Netflix desarrollará una serie animada de ‘Diablo’ junto con Blizzard Entertainment

(Blizzard Entertainment)

Guardar

Blizzard Entertainment confirmó que desarrolla una serie animada de Diablo junto con Netflix. El anuncio fue realizado por la presidenta del estudio, Johanna Faries, durante la ceremonia inaugural de la BlizzCon 2026, celebrada en Anaheim, aunque todavía no se informó una fecha de estreno.

Qué se sabe de la serie de Diablo

La adaptación llevará el RPG de acción de Blizzard al formato televisivo mediante animación. Un RPG de acción combina el desarrollo de personajes y equipo con combates en tiempo real, dos elementos centrales de los videojuegos de Diablo.

PUBLICIDAD

El proyecto llevaba tiempo circulando como rumor, pero su presentación en la BlizzCon fue la primera confirmación oficial. Netflix y Blizzard todavía no revelaron la trama, la cantidad de episodios, el estudio de animación, el reparto de voces ni los responsables creativos.

Tampoco se indicó si la producción adaptará acontecimientos conocidos de los juegos o narrará una historia nueva dentro de su escenario de fantasía oscura. La condición de serie animada es, por ahora, el único detalle concreto sobre su formato.

PUBLICIDAD

Blizzard explicó que busca contar más historias fuera de los videojuegos mediante asociaciones con equipos creativos y nuevas pantallas. Faries adelantó que habrá información cuando el desarrollo avance: “Diablo, se lo prometo, es solo el comienzo. Les prometo que tan pronto como podamos compartiremos más detalles con ustedes”.

Para Netflix, Diablo se suma a Dungeons & Dragons: Ravenloft, otra producción vinculada con la fantasía que se encuentra en marcha. La plataforma no comunicó cómo se distribuirán ambos proyectos dentro de su calendario de estrenos.

PUBLICIDAD

Overwatch y Warcraft están en negociación

El anuncio de Diablo fue acompañado por una actualización sobre otras franquicias de Blizzard. Según Faries, existen negociaciones para desarrollar proyectos relacionados con Overwatch, Warcraft y “otras propiedades intelectuales” del estudio.

Estas conversaciones apuntan a producciones transmedia, término utilizado para describir historias desarrolladas a través de distintos formatos, como videojuegos, televisión o cine. Ese planteamiento permite trabajar con personajes y escenarios conocidos fuera del medio en el que fueron creados.

PUBLICIDAD

La situación de Overwatch y Warcraft, sin embargo, es distinta a la de Diablo. Blizzard no confirmó que sus series hayan recibido luz verde ni anunció estudios, plataformas, formatos o fechas. Tampoco precisó si Netflix participa en todas las conversaciones. Por el momento, se trata de negociaciones y no de producciones oficialmente iniciadas.

La diferencia es importante para los seguidores de ambas franquicias: Diablo ya cuenta con una adaptación animada en desarrollo, mientras que los demás proyectos pueden cambiar o no concretarse durante las conversaciones. Blizzard prometió divulgar nuevos detalles cuando estén disponibles.

PUBLICIDAD

28/07/2023 Diablo IV POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ACTIVISION BLIZZARD

El anuncio coincide con Diablo V

La presentación de la serie llegó durante la misma BlizzCon en la que Blizzard confirmó Diablo V, la quinta entrega principal de la saga. El videojuego tiene previsto su lanzamiento para la primavera de 2029, aunque todavía no se informaron plataformas ni un día específico.

Blizzard no vinculó los argumentos de la serie y Diablo V, ni indicó que sus respectivos estrenos vayan a coordinarse. La producción de Netflix carece de calendario público, por lo que no puede asumirse que llegará antes o junto con el nuevo juego.

PUBLICIDAD

La fecha de primavera de 2029 para Diablo V es, hasta ahora, el único lanzamiento concreto asociado con los anuncios recientes de la franquicia.