‘Wildwood’ muestra su aventura fantástica en el tráiler final de Laika

Wildwood presenta su tráiler.

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Laika Entertainment publicó el tráiler final de Wildwood, su sexta película animada, antes del estreno previsto para el 23 de octubre en cines. El largometraje stop motion está dirigido por Travis Knight y adapta la primera novela de la trilogía escrita por Colin Meloy e ilustrada por Carson Ellis.

Un rescate dentro de un bosque peligroso

La historia comienza cuando una bandada de cuervos rapta al hermano menor de Prue McKeel. La adolescente se ve obligada a emprender una misión de rescate y termina internándose en un territorio desconocido, acompañada por su compañero de clase Curtis Mehlberg, descrito como torpe pero leal.

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El recorrido lleva a ambos hasta un bosque habitado por animales parlantes, bandidos y figuras poderosas impulsadas por el dolor y la ambición. El conflicto supera pronto la búsqueda inicial: Prue y Curtis quedan involucrados en una lucha que amenaza el equilibrio del lugar y el futuro de sus habitantes.

El avance final concentra esas dos escalas de la trama. Por un lado, mantiene el objetivo personal de Prue, que necesita encontrar a su hermano. Por otro, muestra una disputa mayor en la que la protagonista tendrá que descubrir una fortaleza que desconocía y arriesgarlo todo para proteger Wildwood.

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La película utiliza animación stop motion, una técnica basada en fotografiar figuras físicas cuadro por cuadro y moverlas ligeramente entre cada toma para crear la ilusión de movimiento. Es el método asociado a buena parte del catálogo de Laika y a producciones anteriores como Los mundos de Coraline y Kubo y las dos cuerdas mágicas.

De los libros a la sexta película de Laika

El guion fue escrito por Chris Butler, responsable de trabajos como El alucinante mundo de Norman y Mr. Link. El origen perdido. Butler llevó al cine el primer volumen de Las crónicas de Wildwood, una serie literaria que mezcla fantasía y realidad alrededor de un bosque oculto y sus distintas facciones.

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La novela original es la primera entrega de una trilogía. La historia continuó en Under Wildwood, publicada en 2012, y concluyó con Wildwood Imperium, editada en 2014. Las fuentes disponibles no indican que Laika haya confirmado adaptaciones cinematográficas de esos dos libros, por lo que la película está presentada hasta ahora como una adaptación de la obra inicial.

Knight regresa a la animación de Laika después de dirigir Kubo y las dos cuerdas mágicas. Su filmografía también incluye Bumblebee y una nueva versión cinematográfica de He-Man y los Masters del Universo. En Wildwood trabaja con Butler y con el director de fotografía Caleb Deschanel, cuyos créditos incluyen La pasión de Cristo y El rey león.

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Laika presenta Wildwood como su producción más ambiciosa hasta la fecha. Será su sexta película y mantendrá el trabajo artesanal del estudio, aunque Laika ya prepara proyectos de acción real y dejó de dedicarse de manera exclusiva a la animación stop motion.

Wildwood (Captura de tráiler oficial)

Un reparto amplio y estreno en octubre

El elenco de voces reúne a Carey Mulligan, Mahershala Ali, Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Angela Bassett, Awkwafina, Jake Johnson y Charlie Day. También participan Amandla Stenberg, Jemaine Clement, Maya Erskine, Tantoo Cardinal, Tom Waits y Richard E. Grant.

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La cantidad de intérpretes coincide con una historia poblada por protagonistas humanos, animales parlantes, bandidos y distintas figuras ligadas al conflicto del bosque. El tráiler final funciona como el último adelanto extenso antes del lanzamiento y centra sus imágenes en el secuestro, el viaje de Prue y Curtis y las amenazas que encuentran durante la búsqueda.

Wildwood tiene programado su estreno para el 23 de octubre.

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