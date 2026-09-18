Guatemala

La Superintendencia de Administración Tributaria en Guatemala retuvo más de 11 mil frascos de perfume en Puerto Quetzal

La mercancía fue inmovilizada en la aduana de la terminal marítima por no presentar documentación de importación y por posibles infracciones a derechos de marcas, con un avalúo tributario de 5.37 millones

Frascos de perfume en forma de zapato de tacón alto en color negro y rojo junto a cajas de cartón y empaques.
La SAT retuvo 11.520 frascos de perfume en Puerto Quetzal por falta de permisos de importación y una presunta violación de propiedad intelectual. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La SAT retuvo 11,520 frascos de perfume en Puerto Quetzal por la falta de permisos de importación y una presunta violación de derechos de propiedad intelectual. La mercancía, localizada en la aduana de la terminal marítima guatemalteca, tiene un valor aduanero de 5.37 millones de quetzales, según informó la Superintendencia de Administración Tributaria.

La retención se realizó durante un operativo de control conjunto con personal del Ministerio de Gobernación y delegados de las marcas afectadas. Las autoridades buscan impedir que productos ingresados de forma irregular lleguen a los circuitos de distribución y venta dentro de Guatemala.

PUBLICIDAD

Puerto Quetzal, en el departamento de Escuintla, concentró 102 detecciones de mercancía vinculada con falsificaciones y contrabando durante 2025. Esa cifra equivalió al 53.14% del valor total incautado en el país, por encima de los 52 casos registrados en la Aduana Central y de los 27 de la Aduana Express Aéreo.

Permisos pendientes y marcas no identificadas

Los inspectores detectaron que los perfumes no contaban con la documentación requerida para su importación. La presunta vulneración de propiedad intelectual surgió de la revisión realizada con representantes de las empresas que podrían haber sido afectadas por la mercadería.

La SAT no informó el país de origen de los productos ni las marcas involucradas. Tampoco precisó si identificó a responsables del intento de ingreso, ni si el caso derivó en una denuncia penal.

PUBLICIDAD

Los procedimientos administrativos continúan para establecer el destino de los frascos retenidos y las medidas aplicables. La participación de autoridades aduaneras, personal de Gobernación y representantes de titulares de marcas forma parte de un mecanismo de control desplegado en los principales puntos de entrada al país.

Ese esquema comenzó a aplicarse en 2023 con apoyo de Estados Unidos y luego se extendió a otras terminales guatemaltecas. El objetivo es detectar productos presuntamente falsificados, mercancía de contrabando y cargas que no cumplen las exigencias aduaneras antes de su comercialización.

La terminal marítima ya había sido escenario de otros operativos durante el año. En marzo, las autoridades retuvieron 16.320 pares de tenis y 4.120 audífonos, cuyo valor aduanero alcanzó 3,68 millones de quetzales.

En junio, el control en la misma aduana permitió localizar 30,3 millones de cigarrillos sin declarar. La carga representaba impuestos dejados de percibir por un valor estimado de 9,5 millones de quetzales.

El aumento de casos de propiedad intelectual

Guatemala registró 192 casos de mercancía con presunta violación de propiedad intelectual en 2025, con un valor aduanero total de 53,95 millones de quetzales. Un año antes se habían contabilizado 82 casos, por 14,20 millones de quetzales.

El comercio general concentró el 54,68% de las incautaciones reportadas durante 2025. Los rubros de textiles, confecciones y calzado ocuparon el segundo lugar, con el 31,14% de los decomisos.

Entre enero y agosto de 2026, las instituciones guatemaltecas realizaron 1.863 acciones conjuntas contra el contrabando y la defraudación aduanera. En ese período se efectuaron 1.848 decomisos, con mercancía valuada en 8 millones de quetzales y ajustes pagados en aduanas por 1 millón de quetzales.

El balance incluyó 40 allanamientos, 14 detecciones a cargo del Ministerio de Gobernación, nueve operativos aduaneros y una acción regional. También se presentaron 363 denuncias por defraudación aduanera ante el Ministerio Público.

