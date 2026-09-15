Honduras

Asfura llama a convertir la independencia de Honduras en trabajo, unidad y oportunidades

Durante la apertura de las celebraciones por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras, el presidente Nasry Asfura llamó a fortalecer la unidad, impulsar el trabajo y construir mejores oportunidades para niños y jóvenes

Durante la apertura de los actos por el 205 aniversario, el mandatario sostuvo que la libertad debe asumirse como una tarea vigente y llamó a la ciudadanía a traducir el amor a la patria en trabajo
Durante la apertura de los actos por el 205 aniversario, el mandatario sostuvo que la libertad debe asumirse como una tarea vigente y llamó a la ciudadanía a traducir el amor a la patria en trabajo
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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, aprovechó el inicio de los actos conmemorativos por el 205 aniversario de la Independencia Patria para plantear una reflexión sobre el significado de la libertad en la actualidad y llamar a los hondureños a convertir el patriotismo en acciones concretas.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que la independencia no debe entenderse únicamente como una fecha histórica o una celebración nacional, sino como una responsabilidad que las generaciones actuales deben asumir para construir las condiciones que permitan al país avanzar.

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Asfura vinculó esa responsabilidad con el trabajo, la unidad y el compromiso con el futuro, particularmente con las oportunidades que Honduras pueda ofrecer a los niños y jóvenes.

“La independencia no es solamente una fecha, es una responsabilidad”, afirmó el presidente durante la inauguración de las actividades oficiales.

El mandatario recordó que hace 205 años los pueblos de Centroamérica iniciaron una nueva etapa histórica con la aspiración de construir sociedades libres y capaces de decidir su propio destino. A partir de ese antecedente, sostuvo que la independencia debe continuar construyéndose en el presente mediante el esfuerzo de los ciudadanos y la capacidad del país para valerse por sí mismo.

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Independencia vinculada al desarrollo

Para el presidente hondureño, la independencia no termina con el acontecimiento histórico ocurrido en 1821. Su planteamiento es que la soberanía también debe expresarse en la capacidad de Honduras para generar oportunidades, impulsar su crecimiento y mejorar las condiciones de vida de su población.

En ese sentido, Asfura llamó a los hondureños a trabajar unidos y a colocar al país como una prioridad. El mandatario sostuvo que el futuro de Honduras debe construirse pensando especialmente en las nuevas generaciones y mencionó a los niños, jóvenes, hijos y nietos como parte de la responsabilidad que tienen los ciudadanos actuales.

La idea planteada durante el acto es que las decisiones tomadas en el presente tendrán consecuencias sobre las generaciones que heredarán el país en las próximas décadas. Por ello, el gobernante insistió en la necesidad de que el patriotismo trascienda los discursos y las ceremonias y se traduzca en trabajo, compromiso y acciones orientadas al desarrollo nacional.

Honduras primero

Durante su intervención, Asfura también llamó a renovar el compromiso con Honduras y a fortalecer la unidad entre los ciudadanos. El presidente consideró que el país puede generar mayores oportunidades si sus habitantes trabajan de manera conjunta y confían en sus propias capacidades.

Los padres y familiares acompañaron a los estudiantes de primaria durante los desfiles patrios y siguieron su recorrido desde los costados de las calles.(cortesía)
La conmemoración por los 205 años de independencia centra el mensaje oficial en los niños y jóvenes.

Su mensaje se centró en la necesidad de construir una visión común de país, en la que las diferencias no impidan avanzar hacia objetivos compartidos. Asfura sostuvo que colocar a Honduras primero debe significar trabajar por su crecimiento y bienestar y aprovechar las capacidades que existen dentro del territorio nacional.

Desde esa perspectiva, la independencia adquiere un significado que va más allá de la soberanía política: implica contar con las condiciones para que el país pueda desarrollarse y responder a las necesidades de sus ciudadanos.

Centroamérica unida

El discurso presidencial también incluyó una referencia a los vínculos históricos y culturales que comparten las naciones centroamericanas. Asfura destacó que las fronteras no deberían convertirse en obstáculos para la integración regional y defendió la idea de una Centroamérica unida a partir de sus raíces comunes.

Estamos unidos y hermanados por una Centroamérica fuerte, con raíces y con un futuro fuerte, digno y lleno de orgullo”, expresó.

La referencia tiene como antecedente el proceso independentista que compartieron los territorios centroamericanos y los posteriores intentos de mantener la región integrada bajo un mismo proyecto político.

La independencia centroamericana se produjo el 15 de septiembre de 1821, cuando las provincias que entonces formaban parte de la Capitanía General de Guatemala declararon su separación de la monarquía española.

El proceso marcó el inicio de una nueva etapa política para los territorios que actualmente corresponden a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

La declaración no significó, sin embargo, el nacimiento inmediato de los países centroamericanos tal como existen actualmente. Después de la ruptura con España, los territorios centroamericanos se incorporaron inicialmente al Imperio Mexicano y posteriormente avanzaron hacia un proyecto de organización política propio.

En 1823 se establecieron las Provincias Unidas del Centro de América, una federación que buscaba mantener unidos a los territorios de la región bajo una estructura política común. El proyecto federal enfrentó importantes dificultades, entre ellas disputas políticas, conflictos internos y diferencias sobre la distribución del poder.

Durante la década de 1830, la federación comenzó a desintegrarse y los distintos territorios avanzaron progresivamente hacia la conformación de los Estados independientes que hoy integran Centroamérica. Honduras desarrolló a partir de entonces su propia institucionalidad y trayectoria política, aunque mantuvo los vínculos históricos, culturales y geográficos que la conectan con el resto de los países del istmo.

Una mirada al futuro

El proceso de independencia centroamericana fue más amplio que una sola declaración. La separación de España abrió un período de transformaciones políticas que llevó a la región a experimentar diferentes modelos de organización antes de consolidar los Estados nacionales actuales.

Por esa razón, el 15 de septiembre representa para Honduras una fecha que combina la memoria de la independencia con una historia regional compartida. Los vínculos entre los países centroamericanos permanecen presentes en aspectos como la cultura, las tradiciones, la historia, el comercio y las relaciones entre sus poblaciones.

Esta conexión histórica también explica el énfasis que Asfura colocó en la integración y en la necesidad de mantener una visión de una Centroamérica con intereses comunes.

El discurso de Asfura defendió una Centroamérica unida y señaló que las fronteras no deben impedir la integración regional.
El discurso de Asfura defendió una Centroamérica unida y señaló que las fronteras no deben impedir la integración regional.

Durante su discurso, el presidente trasladó una parte importante de la responsabilidad histórica a las nuevas generaciones. Asfura sostuvo que los niños y jóvenes deben recibir las herramientas necesarias para continuar el proyecto de país iniciado por las generaciones que los precedieron.

El mandatario vinculó esta responsabilidad con la creación de oportunidades y con la necesidad de construir un Honduras capaz de ofrecer mejores perspectivas de futuro. En su visión, una verdadera independencia requiere que el país tenga la capacidad de avanzar con sus propios recursos, fortalecer sus instituciones y ofrecer condiciones para que sus ciudadanos puedan desarrollarse.

A 205 años de la declaración de independencia, Honduras conmemora una fecha con profundas raíces en la historia centroamericana que también sirve como punto de partida para discutir los desafíos actuales del país.

El discurso de Asfura presentó la independencia como una tarea que debe renovarse con cada generación: que el sentimiento patriótico no quede reducido a las celebraciones de septiembre, sino que se traduzca en trabajo, unidad y compromiso con el desarrollo nacional.

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