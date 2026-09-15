Un informe advierte que la IA está provocando una “rendición cognitiva”: las universidades se encuentran en una encrucijada

Estudiantes de Harvard en Cambridge, Massachusetts, EE. UU. REUTERS/Brian Snyder

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Desde hace meses crece la preocupación de que la inteligencia artificial esté deteriorando la educación. Los estudiantes la utilizan para todo, incluso para hacer trampas, y un informe reciente del MIT señala que está provocando una “rendición cognitiva”.

No obstante, muchos dirigentes universitarios acogen la IA con entusiasmo.

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A medida que los líderes del sector de la IA advierten sobre los peligros de su propia tecnología, podría aumentar la discrepancia entre el optimismo de los dirigentes universitarios y los temores de muchos estudiantes y profesores. Estos últimos a menudo se encuentran en una encrucijada sobre qué camino tomar: ¿utilizar más la IA para mantenerse al día o reducir su uso para preservar el aprendizaje y la capacidad de reflexión?

Mientras algunos políticos y líderes de la IA advierten sobre posibles escenarios apocalípticos para la humanidad ante el avance de los modelos de IA, muchos dirigentes universitarios se centran en la amenaza existencial que esta tecnología supone para las universidades.

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El comité del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que estudia el uso de la IA publicó una serie de hallazgos alarmantes; entre ellos, que esta tecnología ha provocado “cambios importantes en la cultura del campus”, aislando a los estudiantes que dejan de asistir a las horas de consulta y abandonan el estudio en grupo. Obtener respuestas de un bot puede generar “la ilusión de aprendizaje” en aquellos estudiantes que recurren a la IA “ante la menor señal de dificultad”, señaló el comité del MIT en su informe de agosto.

Al mismo tiempo, “el potencial de estas tecnologías para potenciar la labor en todo el campus es inmenso”, señaló el comité.

El informe del MIT cristalizó parte del pensamiento en el ámbito de la educación superior sobre la IA, aunque los altos cargos administrativos llevan años inmersos en debates al respecto. A menudo, los administradores han sido los más entusiastas a la hora de impulsar iniciativas de IA, mientras que muchos docentes y estudiantes se muestran más escépticos.

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“Creo que hay que apostar por ella, pero haciéndolo de manera reflexiva y ética, y planteando las preguntas adecuadas”, afirmó Wendy Hensel, presidenta de la Universidad de Hawái, quien presentó una estrategia de IA ante la junta de gobierno de la institución el pasado mes de julio. «La respuesta correcta ante la IA no es simplemente “no”. No puede serlo. Hay que abordarla con curiosidad y comprendiendo sus implicaciones».

El heterogéneo conjunto de políticas que las universidades han creado para responder a la IA suele reflejar la incertidumbre sobre cómo proceder: si bien existen algunas normas claras sobre lo que se debe y no se debe hacer, a menudo se deja un amplio margen de maniobra para que docentes y estudiantes encuentren su propio camino.

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Expertos advierten que la IA perjudica el aprendizaje

Para un estudiante motivado, un chatbot de IA puede actuar como una especie de tutor. Estos chatbots pueden desglosar los pasos de un problema matemático, sugerir fuentes inesperadas para trabajos de investigación y ofrecer comentarios sobre la redacción.

Sin embargo, un número creciente de estudios sugiere que el uso de la IA también puede perjudicar el aprendizaje.

Un estudio reciente realizado con 26.000 estudiantes de secundaria en China reveló que la adopción de la IA conllevó un aumento del 18 % en las calificaciones de las tareas, pero una disminución del 20 % en los resultados de exámenes realizados bajo condiciones de seguridad. La conclusión fue que completar las tareas apresuradamente con la ayuda de chatbots mermaba el aprendizaje profundo necesario para obtener buenos resultados cuando la tecnología no estaba disponible.

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Estudiantes entran al centro estudiantil del campus de la Universidad DePaul en Chicago, Illinois, EE. UU. REUTERS/Jim Vondruska

Un estudio del MIT de 2025 reveló que las personas que utilizaban chatbots como asistentes de escritura tenían dificultades para recordar lo que habían escrito apenas unos minutos después de terminar su ensayo. “Básicamente, no se activaba ninguna de las redes de memoria que realmente ayudarían a recordar”, señaló Nataliya Kos’myna, investigadora del MIT que participó en el estudio.

Otras investigaciones han demostrado que las personas que confían más en la IA y dependen más de ella tienden a presentar un menor nivel de implicación cognitiva.

Sin embargo, resulta difícil evitar la IA. Los chatbots están integrados en la suite de Google Classroom —presente en casi todas las escuelas— y en muchos sistemas de aprendizaje en línea utilizados por las universidades.

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Algunas herramientas bloquean directamente el fraude o el plagio y permiten a los profesores activar o desactivar funciones específicas de la IA. No obstante, los chatbots más populares entre los estudiantes pueden completar al instante tareas enteras —incluidos trabajos de investigación— en nombre del alumno.

Muchas universidades están adoptando la IA de todos modos

Sian Leah Beilock, presidenta de Dartmouth, ha sostenido que preparar a los graduados para utilizar la IA es una necesidad existencial para las instituciones de educación superior.

