año antes se habían contabilizado 82 casos, por 14,20 millones de quetzales.

El comercio general concentró el 54,68% de las incautaciones reportadas durante 2025. Los rubros de textiles, confecciones y calzado ocuparon el segundo lugar, con el 31,14% de los decomisos.

Entre enero y agosto de 2026, las instituciones guatemaltecas realizaron 1.863 acciones conjuntas contra el contrabando y la defraudación aduanera. En ese período se efectuaron 1.848 decomisos, con mercancía valuada en 8 millones de quetzales y ajustes pagados en aduanas por 1 millón de quetzales.

PUBLICIDAD

El balance incluyó 40 allanamientos, 14 detecciones a cargo del Ministerio de Gobernación, nueve operativos aduaneros y una acción regional. También se presentaron 363 denuncias por defraudación aduanera ante el Ministerio Público.

De esas denuncias, 77 fueron interpuestas directamente por la SAT. La retención de los perfumes en Escuintla se incorpora a esa serie de controles sobre cargas que ingresan por la principal terminal marítima del país.