Panamá

Cae una organización criminal en Panamá que enviaba droga hacia Estados Unidos y Europa

Las autoridades decomisaron siete embarcaciones, ocho vehículos, una finca, equipos electrónicos, dinero en efectivo y un arma de fuego

Siete embarcaciones, ocho vehículos, dos motores fuera de borda y una finca figuran entre los bienes incautados durante el operativo. Tomada de Instagram
Siete embarcaciones, ocho vehículos, dos motores fuera de borda y una finca figuran entre los bienes incautados durante el operativo. Tomada de Instagram
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La operación Poseidón permitió la aprehensión de 12 personas presuntamente vinculadas con una organización criminal de alcance nacional y transnacional, investigada por delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales, homicidio, tentativa de homicidio y posesión ilegal de armas de fuego.

Las autoridades mantienen la búsqueda de otras cinco personas requeridas dentro del mismo expediente. La investigación comenzó en 2021, después de que varios decomisos de cargamentos permitieran obtener información sobre los posibles integrantes y la forma en que operaba la estructura delictiva.

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Durante el operativo fueron ejecutadas 48 diligencias de allanamiento en Panamá, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. En las acciones participaron las Fiscalías Superiores Especializadas contra la Delincuencia Organizada, junto con unidades de investigación, inteligencia policial y vigilancia aeronaval.

Entre los bienes incautados se encuentran ocho vehículos, siete embarcaciones, dos motores fuera de borda, una finca y sustancias ilícitas. Las autoridades también ubicaron teléfonos celulares y otros dispositivos que serán examinados para identificar comunicaciones y posibles indicios relacionados con los delitos investigados.

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La operación Poseidón desarticuló una red criminal de alcance nacional y transnacional, presuntamente vinculada con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, homicidios y posesión de armas. Tomada de Instagram
La operación Poseidón desarticuló una red criminal de alcance nacional y transnacional, presuntamente vinculada con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, homicidios y posesión de armas. Tomada de Instagram

El balance del Servicio Nacional Aeronaval incluye $6,773.91 en efectivo, un arma de fuego y 34 municiones sin detonar. Además, fueron decomisados 41 celulares, cinco tabletas, cuatro computadoras portátiles, un teléfono satelital, tres radios de comunicación y tres dispositivos GPS.

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De acuerdo con información obtenida durante la investigación, la organización recibía cargamentos de droga procedentes de Colombia y posteriormente los enviaba hacia Estados Unidos y Europa.

Las autoridades también investigan el movimiento del dinero generado por estas actividades y su posible incorporación al sistema financiero mediante operaciones de blanqueo.

Entre los presuntos integrantes figura Carlos Pitano, detenido en Bocas del Toro y señalado por la Fiscalía como uno de los posibles líderes de la organización. El investigado ya había sido aprehendido durante la operación Fortaleza, que dejó 25 detenidos por una investigación sobre conspiración para introducir drogas.

Una finca con varios equinos figura entre los bienes incautados durante la operación Poseidón contra una presunta organización criminal transnacional. Tomada de Instagram
Una finca con varios equinos figura entre los bienes incautados durante la operación Poseidón contra una presunta organización criminal transnacional. Tomada de Instagram

En aquel proceso, un juez de garantías le concedió una medida cautelar que le impedía salir de la provincia de Los Santos. Sin embargo, las autoridades no lo encontraron en su residencia ni lograron contactarlo, por lo que emitieron una orden de captura y posteriormente se ordenó su detención provisional.

La operación Poseidón fue desarrollada por la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval, bajo la coordinación del Ministerio Público. Las diligencias estuvieron apoyadas por la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial, como parte de las acciones dirigidas a desarticular la presunta estructura y obtener elementos de convicción.

Las 12 personas aprehendidas quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las diligencias para determinar la participación individual de cada investigado. La Fiscalía deberá presentar ante los tribunales los indicios recopilados y sustentar los delitos atribuidos a los integrantes de la organización.

La operación se desarrolló en medio de otros decomisos efectuados contra el tráfico de sustancias ilícitas en el país. El 6 de septiembre, agentes del Servicio Nacional de Fronteras encontraron 100 paquetes de presunta droga dentro de un doble fondo construido en un vehículo inspeccionado en Chiriquí.

Un conductor de 43 años fue aprehendido después del hallazgo de 100 paquetes ocultos en el doble fondo de un vehículo en Chiriquí. Tomada del Senafront
Un conductor de 43 años fue aprehendido después del hallazgo de 100 paquetes ocultos en el doble fondo de un vehículo en Chiriquí. Tomada del Senafront

El automóvil fue perfilado en el Puesto de Control Integral de San Isidro por unidades de la Cuarta Brigada Occidental y la Dirección de Antinarcóticos. Un conductor de 43 años fue aprehendido y quedó, junto con los paquetes encontrados, a disposición de las autoridades para los trámites correspondientes.

Los paquetes permanecen bajo custodia mientras se realizan las pruebas destinadas a determinar el tipo y el peso exacto de la sustancia.

Entre enero y julio de 2026, las autoridades panameñas incautaron 60.04 toneladas de drogas en todo el territorio nacional, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. De ese total, 37.81 toneladas correspondieron a cocaína y 22.11 toneladas a marihuana.

Colón encabezó los decomisos durante ese periodo con 16.73 toneladas, seguida por Panamá Oeste con 14.05 toneladas y Panamá con 11.13 toneladas. Chiriquí acumuló 9.62 toneladas, una cifra que la ubicó en la cuarta posición nacional entre las provincias con mayores incautaciones de sustancias ilícitas.

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