“En un mundo que promete estar definido por la IA, las universidades que no logren formar graduados capaces de utilizarla de manera productiva se condenarán a la irrelevancia”, escribió recientemente.

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El presidente de Harvard, Alan Garber, declaró este mes que la investigación apoyada por la IA está a punto de experimentar un auge capaz de acelerar el ritmo de generación de conocimiento más que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. El Dr. Garber ha señalado que, hoy en día, es poco probable que los investigadores de muchos campos se mantengan a la vanguardia de sus disciplinas sin recurrir a la IA.

Ohio State está integrando la inteligencia artificial (IA) en todas las carreras, con la expectativa de que cada estudiante domine el uso de esta tecnología en su campo de estudio para cuando se gradúe. La universidad ha instruido a todos los departamentos y programas —desde negocios e ingeniería hasta lengua inglesa y medicina veterinaria— para que capaciten a los estudiantes sobre cómo utilizar la IA en sus respectivas áreas y cuándo no hacerlo.

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“¿Qué tareas es aceptable delegar a la IA y cuáles no?“, planteó Ravi V. Bellamkonda, rector de Ohio State, en una entrevista realizada en julio. “La respuesta depende del campo de estudio y de la etapa de aprendizaje en la que se encuentre el estudiante”.

Elizabeth Kiss, rectora de Union College, señaló que las universidades deben enseñar a los estudiantes tanto a utilizar la IA de manera reflexiva como a reconocer aquello que la IA no puede hacer, como “liderar equipos o ampliar las fronteras del conocimiento”.

No obstante, algunas instituciones están estableciendo límites.

La Universidad de Chicago ha prohibido el uso de IA en ciertos cursos obligatorios de ciencias sociales, mientras que su facultad de Derecho vetó el uso de teléfonos, tabletas y computadoras portátiles en las aulas de primer año. Esta universidad es una de las pocas que recientemente han adoptado nuevas normas de integridad académica.

La Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berkeley, adoptó una política que prohíbe el uso de inteligencia artificial “para conceptualizar, esbozar, redactar, revisar y editar” trabajos presentados para obtener créditos académicos.

La Universidad de Cornell ha creado un procedimiento disciplinario destinado a corregir el uso indebido de la inteligencia artificial sin dejar una mancha en el expediente académico de los estudiantes. Ahora, aquellos acusados ​​de un uso indebido menor podrán asumir la responsabilidad y completar un taller, así como realizar algunas actividades de reflexión.

Steve Jackson, vicerrector de innovación académica, afirmó que el programa no se utilizaría para casos de mala conducta flagrante. “Es una oportunidad para sancionar una infracción y detectarla, en lugar de dejarla pasar por alto o permitir que quede impune”, añadió.

Al igual que muchas instituciones, Harvard no cuenta con un reglamento centralizado sobre inteligencia artificial. David Deming, decano de Harvard College, escribió un mensaje a los estudiantes que llegaban para el semestre de otoño expresando su apoyo a un mayor uso de la IA allí donde “pueda profundizar el aprendizaje”, aunque señaló que la institución también buscaba diseñar tareas “a prueba de IA”.

Steve Jackson, vicerrector de innovación académica, afirmó que el programa no se utilizaría para casos de mala conducta flagrante. “Es una oportunidad para sancionar una infracción y detectarla, en lugar de dejarla pasar por alto o permitir que dede impune”, añadió.

Al igual que muchas instituciones, Harvard no cuenta con un reglamento centralizado sobre inteligencia artificial. David Deming, decano de Harvard College, escribió un mensaje a los estudiantes que llegaban para el semestre de otoño expresando su apoyo a un mayor uso de la IA allí donde “pueda profundizar el aprendizaje”, aunque señaló que la institución también buscaba diseñar tareas “a prueba de IA”.

Muchos docentes ya han optado por realizar tareas en papel dentro del aula o por utilizar navegadores informáticos restringidos que limitan el uso indebido de la IA. Otros informan de buenos resultados con el uso de software de detección de IA, cuya capacidad para identificar textos generados por chatbots —minimizando al mismo tiempo los falsos positivos— ha mejorado recientemente.

Algunos consideran la IA un aliado fundamental para el pensamiento y la escritura, y apenas imponen restricciones sobre cómo los estudiantes utilizan esta tecnología. Otros defienden la idea de la “alfabetización en IA” y asignan tareas en las que los alumnos deben utilizar chatbots para redactar un ensayo o un poema, por ejemplo, para luego analizar críticamente el resultado e intentar mejorarlo.

En Australia, la Universidad de Sídney ha adoptado un “enfoque de doble vía” que se considera un modelo a escala mundial. Independientemente de la disciplina, los estudiantes deben completar algunas evaluaciones de forma presencial y bajo condiciones de seguridad diseñadas para restringir el uso de la IA. Sin embargo, en otras tareas es obligatorio utilizar la IA para familiarizar a los alumnos con una tecnología que está transformando la economía.

“Es casi como la educación sexual”, afirmó Anita Sarma, profesora de informática de la Universidad Estatal de Oregón que ha estudiado el impacto de la IA en los procesos cognitivos de los estudiantes. “Lo van a hacer de todos modos”, señaló. “¿Cómo les enseñamos a hacer un uso responsable?“.

© The New York Times 2026.