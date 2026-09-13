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Independiente se enfrentará a San Lorenzo por la novena fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Rojo buscará sumar de local, mientras el Ciclón atraviesa una nueva etapa bajo el mando de Ruben Darío Insua

Independiente-San Lorenzo Torneo Clausura
Independiente se enfrentará a San Lorenzo por la fecha 9 del Torneo Clausura
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Independiente recibirá a San Lorenzo este domingo desde las 19:15 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. El clásico, que corresponde a la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura, tendrá como árbitro principal a Facundo Tello y la televisación de ESPN Premium.

Independiente afrontará el cruce después de imponerse 1-0 ante Central Córdoba. El equipo dirigido por Jadson Viera llega con una victoria reciente, aunque mantiene una cuenta pendiente en Avellaneda. El conjunto local acumula tres partidos consecutivos sin marcar goles en su estadio. La falta de eficacia condicionó la preparación del Rojo antes de medirse con San Lorenzo, que tampoco convirtió en sus últimos cuatro compromisos como visitante.

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La principal incógnita de Viera está en el ataque, luego de la salida del goleador Gabriel Ávalos. El entrenador podría sostener gran parte de la formación que ganó en el estadio Madre de Ciudades. Felipe Tempone aparece como una opción para ocupar el puesto de centrodelantero. La otra alternativa es Ezequiel Chimy Ávila, uno de los refuerzos que todavía tuvo una participación limitada. El delantero disputó 31 minutos en la derrota por 3-0 frente a Gimnasia de Mendoza, en la séptima fecha. Después de ese encuentro, no sumó minutos en el triunfo ante Central Córdoba.

Ruben Darío Insua encara su tercer ciclo como entrenador de San Lorenzo
Ruben Darío Insua encara su tercer ciclo como entrenador de San Lorenzo

Del otro lado estará un San Lorenzo que atraviesa días de cambios. El club avanzó con el regreso de Ruben Darío Insua, quien inició su tercer ciclo al frente del plantel tras la salida de Néstor Gorosito. El entrenador de 65 años oficializó su vínculo durante la semana y comenzó a trabajar con los jugadores. Su último paso había sido por Barracas Central.

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La decisión de San Lorenzo apunta a recuperar competitividad en el Clausura. El equipo se encuentra a un punto de la zona de clasificación a los octavos de final y también pelea por ingresar a la Copa Sudamericana 2027. Independiente ocupa el último puesto de clasificación al certamen continental con 37 puntos. La distancia entre ambos equipos en esa tabla es de cinco unidades.

El Ciclón también arrastra dificultades fuera de su estadio. La serie de cuatro partidos sin goles como visitante forma parte de un panorama que se extendió a otras competencias. En la Copa Argentina, San Lorenzo quedó eliminado ante Riestra en la tanda de penales. A nivel internacional, el club también se despidió de la Copa Sudamericana. Pese a ese escenario, el conjunto azulgrana llega luego de vencer 1-0 a Talleres. El equipo cordobés era dirigido por Jorge Sampaoli, quien dejó el cargo después de esa derrota.

La propuesta ofensiva de San Lorenzo tendría a Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. Los tres conformarían el tridente de ataque en Avellaneda. El regreso de Insua se producirá en un encuentro con necesidades compartidas. Independiente necesita volver a convertir en su estadio, mientras que el Ciclón intentará terminar con su falta de goles fuera de casa y sostener su aspiración de avanzar en el torneo.

Después de este partido, San Lorenzo tendrá otro compromiso exigente. Por la décima fecha visitará a Boca Juniors el 20 de septiembre desde las 14:45. Independiente continuará su calendario frente a Unión. El duelo por la décima fecha se jugará el 19 de septiembre a las 16:45.

Posibles formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Leo Godoy, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maxi Meza; Santiago Montiel, Felipe Tempone o Ezequiel “Chimy” Ávila y Matías Abaldo o Josías Palais. DT: Jadson Viera.

San Lorenzo: José Devecchi; Alejo Córdoba, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías, Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Ruben Darío Insua.

Árbitro: Facundo Tello

Hora: 19:15

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

TV: ESPN Premium

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