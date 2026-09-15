Temperatura primaveral y ventoso: el tiempo para el AMBA y el resto del país

El SMN indicó un cielo parcialmente nublado para hoy (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una semana con baja probabilidad de precipitaciones, temperaturas en ascenso hacia el fin de semana y jornadas con nubosidad variable, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este martes 15 se espera una temperatura mínima de 11℃ y una máxima de 21℃. El cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, con mayor cobertura hacia la noche. No se prevén lluvias. El viento soplará entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la tarde.

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El miércoles 16 será la jornada más fresca del período, con una mínima de 7℃ y una máxima de 14℃. El pronóstico indica cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, con mejoras hacia la tarde.

Para el jueves 17, el termómetro volverá a marcar valores más altos, con una mínima de 11℃ y una máxima de 21℃. Predominarán las condiciones de cielo algo nublado y no se esperan precipitaciones.

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El viernes 18 continuará con tiempo estable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, con temperaturas entre 12℃ y 21℃. Se esperan intervalos de nubosidad durante toda la jornada, sin lluvias previstas.

El sábado 19 la máxima ascenderá a 23℃ y la mínima será de 14℃. El cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvia se mantendrá en cero.

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El domingo 20 será el día más cálido de la semana, con una máxima de 24℃ y una mínima de 14℃. Hacia la noche, el SMN prevé una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%.

El lunes 21 se anticipa una mínima de 17℃ y una máxima de 21℃, con cielo parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones será de entre 0% y 10% durante la mañana, mientras que para el resto de la jornada no se esperan lluvias.

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En la provincia de Buenos Aires se registran chaparrones en el sur, desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata. Hacia la tarde, las precipitaciones se extenderán hasta San Clemente del Tuyú. Desde mañana, habrá un proceso de estabilidad climática, sin lluvias previstas y con cielos que irán desde parcialmente nublado hasta despejados. Recién el domingo se pronostican tormentas en el sector oeste y suroeste.