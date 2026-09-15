Flor de izote en El Salvador: el símbolo patrio que se sirve en cientos de hogares en todo el país

El Salvador incorporó la flor de izote a su cocina y la mantiene como flor nacional desde 1995. /(Ministerio de Cultura)

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En El Salvador, la flor nacional también llega al plato. La flor de izote, declarada símbolo patrio el 21 de diciembre de 1995 por la Asamblea Legislativa, forma parte de preparaciones domésticas, comedores populares y propuestas de cocina contemporánea.

Su uso alimentario distingue al país dentro de Centroamérica porque se trata de la única nación de la región que la reconoce como flor nacional.

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La especie, identificada como Yucca guatemalensis Baker, también aparece en fuentes botánicas como Yucca elephantipes o Yucca gigantea.

Produce racimos de flores blancas o crema en el extremo de sus ramas y puede alcanzar entre cinco y diez metros de altura. Sus hojas alargadas, de bordes agudos, nacen de un tronco ancho y fibroso. El Ministerio de Cultura salvadoreño señaló en 2023 que la planta se asocia con la fertilidad, la riqueza y la biodiversidad, además de sus usos agrícolas, artesanales y culinarios.

La floración alcanza su mayor intensidad entre marzo y mayo. Durante esos meses, las flores y los brotes jóvenes, conocidos como muta, aparecen en mercados y cocinas salvadoreñas. Se preparan revueltos con huevo, en tortas, sopas, guisos, encurtidos y rellenos.

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Antes de cocinarlas, se retiran las partes centrales de la flor y se hierven para reducir su sabor amargo. En un informe difundido por Al Rojo Vivo, vendedoras del Mercado Central de San Salvador explicaron que una de las combinaciones más pedidas es la flor de izote con huevo durante el desayuno.

Descubre cómo la flor de izote, símbolo nacional de El Salvador, se ha convertido en un ingrediente esencial en la gastronomía del país. Desde preparaciones tradicionales con huevo hasta innovadoras hamburguesas gourmet, este reportaje explora su sabor único y su lugar en la cultura salvadoreña. /(Al Rojo Vivo/ Telemundo)

El sabor divide opiniones. Algunas personas lo describen como amargo, mientras que otras valoran esa característica en sopas o platos con tomate, cebolla y huevo.

Esa condición también llevó a cocineros de San Salvador a incorporarla a recetas fuera de la preparación tradicional, como salsas para hamburguesas. La flor conserva, además, usos no gastronómicos: se emplea como cerca viva, ayuda a sujetar el suelo en cafetales y ha servido para elaborar farolitos en Ahuachapán.

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El consumo, sin embargo, trasciende las fronteras salvadoreñas. El Gobierno de Guatemala define al izote como una planta de uso alimentario, artesanal y agrícola, y señala que sus flores son un ingrediente de tortas y guisos locales. La Universidad de San Carlos de Guatemala también registra recetas de flor de izote con huevo dentro de publicaciones sobre plantas comestibles. En Honduras, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) incluye a la flor de izote entre las inflorescencias consumidas como alimento en el país.

La tradición también está documentada en Nicaragua y Costa Rica, donde la misma planta recibe con frecuencia el nombre de itabo. El Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica consigna que, en el norte nicaragüense, las flores cocidas se comen en ensaladas o fritas con huevo, mientras que en Costa Rica se incorporan a ensaladas y guisos.

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Una ficha del Centro de Investigaciones en Granos y Semillas de la Universidad de Costa Rica añade que se consumen las flores y los tallos jóvenes, hervidos y combinados con huevo, limón, encurtidos, picadillo o sopas.

La flor nacional se hierve para atenuar su amargor y luego se cocina con huevo o en sopas y guisos. /(Imagen de cortesía)

A diferencia de El Salvador, los demás países centroamericanos tienen otros emblemas florales. Guatemala reconoce a la monja blanca (Lycaste skinneri var. alba); Honduras, a la orquídea Rhyncholaelia digbyana; Nicaragua, al sacuanjoche (Plumeria rubra); Costa Rica, a la guaria morada (Guarianthe skinneri), y Panamá, a la flor del Espíritu Santo (Peristeria elata). Un estudio de la Revista del Jardín Botánico Nacional de Cuba detalla que cinco de los siete países de Centroamérica adoptaron orquídeas como flores nacionales

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