El Banco Central estima que aún faltan ingresar más de USD 4.400 millones de deuda de empresas que ayudarán a contener al dólar

Para el Banco Central aún quedan USD 4.400 millones que deben liquidarse por colocaciones en el mercado internacional. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

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Luego de cumplir la meta de compras de reservas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central (BCRA) bajó el ritmo de adquisiciones por la menor oferta, pero también para no generar presiones adicionales en el dólar. Mientras tanto, la entidad sigue de cerca los USD 4.400 millones que aún restan por liquidarse de colocaciones de de deuda empresas y gobiernos subnacionales, una cifra que podría ser mayor tras la reciente emisión de YPF en el mercado internacional.

El dato surgió de una presentación del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se desarrolló en Iguazú. El gráfico mostró que las colocaciones de títulos de deuda de empresas y gobiernos provinciales sumaron USD 20.200 millones, mientras que el ingreso de esos recursos al mercado libre de cambios llegó a USD 15.800 millones. Lo que expone una diferencia entre ambas cifras de USD 4.400 millones que están pendientes de liquidación.

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El seguimiento de las Obligaciones Negociables (ONs) y de la deuda subsoberana tomó relevancia ante el menor ritmo de compras de reservas del BCRA. Cuando una empresa o una provincia obtiene financiamiento en moneda extranjera y liquida esos fondos en el mercado, el ingreso incrementa la oferta de dólares dando la posibilidad al BCRA de efectuar compras y no generar presiones sobre el tipo de cambio. Buena parte de las compras del BCRA se explican por este flujo.

Menor ritmo de compras

En lo que va del año, el BCRA acumuló compras por USD 14.207 millones. Esa cifra superó la meta anual de USD 10.000 millones acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las proyecciones contemplan que la acumulación podría llegar a USD 16.000 millones antes del cierre del año.

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Pese a ello, se generan criticas a la baja en el ritmo de compra de reservas internacionales que llevo a cabo en los últimos meses el BCRA a los fines de no generar presiones adicionales en el dólar mayorista que ya superó los 1.500 pesos. Ahora los USD 4.400 millones que identificó Werning de títulos que se colocaron pero no se liquidaron podrían generar un oportunidad para aumentar el volumen de adquisiciones.

A la espera de YPF

A ese universo de operaciones se debe agregar la reciente colocación internacional anunciada ayer por YPF, que emitió bonos por USD 1.200 millones con vencimiento en junio de 2035. La emisión fue la más grande lograda por una empresa argentina en los últimos 11 años. El bono tuvo un plazo de nueve años y se colocó a una tasa de interés de 7,55%, con una tasa efectiva de 7,85 por ciento.

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La compañía informó que el spread frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos llegó a 300 puntos básicos (p.b.). Según YPF, ese nivel fue el más bajo que alcanzó la firma en su historial dentro del mercado internacional de capitales. “Hoy hicimos historia con YPF. Emitimos USD 1.200 millones en el mercado internacional a 9 años: el mayor monto de los últimos 11 años para una empresa argentina”, afirmó el presidente de YPF, Horacio Marín.

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que la petrolera hizo historia con la colocación de USD 1.200 millones. (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

Los fondos de la nueva emisión tendrán dos destinos. YPF utilizará una parte para la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales con vencimientos entre 2027 y 2029. El resto se destinará a financiar el plan de crecimiento de la empresa, denominado Plan 4x4. Por lo que va ampliar el conjunto de emisiones corporativas que pueden aportar dólares al mercado. “Primero tienen que cerrar la recompra de ONs”, comentaron fuentes de YPF a Infobae ante la consulta sobre cuándo se generaría la liquidación de los dólares restantes.

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La colocación por USD 1.200 millones de YFP también se produjo en un contexto en el que el mercado espera otras emisiones. Una de las operaciones más cercanas es la de la provincia de San Juan, que debutará en los mercados internacionales con un bono por USD 600 millones. Esa emisión futura no integró los datos acumulados en el gráfico del BCRA, pero se sumará a las operaciones que pueden modificar el flujo de dólares hacia el mercado libre de cambios.

Las emisiones de deuda por parte de las empresas y de las provincias es posible, según la visión del ministro de Economía, Luis Caputo, porque Gobierno no sale a colocar en el mercado internacionales pese al clamor de distintos analistas para que lo haga.

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“Es importante y se valora poco que el Gobierno no este saliendo a los mercados internacionales contrariamente a lo que se dice. Mientras tengamos la oportunidad de refinanciar la deuda a costo más bajo no lo vamos a hacer porque lo que logramos es darle más espacio tanto al sector privado, a las compañías, como a las provincias para que puedan financiarse. Porque el cupo que Argentina tiene en los mercados internacionales es limitado, nuestros 100 años de historia defaulteando pesan”, aseguró Caputo en el evento Vientos de cambio.