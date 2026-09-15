Sociedad

Temperatura primaveral y ventoso: el tiempo para el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se esperan fuertes vientos hacia la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora

Peatones en una acera de Buenos Aires con vehículos, el Café Tortoni y el Obelisco al fondo bajo un cielo nublado.
El SMN indicó un cielo parcialmente nublado para hoy (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una semana con baja probabilidad de precipitaciones, temperaturas en ascenso hacia el fin de semana y jornadas con nubosidad variable, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este martes 15 se espera una temperatura mínima de 11℃ y una máxima de 21℃. El cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, con mayor cobertura hacia la noche. No se prevén lluvias. El viento soplará entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la tarde.

PUBLICIDAD

El miércoles 16 será la jornada más fresca del período, con una mínima de 7℃ y una máxima de 14℃. El pronóstico indica cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, con mejoras hacia la tarde.

Para el jueves 17, el termómetro volverá a marcar valores más altos, con una mínima de 11℃ y una máxima de 21℃. Predominarán las condiciones de cielo algo nublado y no se esperan precipitaciones.

PUBLICIDAD

El viernes 18 continuará con tiempo estable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, con temperaturas entre 12℃ y 21℃. Se esperan intervalos de nubosidad durante toda la jornada, sin lluvias previstas.

El sábado 19 la máxima ascenderá a 23℃ y la mínima será de 14℃. El cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvia se mantendrá en cero.

El domingo 20 será el día más cálido de la semana, con una máxima de 24℃ y una mínima de 14℃. Hacia la noche, el SMN prevé una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%.

El lunes 21 se anticipa una mínima de 17℃ y una máxima de 21℃, con cielo parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones será de entre 0% y 10% durante la mañana, mientras que para el resto de la jornada no se esperan lluvias.

En la provincia de Buenos Aires se registran chaparrones en el sur, desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata. Hacia la tarde, las precipitaciones se extenderán hasta San Clemente del Tuyú. Desde mañana, habrá un proceso de estabilidad climática, sin lluvias previstas y con cielos que irán desde parcialmente nublado hasta despejados. Recién el domingo se pronostican tormentas en el sector oeste y suroeste.

Temas Relacionados

Servicio Meteorológico NacionalAMBAPronóstico del tiempoVientos fuertesÚltimas noticiasClima

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Inusual operativo policial con Gustavo Sofovich luego de un incidente de tránsito

La Policía de la Ciudad retiene al productor televisivo desde hace más de dos horas luego de un choque que involucró también a una moto en la intersección de Jerónimo Salguero y Figueroa Alcorta

Inusual operativo policial con Gustavo Sofovich luego de un incidente de tránsito

Comienzan a regir cambios en las calles de Caballito y Almagro por la llegada del TramBus: cuáles son

El Gobierno porteño implementará el nuevo sistema de transporte eléctrico con modificaciones en el tránsito de la zona

Comienzan a regir cambios en las calles de Caballito y Almagro por la llegada del TramBus: cuáles son

El recuerdo de Olga Ferri: vida y obra de la bailarina que dejó una huella imborrable en la danza clásica argentina

La primera figura del Teatro Colón, que fuera maestra de Paloma Herrera entre otros referentes del ballet, falleció el 15 de septiembre de 2012

El recuerdo de Olga Ferri: vida y obra de la bailarina que dejó una huella imborrable en la danza clásica argentina

La historia del hombre que recorrió Buenos Aires puerta por puerta para llevar cartas a quienes esperaban noticias

Bruno Ramírez se convirtió en el primer cartero de Buenos Aires, en tiempos que recibir correspondencia significaba ir a buscarla a la oficina de correos. Su tarea inauguró la entrega de cartas directamente en los domicilios de sus destinatarios

La historia del hombre que recorrió Buenos Aires puerta por puerta para llevar cartas a quienes esperaban noticias

“Soy veterinaria y tengo un consultorio flotante”: la mujer que atiende a sus pacientes a bordo de su lancha en el Delta

Leila Peluso recorre el Delta, en el partido de Tigre, para brindar atención médica a perros, gatos y animales de la fauna autóctona, transformando la compleja logística de la isla en una vocación de servicio única

“Soy veterinaria y tengo un consultorio flotante”: la mujer que atiende a sus pacientes a bordo de su lancha en el Delta

DEPORTES

Frenó en plena carrera para ayudar a un rival, perdió el récord mundial y aun así ganó: “De las mejores acciones en la historia del deporte”

Frenó en plena carrera para ayudar a un rival, perdió el récord mundial y aun así ganó: “De las mejores acciones en la historia del deporte”

De brillar con varones y tener una cancha con su nombre a ser la capitana de Argentina en el Mundial Sub 20 femenino

La ruta de los campeones: un viaje por la identidad deportiva de Santa Fe

Hizo goles en Independiente y San Lorenzo, ostenta un récord imbatible, y además de ser DT vendió seguros y tuvo una casa de lotería

Un prestigioso medio europeo puso de portada a Messi como uno de los cinco candidatos al Balón de Oro: el gran ausente

TELESHOW

Antonio Carrizo, la voz de la radio, a 100 años de su nacimiento

Antonio Carrizo, la voz de la radio, a 100 años de su nacimiento

Gran Hermano tiene a sus dos finalistas: quién fue eliminada el lunes y quedó tercera en medio de un escándalo

Darío Barassi presentó a su hija Emilia por primera vez en televisión: “Te amo, mi amor”

Luana Fernández, exjugadora de Gran Hermano, habló por primera vez de su adicción al juego: “Apostaba bastante plata”

La palabra de Marcela Tinayre sobre el alta médica de Mirtha Legrand: “Quiere reponerse”

INFOBAE AMÉRICA

El día que Julia Roberts recordó la primera vez que leyó el guion de Notting Hill: “Qué estupidez sería hacer esto”

El día que Julia Roberts recordó la primera vez que leyó el guion de Notting Hill: “Qué estupidez sería hacer esto”

Rubio en Colombia, Ecuador y Perú: la gran apuesta por la seguridad hemisférica

El precio del petróleo sube tras los ataques hutíes contra Arabia Saudita y la incertidumbre en Ormuz

Arabia Saudita advirtió que responderá “con firmeza” a los hutíes tras una serie de ataques con misiles y drones en el sur del país

El dictador Kim Jong-un reafirmó su apoyo a Rusia y prometió ampliar la cooperación militar en plena guerra con Ucrania