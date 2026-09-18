Guatemala

Decomisaron casi USD 260 mil en efectivo que pertenecerían a la Mara Salvatrucha en Guatemala

El operativo en la zona 1 de Ciudad de Guatemala también permitió incautar cinco armas de fuego, municiones y posibles drogas, según el Ministerio de Gobernación

El Ministerio de Gobernación reportó el hallazgo de 260 mil dólares en efectivo, cinco armas de fuego, municiones y posibles drogas.
Un operativo en Guatemala permitió el decomiso de casi Q2 millones, unos 260 mil dólares, vinculados a la Mara Salvatrucha. (PNC de Guatemala)
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Un operativo desplegado en Guatemala culminó con el decomiso de casi Q2 millones, unos 260 mil dólares, que pertenecerían a la Mara Salvatrucha.

Las diligencias fueron realizadas por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).

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Al respecto, el Ministerio de Gobernación (Mingob) informó a través de un comunicado que, de manera preliminar se reporta el hallazgo de aproximadamente 260 mil dólares en efectivo, además de cinco armas de fuego, municiones y posibles drogas.

Un operativo en Guatemala permitió el decomiso de casi Q2 millones, unos 260 mil dólares, vinculados a la Mara Salvatrucha.
El Ministerio de Gobernación también reportó el hallazgo de cinco armas de fuego, municiones y posibles drogas. (PNC de Guatemala)

Las pesquisas se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en las avenidas Centro América y Elena, ambas de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, como parte de investigaciones relacionadas con estructuras de la Mara Salvatrucha.

También reportan capturas

Según la cartera del Interior, las acciones son resultado de procesos de investigación desarrollados por la DEIC y el MP para establecer la posible participación de integrantes de estas estructuras en actividades relacionadas con narcotráfico, sicariato y extorsiones.

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Además, informaron sobre la neutralización de dos presuntos pandilleros, mientras los investigadores continúan con el procesamiento de los inmuebles y la recopilación de indicios que serán incorporados a las investigaciones correspondientes.

Mientras que Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, informó que en las últimas semanas se han incautado 24 vehículos que, según las investigaciones, están vinculados con integrantes de la Mara Salvatrucha.

El vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar, informó sobre los operativos que se realizaron en la Ciudad de Guatemala donde se ha localizado cerca de 260 mil dólares en efectivo vinculado a la Mara Salvatrucha. (PNC)

El oficial aseguró que estas acciones se han logrado llevar a cabo tras el retiro de decenas de cámaras de videovigilancia en sectores donde funcionan las pandillas.

Sólo en lo que va del año, la PNC ha desinstalado de 482 cámaras de videovigilancia ilegales en distintos sectores, dispositivos con los que los grupos delictivos ejercían control y vigilancia sobre la población.

Dos agentes de policía con chalecos de la PNC inspeccionan decenas de cámaras de seguridad dispuestas en el suelo junto a varias motocicletas
La PNC retiró 32 cámaras de videovigilancia ilegal en la zona 21 de la Ciudad de Guatemala para limitar el monitoreo de grupos criminales. (PNCdeGuatemala)

La Mara Salvatrucha concentra sus operaciones en las extorsiones y los homicidios en la capital

La Mara Salvatrucha (MS-13) mantiene un peso operativo significativo en el departamento de Guatemala, especialmente en áreas urbanas de la capital y municipios aledaños.

Esta organización criminal financia sus actividades principalmente mediante el cobro violento de extorsiones a comerciantes, pequeñas empresas y del transporte público, delito que ha registrado máximos de más de 18.000 denuncias anuales en el país.

Un operativo en Guatemala permitió el decomiso de casi Q2 millones, unos 260 mil dólares, vinculados a la Mara Salvatrucha.
Las autoridades informaron la neutralización de dos presuntos pandilleros en acciones ligadas a casos de narcotráfico, sicariato y extorsiones. (PNC de Guatemala)

Junto a la venta de droga al menudeo, las disputas territoriales y el cobro de cuotas ilícitas representan la fuente principal de ingresos para la Mara Salvatrucha (MS-13).

Informes del Ministerio de Gobernación atribuyen a las pugnas entre clicas de esta pandilla y bandas rivales una fracción importante de los homicidios que ocurren en zonas urbanas, lo cual motivó la creación de unidades investigativas especializadas para combatir sus redes de sicariato y tráfico de armas.

Las autoridades estiman que unos 12.000 pandilleros operan activamente en el territorio guatemalteco

De acuerdo con estimaciones recientes de la PNC y del Ministerio de Gobernación, la cantidad total de integrantes de pandillas en Guatemala se sitúa entre 11.500 y 12.000 miembros activos.

Dentro de esta distribución, la Mara Salvatrucha representa aproximadamente el 40% de la fuerza total de las maras, mientras que la estructura del Barrio 18 concentra cerca del 55% y el resto pertenece a agrupaciones de menor presencia.

Los reportes oficiales indican además que alrededor de 3.800 pandilleros se encuentran privados de libertad en el sistema penitenciario del país.

Pese al encarcelamiento de diversos mandos, las fuerzas de seguridad mantienen operativos continuos para evitar que los cabecillas continúen con las labores de reclutamiento de menores y el flujo de fondos procedentes del narcotráfico y las extorsiones.

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