De esas denuncias, 77 fueron interpuestas directamente por la SAT. La retención de los perfumes en Escuintla se incorpora a esa serie de controles sobre cargas que ingresan por la principal terminal marítima del país.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloSAT GuatemalaPuerto Quetzal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuerpo de una mujer reportada como desaparecida es localizada dentro de costales en un área boscosa de Guatemala

La víctima, Telma Estela Cuc Paau, de 44 años, había sido vista por última vez el 13 de septiembre y fue ubicada en un área boscosa junto a un río en Alta Verapaz

Cuerpo de una mujer reportada como desaparecida es localizada dentro de costales en un área boscosa de Guatemala

Sanciones de la Unión Europea al juez guatemalteco Fredy Orellana: el comunicado en redes, la prórroga hasta 2027 y su nombre intacto en la lista

El juez del Juzgado Séptimo aseguró que las restricciones ya habían sido retiradas. La delegación europea en Guatemala lo contradijo con un texto consolidado. Un detalle del listado reaviva la disputa

Sanciones de la Unión Europea al juez guatemalteco Fredy Orellana: el comunicado en redes, la prórroga hasta 2027 y su nombre intacto en la lista

Libertad bajo medidas para implicado en el secuestro de un odontólogo guatemalteco que aún sigue desaparecido

El procesado seguirá ligado al caso, pero ya no estará en prisión. La pesquisa apunta a líneas activadas con su DPI y a una compra clave el día del plagio. La familia y los querellantes preparan su respuesta

Libertad bajo medidas para implicado en el secuestro de un odontólogo guatemalteco que aún sigue desaparecido

Decomisaron casi USD 260 mil en efectivo que pertenecerían a la Mara Salvatrucha en Guatemala

El operativo en la zona 1 de Ciudad de Guatemala también permitió incautar cinco armas de fuego, municiones y posibles drogas, según el Ministerio de Gobernación

Decomisaron casi USD 260 mil en efectivo que pertenecerían a la Mara Salvatrucha en Guatemala

Rescataron a ocho personas que quedaron bajo escombros tras un deslizamiento en Guatemala

La vivienda de láminas y madera quedó destruida en más del 50% en Chichicastenango; una persona sufrió crisis nerviosa y fue atendida

Rescataron a ocho personas que quedaron bajo escombros tras un deslizamiento en Guatemala

TECNO

Quién creó Free Fire, en qué año y cómo conseguir códigos promocionales

Quién creó Free Fire, en qué año y cómo conseguir códigos promocionales

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en Colombia: precio, características e inteligencia artificial

CEO de Twitch afirma que el modo multijugador de GTA 6 llegará en 2027

OpenAI descubre que sus modelos de IA dejaban notas a sus sucesores para que oculten su mal comportamiento

La app para dejar la pornografía que terminó exponiendo datos íntimos de 600.000 usuarios

ENTRETENIMIENTO

El adiós de Ozzy Osbourne con Black Sabbath se convirtió en película: cuándo se estrena y qué artistas participaron

El adiós de Ozzy Osbourne con Black Sabbath se convirtió en película: cuándo se estrena y qué artistas participaron

Tom Cruise convirtió su transformación en “Digger” en una carrera contra el reloj: “La primera vez tomó seis horas”

Millie Bobby Brown revela la primera foto de su segundo hijo con Jake Bongiovi

Karol G brilló en Nueva Jersey al frente de su Tropitour: fuegos artificiales, mariachis y un guiño a Selena

Lady Gaga habría recurrido a una gestante subrogada para tener a su primera hija: qué se sabe

MUNDO

El petróleo cayó por tercera jornada consecutiva por la expectativa de una reanudación parcial del principal oleoducto saudí

El petróleo cayó por tercera jornada consecutiva por la expectativa de una reanudación parcial del principal oleoducto saudí

Estados Unidos prepara el traslado de la mayoría de sus drones Reaper de África a Sudamérica para operaciones antidrogas

Cómo la tecnología ayuda a promover conductas de la vida salvaje en los animales de zoológico

Macron reúne a dirigentes políticos franceses para alertar sobre la amenaza híbrida de Rusia

La Interpol tiene una nueva herramienta para rastrear botines escondidos por todo el mundo